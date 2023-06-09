桃園最新約會景點！2023蘆竹炫YA「大古山登山步道公園」奇幻夜景 打卡浪漫光雕、夢幻紫藤花廊隧道

大古山公園地景藝術燈節真是一年辦的比一年好，白天與夜裡欣賞不同的美，夜晚點燈後超浪漫的，配合音樂燈光變幻多端，讓人彷佛進入一個超現實的綺麗之旅。2023年蘆竹炫YA農遊季，以夏日奇幻境為主題，最昅睛的就是七彩水母迷幻河流，讓人彷佛走入星光大道、穿過炫YA高原、百花樹脈、 叢林動物、小精靈花園來到美麗星世界，每個場景都超美超好拍的，至高點還有大古山觀景台，可以居高臨下欣賞桃園巿區美景，展期長達至8月底，喜歡的朋友可以把握時間前往，成為桃園最新約會景點。

重新整修後的大古山步道，原本就是桃園最平易近人登山步道。只要5分鐘到達大古山觀景台，輕鬆將山海美景盡收眼底，蘆竹炫YA農遊季將整條步道用燈飾浪漫點綴，星光閃閃，成為夜晚最美的風景。

2023年蘆竹炫YA農遊季：展期：2023/5/20-2023/8/31，點燈時間：18:00~22:00，影片分享

分佈地點：大古山登山步道公園、休閒體驗農場

園區必拍場景：七彩水母迷幻河流，影片分享

園區必拍場景：炫彩風車迎風飛舞美不勝收，影片分享

園區必拍場景；百花樹脈

園區必拍場景；叢林動物

2023年蘆竹炫YA農遊季展期：2023/5/20-2023/8/31，開燈時間為：18:00~22:00，地點：大古山登山步道公園、休閒體驗農場

園區必拍場景：小精靈花園

園區必拍場景：大古山觀景台-美麗星世界，影片分享

大古山是桃園最佳看夜景免費景點。

2023年蘆竹炫YA農遊季展區：桃園園市蘆竹區山富街137號山腳鹿場水鹿之家旁休閒農業區

園區必拍場景：甜蜜星河月，影片分享

園區必拍場景：迎賓紫藤花廊

愈夜愈美麗，搭配現場音樂、3D光雕投影，奇幻多變視覺，真的超級無敵浪漫。

大古山登山步道公園

桃園市蘆竹區大古路228號（大古山登山步道公園）

日期為112年5月20日至112年8月31日

點燈時間為：18:00~22:00

山腳鹿場水鹿之家

桃園園市蘆竹區山富街137號旁休閒農業區。

文章來源：大海愛上藍天旅遊日記分享 FB：大海愛上藍天

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」