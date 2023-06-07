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復古又浪漫！嚴選新竹一日遊內灣景點推薦，盡情拍照、賞花、吃美食

聯合新聞網／ ReadyGo出發前
圖／IG@duffy_lifediary、IG@rosespitzen
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不只台北好玩，北部還有很多精彩的一日遊行程！被群山環繞的新竹內灣，近年來因鐵路旅遊而吸引許多遊客駐足，其特色小吃和懷舊氛圍更是必訪的原因之一，因此這回我們從最經典的內灣老街開始逛起，接著前往廢棄小學改造成的森林咖啡館，還有能賞花和拍美照打卡的絕美內灣景點推薦，帶領大家漫步在復古又浪漫的氣息之中。

內灣老街

位於新竹縣橫山鄉的內灣老街，總長約200公尺，而當地居民多以客家人為主，所以發展出多種如擂茶、黑糖糕、菜包、麻糬、野薑花肉粽等客家美食，完全收服各年齡層的飲食喜好！此外，內灣老街還有彈珠台、套圈圈和射氣球等充滿濃厚古早味的遊戲攤位，以及保留完整木造建築原貌的內灣戲院，好吃又好玩，可說是非常適合全家同遊的好地方。

圖／IG@tana_limuy
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圖／IG@scevvvnery
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地址｜新竹縣橫山鄉內灣村中正路

營業時間｜10:00-18:00

橫山青夏aonatsu

在內灣老街的末端，隱藏著一家一週僅營業三天的質感甜點店！「橫山青夏」提供栗子燒、巧克力櫻桃瑪德蓮、伯爵蘋果甜甜圈、巧克力可頌、季節芭菲、反轉蘋果塔、清酒蒙布朗等特色甜點，搭配茶品一起品嚐，就是最療癒身心的下午茶啦！需要注意的是，店家內用目前採預約制，約兩週會開放一次網路填寫訂位表單，而部分內用甜點和霜淇淋，則可以直接外帶享用喔。

圖／IG@rosespitzen
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圖／IG@rosespitzen
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圖／IG@rosespitzen
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地址｜新竹縣橫山鄉和平街13號

營業時間｜週五～日 12:00-16:30

大山北月

隨著年紀增長，偶爾會懷念學生時期與同學一起吃飯聊天的情景，而「大山北月」正是由豐鄉國小改造而成的景觀餐廳，踏進去便能讓人重回無憂無慮的兒時記憶。大山北月主打在地料理，提供仙草冷麵、山谷羊麵、彎月豚麵、麻油菇麵等餐點，搭配竹東手工麻糬和客家擂菜作為甜點，還有令人熟悉的課桌椅走與教室走廊，更會不定期舉辦體驗活動，相當值得一再探訪。

圖／IG@foodiegirl_taiwan
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圖／IG@foodiegirl_taiwan
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地址｜新竹縣橫山鄉大山背80號

電話｜03 593 6439

營業時間｜10:30-16:30

內灣親水公園

「內灣親水公園」位在橫山鄉120線道旁，佔地雖然不算大，但由於種植了多株落羽松，每年都會有如詩如畫的季節限定美景！內灣親水公園以生態工法製作，因此水池都兼具造景和防洪的功能，我們也特別推薦大家可以從池邊對著小橋拍攝，一次將落羽松、山林和湖光水色盡收眼底。

圖／IG@chien_lan
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圖／IG@chien_lan
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地址｜新竹縣橫山鄉（位於新竹縣橫山鄉120線道旁）

電話｜03 593 2001

日見森嵐

面對嘉樂溪溪谷，可遠看層層山巒的「日見森嵐」，是近期在IG爆紅的玻璃景觀餐廳，內用分為室內和戶外用餐區，無論是坐在玻璃屋內還是略帶蟬風的清水模座位區，各自皆別有風味。其中最特別的是，日見森嵐更於戶外景觀區建造了透明的天空步道，置身於此便能奢侈地飽覽270度的遼闊山景，並觀賞雲霧山嵐，這也難怪店家假日時常一位難求呢！

圖／IG@miya660401
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圖／IG@miya660401
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地址｜新竹縣尖石鄉45號

電話｜03 584 2603

營業時間｜11:00-19:30

薰衣草森林新竹尖石店

內灣擁有得天獨厚的自然環境，而「薰衣草森林新竹尖石店」則是種植了薰衣草、繡球花、粉萼鼠尾草和天使花等植栽，建議讀者可以挑四月時前往，同時欣賞美麗的薰衣草和繡球花海。在薰衣草森林新竹尖石店，除了有各種迷人的花卉植物之外，園區也精心打造歐風咖啡館與裝置藝術，一次滿足拍照、看景與享受美食，讓人一走進園區就捨不得離開

圖／IG@duffy_lifediary
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地址｜新竹縣尖石鄉嘉樂村嘉樂129號

電話｜03 5842013

營業時間｜10:00-18:30

門票｜全票150元，可折抵園內消費100元

延伸閱讀>>新竹美食｜新竹餐酒館推薦！今晚就用美食和微醺來犒賞自己吧！

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內灣 老街 薰衣草

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