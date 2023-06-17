凌晨3點半大排長龍？！ 竹北高CP值「六家橋頭」發財車早餐 神之焢肉飯超下飯啦

新竹城隍廟有神之雞湯，竹北經國大橋下有神之焢肉飯。凌晨3:30開賣前就大排長龍的超人氣攤車，就非「六家橋頭早餐」莫屬了！

小米已經耳聞許久，一定要準時3點半前來排隊才吃得到超值焢肉飯。這天前來真的見識到他的威力，小米準時前來沒想到還是排了長長的人龍。真的不誇張，店家差不多4點多一點就賣完焢肉飯了，讓小米直呼真的是神之焢肉飯，太晚去可是吃不到的呢！此外還有平價的蔥抓餅、炒飯、炒麵、湯品等餐點可以選擇，以竹北的物價來說真的超佛心的，快跟著小米一起去看看吧～

六家橋頭早餐位置及停車方式

六家橋頭早餐就在鄉親養生館前，聽說很多夜貓子來按摩完會過來吃焢肉飯，吃飽喝足再回家睡大頭覺呢。

六家橋頭早餐環境介紹

凌晨3點半就大排長龍，小米還擔心會吃不到。

此外他們有內用空間，跟好友聊天吃美食再回家睡覺的感覺真好。

今天有熊寶哥和恰吉兄弟一起熱血衝一波，來嚐嚐焢肉飯的美味。

排著排著終於輪到我們了，小米已經迫不及待要開動啦！老闆和老闆娘很親切，即使忙碌，還不時能聽到他們對客人的關懷，讓小米覺得很難得一見。

六家橋頭早餐菜單目錄搶先看

來看看菜單吧！餐點價格真的很佛心，控肉飯含荷包蛋只要50元，竹北應該找不到這種價格了吧！炒米粉、麵、湯品也只要20-30多元，難怪能吸引那麼多人一早來排隊。

可以加上辣椒醬油增添風味喔。

六家橋頭早餐用餐心得分享

來開動吧！今天跟熊寶哥和恰吉兄弟來吃深夜美食，當然要手滑點上一桌。沒想到4點左右就聽到老闆娘說焢肉飯賣完了！所以大家3點半前來排隊才比較有機會吃到焢肉飯喔。

這就是神之焢肉飯（50元）！有兩塊焢肉、筍乾和半熟荷包蛋，也太佛心了吧）！

當然要先戳破蛋液，來個犯規的畫面。

焢肉的話基本上老闆娘會搭配有肥有瘦的焢肉，如果有特別需求點餐的時候可以問問老闆娘～焢肉肥瘦比例很剛好，肥肉有油脂的甘甜，瘦肉的部分肉質也不乾柴。

筍乾有筍香的甜味，是控肉飯的黃金配角～

鹹香的滷肉汁淋在白飯上也超下飯的啦！

蔥抓餅加蛋才35元，真的很超值！一口咬下有脆脆的酥皮，內層有滿滿九層塔香氣、蛋香，加上辣椒和醬油最完美囉！

炒米粉和炒麵是許多人的早餐首選，兩種都要的話可以點混合版，一樣是35元喔！淋上滷肉汁真的讓小米一口接一口吃不停喔！

綜合湯（30元）有貢丸、骨仔肉和小腸，加上蘿蔔甜味的湯頭，真的相當划算。

小米也好喜歡豬血湯（25元），有酸菜的酸甜味和滑嫩豬血~ 裡面還有小腸耶！

貢丸湯（25元)也挺不錯的喔。

另有飲品紅茶（10元）、奶茶（15元）可以搭配～

以上是小米的心得分享，像這麼佛心的店真的越來越少了，小米當然要推廣給大家啦，不過記得要早點去排隊才不會撲空喔。

六家橋頭早餐

地址：新竹縣竹北市自強南路251號

電話：0928328554

營業時間：03:30–07:30（週六、日公休）

粉絲團：六家橋頭早餐

文章來源：跟著踢小米吃喝玩樂趣 FB：跟著踢小米寶島吃喝玩樂趣

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