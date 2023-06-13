免費景點快收！100年木造大山車站、外埔漁港、好望角大風車觀景步道　加碼在地7間美食、伴手禮

一整天窩海線景點吃海鮮！

放假來去苗栗後龍踩踩點，這三個免費景點相隔不遠，路程13.6公里，交通順暢時不用25分鐘，有百年歷史的木造車站、外埔漁港，還能近距離看風車、超美觀景步道，市區還有秒殺肉圓、彩色粉粿、阿水飯店、紅土花生始祖⋯⋯可以通通一起踩。

景點路線圖

如果簡單沿海線走走，路線：大山車站-外埔漁港-好望角風景區，沿路連續拍三個拍照景點，和我一樣貪吃的朋友，路程可再加入後龍市區，路線：大山車站-外埔漁港-後龍美食伴手禮-好望角看夕陽，週日來還能去後龍夜市走走。

景點：大山火車站

這座海線大山車站很有歷史，已經超過100年！木造建築加上西洋式建築風格很有特色，入站還有一個“牛眼窗”，車站跨線天橋、島式月台和岸式月台，外頭有一整排彩繪牆可拍，是個很靜態的景點，適合喜歡拍照的朋友，距離在地老字號老余牛家莊車程約7分鐘。

◎地址：苗栗縣後龍鎮大山里明山路180號

大山車站旁的彩繪牆約100多公尺，寫著大山懷舊步道、古早景象，還有火車彩繪呢～

木造建築牆面特別有歲月感！

在太陽照射下車站顯得好溫暖！這站比較偏僻很安靜，但每小時還是有一班區間車可搭乘。

購票口前木柵欄也相當有歷史，入站後大山車站最上面這小窗，是西式建築才有的牛眼窗，也是來大山車站必拍！整個車站很小，所以停留的時間很短喔～

景點：後龍外埔漁港

外埔漁港也在後龍鎮就順路走走！這是苗栗最具規模的第三類漁港，平日來漁港雖冷清卻很自在，我看網路介紹有親水公園、漁具倉庫、木棧道與露天咖啡座，距離後龍水尾海灘約7分鐘，海邊長堤有石磚步道，可以看看風車吹海風，比較適合假日順路來。

◎地址：苗栗縣後龍鎮海埔巷13之5號

景點：好望角風景區

後龍最著名的海線景點，非好望角(半天寮)莫屬了！附設免費大型停車場，還能近距離觀看風車好壯觀，自己開車來比較方便，搭乘台鐵龍港車站下來這車程約7分鐘，即使平日好望角也有不少遊客，一旁有攤販在賣東西，假日來更多攤更熱鬧。

地址：苗栗縣後龍鎮崎頂好望角

即使今日天空不作美，往海邊方向看過去！還能看到海上好座風車～真的很有意境。

景觀平台至高處看風車觀海，不同時段來有不同美景，還能看到火車行駛通行！對我來說能近距離看風車，風車就在旁邊就很猛了～

只能說這一幕真美！吹風舒服、風景也美。

美食：7間後龍美食伴手禮

後龍慈雲宮有很多在地小吃！像是中午前就秒殺的廟口肉圓，旁邊還有彩色芋圓金豐玉漿、彩色粉粿粉粿姨手感甜點，苗栗為最強的海線餐廳阿水飯店，離開前還能買點伴手禮，日進發糕餅小舖的雪花糕、傳承三代紅泥花生始祖美香花生、杜貴記碾米工廠米食麻糬，來一趟真的很難空手離開～

＊週末不想到熱門景點人擠人，來苗栗走走海線也可以！大山車站-外埔漁港-後龍美食伴手禮-好望角風景區，剛好散散步拍拍照吃飽飽，慈雲宮的在地小吃更不能錯過，周日來還有後龍夜市喔！

文章來源：艾瑪・享受吃喝玩樂札記 FB：艾瑪 吃喝玩樂

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