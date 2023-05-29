大口吃肉超滿足！ 新竹「美式餐廳」推薦 豪華三明治、三拼烤肉盤、低溫舒肥牛
【好物小廚】藏身在新竹竹北的一條靜謐小巷中，主打各式豐富肉類的美式料理，老闆回憶，原本在地很少能吃到這種以原肉製作的美式料理，而當年在台北品嘗過後，便決心要把這種美味也帶回新竹，開一家讓大家可以放鬆享受、大口吃肉的美式餐廳。
一走進店內便會看到一旁的植物區，老闆以龍舌蘭等塊根植物與多肉植物佈置空間，結合清水模工業風的裝潢，營造一股舒適典雅的氛圍；用餐區則是以紅磚牆與素色牆面創造出美日潮流風格，再以大量的藝術品點綴，讓顧客有放鬆的用餐氛圍，同時店內也有許多別具特色的小角落讓顧客可以盡情拍照留念。
除了別具特色的裝潢之外，店內的料理也十分用心。老闆堅持使用新埔客家桔醬、軟橋的檸檬、埔里的花雕酒等有機食材製作料理，將台灣的在地食材以美式風格製作，創造出許多擁有台式風格的美式餐點。
│How物三拼烤肉盤
說到店內的超人氣品項，一定非How物三拼烤肉盤莫屬！以慢燉帶骨牛小排、豬肋排、秘製雞腿排，搭配烤時蔬、切片烤麵包，超澎湃的內容一端上桌就十分震撼，不僅可以單吃，還能隨意搭配製作有著自己風格的豪華三明治，加上一旁的特製莎莎醬更添口感層次。
│61°C低溫舒肥牛
61°C低溫舒肥牛以整塊的「特選嫩肩里肌」進行低溫舒肥，軟嫩的牛肉片搭配起司、生菜、番茄、酸黃瓜、墨西哥辣椒、烤洋蔥和奶油炒菇，最後再淋上特製的牛骨肉汁增添風味，一口咬下，蔬果與牛肉的香甜在口中交融，口味層次豐富不油膩，讓人不禁一口接著一口。
│埔里酒廠的炸雞翅
除了大份量的主餐之外，埔里酒廠的炸雞翅也是許多顧客喜歡的點心，老闆精心使用埔里酒廠的花雕酒進行醃製，讓雞肉充分吸收酒香，隨後再進行高溫油炸出酥脆的外皮，肉質鮮嫩多汁、口感豐富，還能嘗到微微的迷人酒香。
從料理到擺盤都十分用心的【好物小廚】，不僅嚴選在地特色農產品來製作料理，更以各種植物擺設與藝術品、畫作，創造出一個與自然共存的和諧空間，讓顧客體驗味覺、嗅覺、視覺、心靈等多重享受，也讓好物小廚不僅僅只是一個享受美食的地方，更是大家能夠從繁忙生活中抽離，好好喘口氣的城市綠洲。
好物小廚
店家地址：新竹縣竹北市十興五街102號
店家電話：036582091
營業時間：週日～四 11:30-15:30，16:30-20:00；週五、六 11:30-15:30，16:30-20:30
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