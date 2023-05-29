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大口吃肉超滿足！ 新竹「美式餐廳」推薦 豪華三明治、三拼烤肉盤、低溫舒肥牛

聯合新聞網／ ShareLife分享生活

【好物小廚】藏身在新竹竹北的一條靜謐小巷中，主打各式豐富肉類的美式料理，老闆回憶，原本在地很少能吃到這種以原肉製作的美式料理，而當年在台北品嘗過後，便決心要把這種美味也帶回新竹，開一家讓大家可以放鬆享受、大口吃肉的美式餐廳。

一走進店內便會看到一旁的植物區，老闆以龍舌蘭等塊根植物與多肉植物佈置空間，結合清水模工業風的裝潢，營造一股舒適典雅的氛圍；用餐區則是以紅磚牆與素色牆面創造出美日潮流風格，再以大量的藝術品點綴，讓顧客有放鬆的用餐氛圍，同時店內也有許多別具特色的小角落讓顧客可以盡情拍照留念。

▲老闆使用不同的裝潢風格，巧妙地將店內分割成兩個區塊，彰顯各個文化特色，整體在視覺上卻又不突兀。
▲老闆使用不同的裝潢風格，巧妙地將店內分割成兩個區塊，彰顯各個文化特色，整體在視覺上卻又不突兀。

▲用心打造的植物區植栽同時也是老闆的興趣，一方面也希望客人能感受非制式化的用餐環境。
▲用心打造的植物區植栽同時也是老闆的興趣，一方面也希望客人能感受非制式化的用餐環境。

除了別具特色的裝潢之外，店內的料理也十分用心。老闆堅持使用新埔客家桔醬、軟橋的檸檬、埔里的花雕酒等有機食材製作料理，將台灣的在地食材以美式風格製作，創造出許多擁有台式風格的美式餐點。

│How物三拼烤肉盤

說到店內的超人氣品項，一定非How物三拼烤肉盤莫屬！以慢燉帶骨牛小排、豬肋排、秘製雞腿排，搭配烤時蔬、切片烤麵包，超澎湃的內容一端上桌就十分震撼，不僅可以單吃，還能隨意搭配製作有著自己風格的豪華三明治，加上一旁的特製莎莎醬更添口感層次。

▲烘烤過後再進行燉煮的帶骨牛小排，酥脆的外皮與軟嫩的牛肉相輔相成，搭配略有嚼勁的筋膜越嚼越香。
▲烘烤過後再進行燉煮的帶骨牛小排，酥脆的外皮與軟嫩的牛肉相輔相成，搭配略有嚼勁的筋膜越嚼越香。

▲豬肋排會先醃製入味後再進行低溫慢烤，最後淋上以傑克丹尼爾威士忌為基底熬煮的BBQ醬，口感外酥內嫩、鮮香多汁，豐富的油脂香味帶有一點點的梅子香氣，讓人回味無窮。
▲豬肋排會先醃製入味後再進行低溫慢烤，最後淋上以傑克丹尼爾威士忌為基底熬煮的BBQ醬，口感外酥內嫩、鮮香多汁，豐富的油脂香味帶有一點點的梅子香氣，讓人回味無窮。

▲秘製雞腿排會先將肉醃製入味軟嫩，再進行高溫烘烤使外皮酥脆、鎖住肉汁，口感豐富、香氣迷人，即使不沾醬也十分夠味！
▲秘製雞腿排會先將肉醃製入味軟嫩，再進行高溫烘烤使外皮酥脆、鎖住肉汁，口感豐富、香氣迷人，即使不沾醬也十分夠味！

▲套餐附贈的麵包可以與肉品隨意搭配。
▲套餐附贈的麵包可以與肉品隨意搭配。

│61°C低溫舒肥牛

61°C低溫舒肥牛以整塊的「特選嫩肩里肌」進行低溫舒肥，軟嫩的牛肉片搭配起司、生菜、番茄、酸黃瓜、墨西哥辣椒、烤洋蔥和奶油炒菇，最後再淋上特製的牛骨肉汁增添風味，一口咬下，蔬果與牛肉的香甜在口中交融，口味層次豐富不油膩，讓人不禁一口接著一口。

▲配料豐富的低溫舒肥牛漢堡，配上一杯咖啡就是超滿足的一餐。
▲配料豐富的低溫舒肥牛漢堡，配上一杯咖啡就是超滿足的一餐。

│埔里酒廠的炸雞

除了大份量的主餐之外，埔里酒廠的炸雞翅也是許多顧客喜歡的點心，老闆精心使用埔里酒廠的花雕酒進行醃製，讓雞肉充分吸收酒香，隨後再進行高溫油炸出酥脆的外皮，肉質鮮嫩多汁、口感豐富，還能嘗到微微的迷人酒香。

▲清炒時蔬義大利麵也深受許多饕客喜愛。
▲清炒時蔬義大利麵也深受許多饕客喜愛。

▲除了漢堡、排餐、炸雞等經典美式餐點之外，店內也有提供美式肉桂捲等甜點，讓大家在這場饗宴中來場完美的ending。
▲除了漢堡、排餐、炸雞等經典美式餐點之外，店內也有提供美式肉桂捲等甜點，讓大家在這場饗宴中來場完美的ending。

從料理到擺盤都十分用心的【好物小廚】，不僅嚴選在地特色農產品來製作料理，更以各種植物擺設與藝術品、畫作，創造出一個與自然共存的和諧空間，讓顧客體驗味覺、嗅覺、視覺、心靈等多重享受，也讓好物小廚不僅僅只是一個享受美食的地方，更是大家能夠從繁忙生活中抽離，好好喘口氣的城市綠洲。


好物小廚

店家地址：新竹縣竹北市十興五街102號

店家電話：036582091

營業時間：週日～四 11:30-15:30，16:30-20:00；週五、六 11:30-15:30，16:30-20:30

粉絲專頁：https://bit.ly/3nMYTZl


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