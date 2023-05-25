石門水庫怎麼玩？　賞金針不用跑花東、訪全台最長懸索橋

【圖／文：行遍天下，攝影：亞瑟王】

探訪石門水庫的山水風情，從阿姆坪碼頭登上遊船，航行在被稱為「內庫」的上遊水庫集水區，以不同角度欣賞這一方山水，可造訪因偶像劇聲名鵲起的「薑母島」，薑母島其實是突出水面的半島，「島」上有許多人家，還有親近水岸的環湖步道。

▲薑母島實為阿姆坪碼頭對岸的枕頭山，島上屬水源保護區。

豐水期的藍色公路遊船沿著大漢溪繞過角板山，上行到溪口部落，可順遊角板山和新溪口吊橋。角板山隔著大漢溪與溪口台地對望，近百年來兩地居民靠吊橋往來，現今的吊橋已是第三代，2016年完工的新溪口吊橋，全長303公尺，是全台灣最長的懸索橋，在吊橋上可一覽大漢溪河谷群山環抱的壯觀風景，溪口部落一側還保有第二代舊橋塔遺構，已被列入歷史建築保護。

▲人家說沒走過全台最長懸索橋，就好像來復興沒吃水蜜桃，旅行成就少一項。





走進畫裡眺望水漾金色夕照

回到陸地繼續探索湖景，沿著環湖公路而行阿姆坪不遠處遇到百吉金針花田，當春寒消退，天氣逐漸暖和，金針花正蓄積能量準備綻放，屆時十萬株金針花海為大地妝點一片金黃，被稱為北部忘憂山谷，春夏之交就能看到金黃花海，是絕不能錯過的美拍景點。

▲北部金針花秘境百吉金針花田，賞金針花不必再跑花東。

於湖畔公路曲折緩行，林隙間偶爾透出粼粼波光，旅行的美好常在這吉光片羽的瞬間湧現，正沉醉於林隙波光幸福氛圍之際，人氣咖啡廳「水漾石門」映入眼廉，轉進大門瞬間進入另一個靜謐空間，咖啡廳位處湖畔高台之上，巨木參天蔽日，斜陽映著湖面耀眼奪目，悠悠湖景在眼前鋪陳開來，逆著強光卻讓人久久無法移開視線。咖啡廳也是餐廳，建築以ㄇ字形面對著湖景，充分運用地理位置把賞景環境最大化，主人在庭院前打造一個水池，將湖景引進中庭，綠樹濃蔭及遊人身影倒映其中，日落時分強光不再逼人，夕陽將天空渲染成黃紅色調，高低差的水面皆各自映照著印象派般的風景畫，就在這魔幻時刻結束這段旅程。

▲水漾石門享視覺與味蕾雙重滿足，傍晚點了燈的玻璃屋別有一番風味。

▲水漾石門餐廳坐擁180度湖畔美景，夕照尤為夢幻。





景點資訊

阿姆坪遊船

地址：桃園市大溪區環湖路二段548巷20號

電話：0933-098-996、0974-395-821

時間：非假日請電洽，假日固定船班每週六日10:00、14:00

費用：遊艇費用視行程而定，各遊程皆須達最低人數方可成行





地址：桃園市復興區中山路8號

時間：08:00-16:00（每週二不開放）

費用：每人50元，開放雙向通行





地址：桃園市大溪區環湖路二段688-1號

時間：週六、日09:00-17:00

FB：桃園百吉休閒農業發展協會體驗園區





地址：桃園市大溪區環湖路二段100-1號

時間：03-388-0338 11:00-18:00

FB：水漾石門 景觀餐廳





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