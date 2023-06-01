高顏值植物咖啡館！超文青植物系咖啡廳＋越南美食，讓越南料理也可以很網美

真沒想到越南料理也可以從街邊小吃進化到植物系網美風，還能與咖啡館做結合，吸引不少妹子來吃越南料理喝咖啡然後還可以拍網美照，一舉兩得。還有還有…小小聲說 這裡的員工顏值都很高。

青埔越啡 越南美食植物咖啡館｜交通位置

靠近青埔國中跟恰溪公園。這裡路邊停車位蠻多的，很棒。

越咖也有合作的專用停車場。

怎麼看都是文青網美 植物系咖啡館，但裡面賣的卻是越南料理這樣，是越南美食＋咖啡的完美結合。

客人真的超多的啦！夏天吃越南料理很清爽，吃完還可以順便喝杯咖啡這樣。

我真的不好意思對著人家店員拍照啦！但相信我，這裡的店員都是帥哥小鮮肉。

以網美咖啡館的氛圍，賣著越南料理，讓原本屬於街邊的小吃都升級了，質感UP UP。

還有蛋糕甜點櫃，本質就是咖啡館無誤，越南料理是順賣吧！？

青埔越啡 越南美食植物咖啡館｜MENU

看菜單才確定這真的是越南料理店，主要提供越南特色餐、越式飲料、飯麵湯、河粉等…。

越式煉乳咖啡、檸檬煉乳、蘋果汁、香水椰子

我對越式咖啡跟檸檬煉乳沒什麼印象，因為不是我點的，但香水椰子部分店員有特別介紹說是搭飛機來的。

我點的是綠茶，就無糖綠，你們懂的。夏天還是推薦香水椰子，跟越南料理很搭，就清涼退火。

本以為會走精緻風格，畢竟這裡氛圍很咖啡館，沒想到上桌那份量還是很大碗，而且看起來跟街邊小吃沒什麼兩樣。

越南米線料理總是需要點一下的吧！

海鮮米線

這裡的湯頭真的很淡，以食材原味加上一點油蔥酥香氣為主。

越南米線泡湯太久會比較軟，我個人喜歡筋道口感的麵條，米線沒很合我胃口。

鮮牛肉河粉

也是很淡，主要以加入少許的香菜、九層塔、洋蔥提味。

牛肉本人偏乾，可以沾點醬料調味。

海鮮炒河粉

雖然有加入大量蔬菜調味，增添鮮甜爽脆口感，但整體還是偏淡。

不過真的料多實在。

越南生春捲

這是我夏天最愛吃的，清爽無負擔。

添加米線又可以有飽足感。

沾點魚露就很爽口入味。

炒空心菜

炒的有點過頭，少了爽脆口感。

越南炸春捲

手工現做，賣完為止的越南炸春捲，內餡有豬肉、木耳、紅蘿蔔、冬粉、黑胡椒、油蔥還有最重要的芋頭！！這一道是店內招牌必點，炸的外酥內餡豐富飽滿，沾點魚露就很好吃了喔。

這家越南料理真的是清爽偏淡的口感，對於喜歡重口味的我們來說是有點吃不慣，不過對於重視健康養生，喜歡吃食材原味的話，這家你們會喜歡的。

青埔越啡 越南美食植物咖啡館

地址：桃園市中壢區民權路四段740號1樓

電話：03-2872202

時間：上午11:00 – 晚上8:00（每週一公休）

粉絲團：越啡 Viet Cafe | Facebook

文章來源：Mika出走美食日誌 FB：Mika出走美食日誌

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