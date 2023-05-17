快訊

存金融股月領2萬選誰CP值最高？ 他：這家EPS成長率今年唯一正成長

為選舉明年健保總額預算大砍150億元 引爆醫界強烈不滿

不分裂了！國民黨今提名侯友宜 郭台銘昨會面表態支持

中壢再現道地港味！冰火菠蘿創意吃法，乳酪拔絲大滿足

聯合新聞網／ ShareLife分享生活

位於中壢「撈油水 港式菠蘿茶飲」，以港式飲茶裡為受歡迎的冰火菠蘿包為主打，從原味菠蘿、冰火菠蘿到起司菠蘿，還可豪華加料變成午餐肉蛋菠蘿、豬扒蛋菠蘿與雞扒蛋菠蘿，另有許多創意發想新口味，多達十餘種等您來發現！

舒適典雅的用餐環境裡，以燈光點綴浪漫氛圍，沒有傳統飲茶店的吵雜，反而多了一分詳和寧靜，在此獨享美味時刻，也為身心帶來完全放鬆。

搭配飲品也港味十足，包含原汁原味的鴛鴦奶茶、咸檸七喜、檸檬利賓納，以及鮮奶、茶類、咖啡等等，都是菠蘿包的最佳良伴！

▲現代化的港式飲茶外觀設計。
▲現代化的港式飲茶外觀設計。

▲簡約且充滿質感的店面外觀。
▲簡約且充滿質感的店面外觀。

▲用餐環境燈光美氣氛佳。
▲用餐環境燈光美氣氛佳。

▲菜單品項豐富，提供各式口味的菠蘿與各式港味飲品。
▲菜單品項豐富，提供各式口味的菠蘿與各式港味飲品。

拿下人氣王寶座的「冰火菠蘿」，是店內不可或缺的主角，在烤好的菠蘿包裡放入厚實切片奶油，帶點鹹甜風味，溶化之後吃起來格外美味，讓人有一秒到香港的感覺。

▲冰火菠蘿。
▲冰火菠蘿。

輕輕撕開「乳酪拔絲菠蘿」，就能看到綿密有彈性的模樣，讓人忍不住想嚐一口，乳酪鹹香夠味，與菠蘿搭配最適合不過，吃遍各式甜品過後，來點鹹食口味也不賴，趁熱吃更好吃！

▲乳酪拔絲菠蘿。
▲乳酪拔絲菠蘿。

▲濃得化不開的乳酪鹹香夠味。
▲濃得化不開的乳酪鹹香夠味。

「脆酷力冰火菠蘿」加入巧克力脆片，看似不搭軌的陣容，吃起來卻酥脆無比，不僅多了層次感，整體也變得香甜順口，早午餐時段或下午茶都百搭，呈現不同的菠蘿樣貌。

▲脆酷力冰火菠蘿。
▲脆酷力冰火菠蘿。

融入創意吃法的「明治冰淇淋菠蘿」，加入兩顆超大冰淇淋，在熱熱的菠蘿裡有著冰涼口感，清涼消暑又美味，不論夏季冬季都適宜。嚴選明治冰淇淋製作，可依個人喜好選擇口味，品質一級棒！

▲明治冰淇淋菠蘿。
▲明治冰淇淋菠蘿。

▲加入兩大顆冰淇淋，吃起來令人大呼過癮！
▲加入兩大顆冰淇淋，吃起來令人大呼過癮！

其他點心部份像是蛋塔、檸檬塔也廣受民眾好評，真材實料的口感，吃起來也令人心情愉快，忘卻所有煩憂！現在只要加入粉絲團還可發現新活動，不定期推出的隱藏版，像是花生醬培根起司菠蘿、香蘭咖椰菠蘿等限定口味，處處充滿驚喜！

▲蛋塔。
▲蛋塔。

▲檸檬塔。
▲檸檬塔。

除此之外，香濃柔順的「絲襪奶茶」，與搗碎檸檬片更入味的「凍檸檬茶」文字也是經典必喝，去油解膩的清爽感，成為人人讚賞的組合。

▲絲襪奶茶與凍檸檬茶。
▲絲襪奶茶與凍檸檬茶。

在美食如林的中壢地區裡，「撈油水 港式菠蘿茶飲」不僅風格獨特，而且餐點美味好吃，做工精細、口味道地，頗有青出於藍勝於藍的水準，也值得您的光臨！


撈油水 港式菠蘿茶飲

商家地址：桃園市中壢區中山東路二段166號

商家電話：(03)466-8588

粉絲專頁：https://reurl.cc/0ENYoM

營業時間：10:00-20:00 (依店家公告)

停車資訊：路邊停車


延伸閱讀//中壢新興手搖飲店│新鮮水果玩混搭，自熬蔗糖把關風味品質

想知道更多全台精彩生活資訊，請上「ShareLife分享生活」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

中壢 冰淇淋 奶茶

延伸閱讀

中壢這麼玩！穿梭時空長廊眷村巡禮　與萌萌草泥馬、笑笑羊近距離同樂

細數四大亂象 中福董座陳建：呼籲黃立中盡速妥善交接

中壢7旬老婦母親節想買菜 獨自騎車往龍潭迷途18公里

影／牽小孩上街竟闖中壢行人地獄 逾6輛機車人行道上穿插過

相關新聞

中壢再現道地港味！冰火菠蘿創意吃法，乳酪拔絲大滿足

在香港飲食文化裡，將食材攪拌在一起稱之為「撈」，舉凡「撈飯」、「撈麵」，都有著拌飯拌麵的意思，以「撈油水」為名，最能呈現港式點心特色！

中壢這麼玩！穿梭時空長廊眷村巡禮　與萌萌草泥馬、笑笑羊近距離同樂

暱稱「馬村」的馬祖新村，坐落於桃園中壢。走進黑瓦、磚牆與紅白相間的大門，彷彿穿梭時空長廊，大家在涼亭下閒話家常、四處串門子，眷村日常歷歷在目。

復刻在地味！嚴選食材秘製道地義式醬料 預約才吃得到「超值套餐」

新竹人氣義式餐廳，用醬料調製的巧思與新鮮食材呈現道地義大利家庭料理，店家也在母親節期間開創推出特色雙人套餐，希望在重要的節日中也能品嘗到用心別緻的特色餐點，更豐富了顧客在選擇菜單時的驚喜感。

新竹42年古法綠豆沙重溫懷舊美味 梅嶺酸梅冰沙更是必喝！

新竹北區隱藏一家充滿溫情與傳統匠心的冰沙飲品店，綿密綠豆沙口感讓人回味無窮，秉持古法調製，堅持選用最上乘的食材，呈現出道地的古早味冰品，讓在地人重新找回美好的冰品回憶。

浴衣參拜來自日本的長壽尊！桃園蛋寶生技不老村 讓你更了解雞蛋

前陣子鬧蛋荒，可知「雞蛋」已經是人們生活中不可或缺的一樣物品了。「雞蛋」除了好吃好料理外還有什麼用途你知道嗎，「雞蛋」可是從裡到外都是寶呢！ 今天ReadyGo要帶大家看看以「雞蛋」為主題的觀光生技工廠「蛋寶生技不老村」。這是全台唯一日式雞蛋觀光的工廠，除了介紹雞蛋的相關知識外，還有小朋友最愛的手作DIY課程、長壽尊可以參拜跟女孩最愛的浴衣體驗！重點是門票價格便宜、擁有大片停車場，位在桃園平鎮區，周邊有公車站交通也不會不方便，已經太適合假日來參觀了！那就快跟著小編的腳步帶大家看「蛋寶生技不老村」有多好玩吧！ReadyGo~

呷奔阿！竹北新式川菜質感體驗 必吃獨家麻辣口水雞嫩口辣感

位於竹北光明商圈，裝潢充滿日韓風格的新式川菜質感店，將傳統川菜美味加入新元素，使其更為精緻、擁有多層次的味蕾體驗，而靜謐典雅的用餐體驗也一改傳統品味川菜的感受，很適合揪三五好友、家庭團聚時一同來品嘗。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦