中壢再現道地港味！冰火菠蘿創意吃法，乳酪拔絲大滿足

位於中壢的「撈油水 港式菠蘿茶飲」，以港式飲茶裡為受歡迎的冰火菠蘿包為主打，從原味菠蘿、冰火菠蘿到起司菠蘿，還可豪華加料變成午餐肉蛋菠蘿、豬扒蛋菠蘿與雞扒蛋菠蘿，另有許多創意發想新口味，多達十餘種等您來發現！

舒適典雅的用餐環境裡，以燈光點綴浪漫氛圍，沒有傳統飲茶店的吵雜，反而多了一分詳和寧靜，在此獨享美味時刻，也為身心帶來完全放鬆。

搭配飲品也港味十足，包含原汁原味的鴛鴦奶茶、咸檸七喜、檸檬利賓納，以及鮮奶、茶類、咖啡等等，都是菠蘿包的最佳良伴！

▲現代化的港式飲茶外觀設計。

▲簡約且充滿質感的店面外觀。

▲用餐環境燈光美氣氛佳。

▲菜單品項豐富，提供各式口味的菠蘿與各式港味飲品。

拿下人氣王寶座的「冰火菠蘿」，是店內不可或缺的主角，在烤好的菠蘿包裡放入厚實切片奶油，帶點鹹甜風味，溶化之後吃起來格外美味，讓人有一秒到香港的感覺。

▲冰火菠蘿。

輕輕撕開「乳酪拔絲菠蘿」，就能看到綿密有彈性的模樣，讓人忍不住想嚐一口，乳酪鹹香夠味，與菠蘿搭配最適合不過，吃遍各式甜品過後，來點鹹食口味也不賴，趁熱吃更好吃！

▲乳酪拔絲菠蘿。

▲濃得化不開的乳酪鹹香夠味。

「脆酷力冰火菠蘿」加入巧克力脆片，看似不搭軌的陣容，吃起來卻酥脆無比，不僅多了層次感，整體也變得香甜順口，早午餐時段或下午茶都百搭，呈現不同的菠蘿樣貌。

▲脆酷力冰火菠蘿。

融入創意吃法的「明治冰淇淋菠蘿」，加入兩顆超大冰淇淋，在熱熱的菠蘿裡有著冰涼口感，清涼消暑又美味，不論夏季冬季都適宜。嚴選明治冰淇淋製作，可依個人喜好選擇口味，品質一級棒！

▲明治冰淇淋菠蘿。

▲加入兩大顆冰淇淋，吃起來令人大呼過癮！

其他點心部份像是蛋塔、檸檬塔也廣受民眾好評，真材實料的口感，吃起來也令人心情愉快，忘卻所有煩憂！現在只要加入粉絲團還可發現新活動，不定期推出的隱藏版，像是花生醬培根起司菠蘿、香蘭咖椰菠蘿等限定口味，處處充滿驚喜！

▲蛋塔。

▲檸檬塔。

除此之外，香濃柔順的「絲襪奶茶」，與搗碎檸檬片更入味的「凍檸檬茶」文字也是經典必喝，去油解膩的清爽感，成為人人讚賞的組合。

▲絲襪奶茶與凍檸檬茶。

在美食如林的中壢地區裡，「撈油水 港式菠蘿茶飲」不僅風格獨特，而且餐點美味好吃，做工精細、口味道地，頗有青出於藍勝於藍的水準，也值得您的光臨！





撈油水 港式菠蘿茶飲

商家地址：桃園市中壢區中山東路二段166號

商家電話：(03)466-8588

粉絲專頁：https://reurl.cc/0ENYoM

營業時間：10:00-20:00 (依店家公告)

停車資訊：路邊停車





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