藏在堤防上坡的客家菜！一週只營業兩天，紅磚古厝懷舊超好拍，還提供免費奉茶

大溪藏最深的客家菜！

位在堤防上坡的古厝紅磚，隱身在一片綠意盎然山中，一週只營業週末兩天，來這能遠離都市喧囂，懷舊老宅加上老物件超好拍，坐在二樓能享受片刻寧靜！純樸古早味一直迴盪在腦海中，來一次就愛上這～

外婆橋 在哪？

外婆橋在桃園大溪區復興路二段巷弄內，天御花園與7-11中間小巷子，直開到底右轉堤防上坡，看到左手邊三合院這間就是外婆橋，沿路都有招牌不用怕迷路～

這只有週末假日與國定連假才營業，超過20人以上團體或低消6000元以上，平日2天前電話預約，會接單營業喔。

桃園市大溪區復興路二段25巷18弄20號

星期六、星期日11:00~18:00

車輛可停放下坡下方兩側，看到藍色扛棒“外婆橋”，大辣辣走進去就是。

雖然外觀不起眼，還會看到斑駁牆面，但這正是特色所在，外婆橋共有兩層樓，下層樓擺放雜物花盆裝飾，想要入內用餐需要走上坡，好喜歡外婆橋懷舊恩氛圍，彷彿時光倒流回到阿嬤時代～

傳統古厝三合院

藏身在堤防上坡的紅磚老厝，外觀沒有什麼翻修，完整保留老厝歷史印記，加上新元素多了生命力，左邊盛開的九重葛，幫外婆橋點綴的更美～

悠閒半日遊就是那麼簡單。

紅磚厝、竹子棚與木桌長凳都很有歷史，室內與半戶外皆可用餐。

奉茶區

從第一次來外婆橋到現在，奉茶區都沒變過，早期農業時代，田邊樹下或廟前都會看到一個大茶桶，上方貼著奉茶二字，免費提供茶水，更顯出早年台灣的人情味，現在已經很少看到奉茶區～

門口有時會賣起自家種的蔬菜！或豆鼓辣椒、佶子醬、蔭油膏和苦茶油，這天來剛好都沒有賣，今日的櫃檯感覺更空闊。

自家醃漬物看起來好厲害呢！

外婆橋都是自己人經營，員工忙進忙出，所以櫃檯常常沒人，要入座或結帳請搖鈴～

內用滿滿懷舊氛圍

室內保持原有隔間動線，裡面有滿滿濃厚懷舊氣氛，都是早年木桌長凳，加上大大彩繪燈籠、老物件擺飾，對現代小孩來說新奇又有趣，家長吃飯還能模擬情境，來個機會教育～

二樓半戶外風情

微風和煦加上陽光明麗！我們選擇坐在外面，上面有屋簷不用擔心太陽直曬，加上四周風韻猶存氛圍，真的會忍不住一直想拍照。

木框窗也很有味道，在自然光的照射下，就有一股濃濃懷舊感，從裡到外每個角落都很好拍。

中間附設洗手台，吃飯前別忘洗洗手。

多人聚餐很適合做這排位置，每次來都指定坐戶外，除了抬頭就能看看綠色植物，空氣也很新鮮～

外婆橋 菜單

外婆橋菜單一直都很簡單，菜單配菜會微調，但麵線、地瓜飯、仙草雞湯、焦糖地瓜湯圓..都是固定，阿婆推薦今日放山閹雞很好吃，可惜兩個人下午真的吃不完，最下面是外婆橋私房醬料，有興趣可以一起買回家。

阿嬤櫃子上有自助湯碗筷。

客家筍

每次來只要看到客家筍，一定會來一盤配飯吃，滷筍滷製入味不過鹹，每一口都是阿嬤家常味，夾一口客家筍可以多扒好幾口飯呢～

苦茶麵線

古早味麵線有苦茶、麻油兩種口味，麵線上浮著一整層苦茶油，看起來好像有點可怕，但苦茶油對身體很不錯！每天喝一匙茶油還能顧胃，加上一大匙豆瓣醬、香菜裝飾，越簡單越有古早味。

油脂量多麵線要上下攪勻再吃，一下就滑進喉嚨裡，吃起來只會感受微微鹹香豆瓣醬，就是很純粹的風味。

滷肉地瓜飯

滷肉地瓜飯一碗70元，乍看下覺得價格稍高，但這環境氛圍很加分！上面滷肉不是一般細絞肉，是手切五花肉丁，每塊肉丁醬色都滷透進去，原本不餓的我也瞬間開啟食慾，滷肉醬不過鹹膩，加上地瓜飯一起吃，能喚起兒時回憶阿嬤的家常菜。

仙草雞湯

自己喝點小碗，人多一定要點整鍋，之前來點整鍋能一直續湯，現在不知道還有沒有？湯色看起來很深，卻只有單純的仙草香結合雞湯鮮味，雞肉厚實不會老柴，清爽的一道雞湯適合夏天喝，不用怕越喝越燥熱。

焦糖地瓜湯圓

只要假日來這附近，就會來外婆橋坐坐！不一定是點飯吃，但這道是必點，一盤90元當下午茶覺得很可以，還能享受愜意午後時光！外婆橋沒有強制低消，如果有點餐，建議兩個人點一盤就好。

熬煮到綿密的地瓜，保留整塊原狀，底部是滿滿焦糖漿，地瓜加上老薑片裝飾，看似台灣傳統的甜點，卻結合新穎擺飾，總之就是喜歡～

地瓜沾點黑糖漿這滋味直竄心頭，小湯圓軟軟ＱＱ，底部焦香與黑糖相互呼應，香甜到不行，讓我忍不住一口接一口！我不是螞蟻人但卻獨愛這一味。

洗手間

外婆橋廁所在對面小巷，遇到雨天上面沒遮蔽物，會比較不方便喔。

回顧 2013、2016 外婆橋

某一年到訪還有黃色小鴨跑下來，排成一列隊伍超可愛！還遇過阿嬤削蘿蔔，阿嬤說這是以前的品種，現在已經沒有人種了，處理起來比較麻煩，但是這才是真正古早味，還有香酥的叉燒肉、炒青菜、炒蛋與仙草雞湯，圓滾滾的人小麻糬還熱熱著沾裹上花生粉芝麻很香！就是刷嘴～

＊懷舊氛圍就是外婆橋魅力所在！平日來會撲空，週末即是寫營業到晚上六點，有時候姨婆累了會提前打烊，有一次來四點就撲空，外婆橋餐點選擇不多，但整體環境氛圍、餐點內容很吸引我，可能我天生就是個老宅控～

外婆橋

電話：0922-428116/03-3874541

地址：桃園市大溪區復興路二段25巷18弄20號

營業時間：星期六、星期日11:00~18:00

文章來源：艾瑪・享受吃喝玩樂札記 FB：艾瑪 吃喝玩樂

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