過個綺麗的連假！「桃園彩色海芋季」今登場，花海、市集好吃又好玩

桃園越來越好玩！近幾年，最美圖書館、日系水族館、各式觀光工廠等新地標紛紛進駐到桃園，因此吸引許多人特地前往，然而可能很多人不知道的是，在這座城市其實藏有多處秘境咖啡廳，不僅提供人們用餐和歇息的空間，更是結合了當地的風情，像是位於桃林鐵路步道的「朝顏屋3.2K」，便是一家融入周圍綠意的咖啡館。走進去，你將會發現裡頭別有洞天。

2023-03-31 11:01