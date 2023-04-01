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過個綺麗的連假！「桃園彩色海芋季」今登場，花海、市集好吃又好玩

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桃園彩色海芋季將於4/1-16日於大園溪海休閒農業區舉辦。　圖：桃園市政府觀光旅遊局／提供
桃園彩色海芋季將於4/1-16日於大園溪海休閒農業區舉辦。　圖：桃園市政府觀光旅遊局／提供

【旅奇傳媒/編輯部整理】春暖花開的清明連假，除了祭奠祖先、緬懷先人外，也是闔家安排踏青、親近自然，旅遊紓壓的好時機。長達5天的清明連假，可以規劃賞花、賞景、露營、嘗美食等悠閒的活動，好好放假、放鬆生活。

「2023桃園彩色海芋季」將於4月1日至4月16日於大園溪海休閒農業區舉辦，今年活動將以「綺芋」為主題，並以「綺麗的海芋」、「奇妙的相遇」及「奇幻的尋覓」作為3大策展主軸，規劃5大主題活動、9堂DIY課程、36場表演活動、6種裝置藝術作品。展區種植多達8萬株彩色海芋、2萬株百合及18萬株的大園在地草花，打造出繽紛夢幻「綺麗的海芋」花田。 並首次啟動智慧導覽語音系統，農創市集加入13個農會農特產品展售，推廣蕎麥爆米花等食農教育，不但能欣賞美麗的花海，豐富多元的全天候互動遊戲，還能體驗好吃、好玩、好康、好精彩的活動。

自行車路網逐漸完整的桃園，最適合選個景點密集的地區，騎YouBike暢遊桃園， 4月1日開始，桃園更是推出「前一小時」免費騎乘，享受沒有時間壓力的串聯景點慢遊。桃園的YouBike目前有400多處站點，擁有13個租借站的龍潭在龍潭大池、客家文化館、龍潭運動公園、石門大草坪、三坑自然生態公園…等景點都設有站點，中科院一號門邊的租借站，鄰近三坑鐵馬道，可以沿石門大圳，乘著風聆聽潺潺水聲，還能到三坑老街，品嘗客家美味小吃。鄰近三坑自然生態公園的三坑子自行車道，能探訪屹立百年的糯米橋「大平虹橋」，及欣賞綠意盎然的田園風光。

桃園彩色海芋季

‧ 活動時間：4/1（六）-4/16（日）

‧ 活動地點：大園溪海休閒農業區（桃園市大園區聖德北路和田溪路交叉口）

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海芋 公園 連假

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