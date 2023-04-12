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來自山東的風味小吃！新竹「佳翔味雜糧煎餅果子」，銅板價品嘗道地雜糧大餅

跟著踢小米吃喝玩樂趣／ 文、圖／踢小米

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原來在新竹興竹街隱藏了來自山東的美食小吃～雜糧煎餅果子。在小米5000人的美食社群內，網友分享了一家專賣雜糧煎餅果子的小店。

老闆娘使用五穀雜糧磨成麵糊，倒入特製爐具煎出餅皮，加入特製芝麻醬、薄脆、爽口蔬菜等配料後，捲成一大包的煎餅果子，最低只要銅板價就可以買得到，相當經濟實惠，而且吃完這一包真的好飽喔！大家快跟著小米一起去看看吧。

佳翔味雜糧煎餅果子位置及停車方式

佳翔味雜糧煎餅果子位於興竹街上，靠近四維路振興陸橋，附近的公園旁有停車格可以停車。坐在公園吃著雜糧煎餅果子還挺悠閒的。

佳翔味雜糧煎餅果子環境介紹

老闆娘是來自山東的美嬌娘，她熟練地使用旋轉煎餅爐，煎出山東雜糧大餅。

接著加入雞蛋、特製芝麻醬、自己醃製的豬肉等配料。

小米建議加起司風味更佳喔！

最後加上生菜及薄脆，捲起來後切半，這樣一大包的雜糧煎餅果子就完成囉。

佳翔味雜糧煎餅果子菜單目錄搶先看

來看看菜單吧，基本上銅板價就可以解決囉！原味煎餅是蛋奶素朋友可以食用的，另外還有火腿、起司、荷包蛋等口味。喜歡多料的朋友，可以再加不同的配料喔！小米建議第一次來的朋友，可以點雞肉和豬排煎餅，再加上起司，這樣搭配風味最佳

店家有提供外送服務，只要500元就可以外送囉！但是記得要提前預約。

佳翔味雜糧煎餅果子用餐心得分享

這樣一大包的雜糧煎餅果子，真的可以很有飽足感，最便宜只要銅板價就可以解決，很適合學生和小資族的朋友。

光看剖面就知道食材多豐盛了，這樣一大包份量真的不小呢。

小米蠻喜歡豬排煎餅（55元），另加起司（10元）。豬排是店家自己醃製的喔！里肌肉嫩而不柴，大口一咬有芝麻醬的香氣、薄脆和爽口蔬菜，涮嘴又美味的小吃，很適合當作早午餐輕食喔。

再來可就豐盛了～這是雞肉煎餅（55元），，加起司（10元）和德式香腸（20元），適合愛吃肉肉的朋友。雞肉也是老闆娘自己醃製的喔！軟嫩入味，如果想要更豐盛的話，還可以來片豬排。

以上是小米的心得分享，喜歡吃山東美食煎餅果子的朋友，小米推薦佳翔味雜糧煎餅果子，不僅可以當作早午餐的輕食，而且銅板價上下就可以買得到，真的很經濟實惠喔！

佳翔味雜糧煎餅果子

地址：新竹市東區興竹街90號

電話：0935 118 205

營業時間：06:30–12:00 （週日公休）

粉絲團：佳翔味（雜糧煎餅果子）

文章來源：跟著踢小米吃喝玩樂趣https://timmyblog.cc/%e6%96%b0%e7%ab%b9%e4%bd%b3%e7%bf%94%e5%91%b3%e9%9b%9c%e7%b3%a7%e7%85%8e%e9%a4%85%e6%9e%9c%e5%ad%90/ FB：跟著踢小米寶島吃喝玩樂趣 https://www.facebook.com/timmytaiwan

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