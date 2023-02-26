櫻花林下的露營秘境！「蟬說：霧繞」隱身泰雅部落，打造春季深度體驗

豪華露營與懶人露營已成當代顯學，除了一卡皮箱即能輕鬆入住，沉浸在蓊鬱山林中，更有機會體驗當地文化風情，這次跟著《欣傳媒》編輯的腳步，前往位於新竹五峰的「蟬說：霧繞」，不僅結合了泰雅族的原民文化，櫻花盛開時，能夠體驗在櫻花樹下露營的絕美景緻，粉嫩的富士櫻在青山與藍天點綴一抹夢幻，搭配晚上的營火與原民舞蹈表演，感受遠離塵囂的春季限定風采。

攝／林郅 Jimmy Lin

沿著122縣道南清公路向五峰的方向行駛，駛離了竹東市區，一路沿著上坪溪谷向著山林深處前行，滿山的翠綠為旅程劃下了充滿綠意的篇章，編輯此行的目的是位於五峰鄉白蘭部落的豪華露營區──蟬說：霧繞，沿途繞過一個又一個曲折的彎路，穿過一層又一層朦朧的雲霧，從竹東出發約1小時車程，便會抵達這座隱藏在山林之中的霧營區。

雲霧之上的豪華露營地 結合自然與原民風光打造別緻露營體驗

「霧繞」是蟬說集團開設的第２個露營品牌，於2022年2月開幕，秉持著「蟬說」將在地人文與大自然相互交織的宗旨，「蟬說：霧繞」將山林與泰雅族的原民風情化為露營的元素，在一泊二食的住宿體驗能夠感受當地人文與自然景觀。

「蟬說：霧繞」擁有絕佳地理位置，放眼望去儘是層巒疊嶂的山峰，隔著溪谷的另一岸為霞喀羅大山，也有機會遠眺雪山的皚皚山頭。園區被層層的杉木包圍，飽滿的綠意讓旅客將繁瑣的世俗紛擾拋諸腦後，放鬆身心感受浸淫於大自然的愜意。

櫻花盛開、浪漫感爆發 春櫻下的露營時光

因正值櫻花季，一踏入園區，映入眼簾的即是粉嫩夢幻的春櫻之景，茂密的粉紅色花瓣讓營區宛如布滿粉紅泡泡，微風輕拂、飛櫻恣意落下的景緻，不拍個破百張照片簡直說不過去！營區內有種植了富士櫻與八重櫻2個品種的櫻花樹，編輯造訪時為富士櫻盛開時，等到富士櫻開了約2周八重櫻才會接棒登場。

富士櫻花色呈現夢幻感的粉紅色，八重櫻則接近桃紅色，若剛好介於2個品中的花期前來，有機會欣賞不同的櫻花共舞的璀璨景緻，將營區渲染為一片粉紅色。「蟬說：霧繞」的海拔高度約為1,000公尺，據說往年櫻花綻放的時節落在228前後，今年因為寒流較多，讓花期提早，因此，是否能碰上花期也是十分看運氣哦！當然了，如果想知道最新的花況，直接詢問營區最快囉！

攝／林郅 Jimmy Lin

攝／林郅 Jimmy Lin

3區域供選擇 遼闊雲海、杉木環繞皆是美景

「蟬說：霧繞」的露營區可分為2處，分別為「豐收地」與「山谷小鹿」，前者距離餐廳較近，腹地較大，早晨若運氣好，可看到雲海圍繞，而櫻花樹也主要集中在豐收地區域，一踏出帳篷即可看到茂盛的粉嫩櫻花，名符其實地在櫻花樹下入眠；後者則距離接待中心有5至10分鐘路程，腹地較小，但山谷內筆直又挺拔的杉木環繞四周，宛如區隔出一座世外桃源，如果是成群好友或家族出遊，選擇山谷小鹿區域更有溫馨感。

圖為「豐收地」區域；攝／林郅 Jimmy Lin

圖為「山谷小鹿」區域；攝／林郅 Jimmy Lin

若不想住帳棚，「蟬說：霧繞」也提供了「好冬小屋」小木屋的選擇，位於山腰上的小木屋，眺望著層山疊嶂的山谷，傍晚時刻，更有機會見到殷紅色的夕陽為雲朵染上了或金黃、或橘紅色的絢麗色彩！

好冬小屋；圖來源／蟬說：霧繞

好冬小屋內裝；圖來源／蟬說：霧繞

一卡皮箱即可入住 帳內備品應有盡有

「蟬說：霧繞」皆採用5米帆船帳，室內備有2張雙人床以及1張沙發床，可以入住2至5人，而房間內的備品應有盡有，全身鏡子、浴巾、盥洗袋、除濕機、電扇、電熱毯、耳塞等，可以說是直接將飯店搬上山，帳棚內有也有許多的插座，即使5人入住也不用搶插頭囉！除了室內空間精美，在每個帳棚外還有一個獨立的平台，擺放了露營椅與桌子，很適合三五好友聊天，十分愜意。

圖來源／蟬說：霧繞

圖來源／蟬說：霧繞

衛浴方面，雖然「蟬說：霧繞」浴廁為公用，但離帳篷距離近，且數量足夠，以編輯入住的「豐收地」區域為例，共有4間淋浴間、2間廁所還有1個男性的小便斗，在浴廁旁的茶水間也備有吹風機、棉花棒，十分貼心。

山上也能品嘗自助式饗宴 結合原民風味推出創意餐點

在餐食的部分，「蟬說：霧繞」可以說是怕大家餓肚子，一餐接一餐，共有迎賓小點、原住民風味晚餐以及隔天的早餐。最讓編輯驚豔的莫過於「原住民風味晚餐」，一共端出了至少20餘種的餐點，結合了在地食材與原民風味，將樹豆、馬告、刺蔥、羅氏鹽夫木等入菜，保留了泰雅族碳火烹調、燻烤的技法並結合了法式燉煮模式，多元的餐點能夠看見「蟬說：霧繞」的用心，不只是讓旅客「吃飽」，更要「吃好」，能夠在山林之中品嘗如此美味，十分感動！

原住民風味晚餐；攝／林郅 Jimmy Lin

原住民風味晚餐；攝／林郅 Jimmy Lin

跟著部落導覽走一趟 深入了解山林知識

來到「蟬說：霧繞」，除了拍美照、或在櫻花樹下放空外，還可以參與營區的活動，不定時登場的園區巡禮，將帶你深入了解霧繞的故事與周邊環境特色，帶領的泰雅族嚮導還會解說部落的習俗與山林中的有趣知識，約1小時的導覽，受益良多！

導覽介紹；攝／林郅 Jimmy Lin

晚間登場的「泰雅族獵徑尋根」則是付費活動，當夜色降臨時，跟著泰雅族獵人來一場夜間限定的獵人體驗，跟著獵人們行走餘獵徑小道上，以白燈搜索獵物的足跡，聆聽著過往祖先們打拼狩獵的驍勇故事，讓旅客從進山儀式開始，一探泰雅獵人的打獵文化，學習泰雅獵人與山林共存、敬畏天地的感恩之心。

夜晚不定時會有泰雅族舞蹈帶動活動，十分有活力；攝／Jimmy Lin

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編輯／林郅 Jimmy Lin

欣傳媒