不僅是居酒屋！必點「活力滿滿卜卜蛤鍋」，加點美味串燒配生啤超過癮

位於新竹市金城一路的【六八鑫村】鄰近眷村景點「將軍村」，內用裝潢以居酒屋風格打造，同時也有海鮮快炒店的調性，讓人在此用餐能品嘗各式美食、放鬆於愜意的氛圍之中。而菜單除了烤物炸物之外，還有串燒、主食、冷菜及湯品，超過數十種品項，每次來此都有不同感受！

▲半透明式的廚房看得到師傅們烹煮時的專業與俐落手法，不僅食材新鮮、口味到位，在切工與擺盤皆有高水準呈現，更是東區最有特色的餐廳之一。

▲大火快炒的鍋香氣十足

▲用餐環境舒適

▲綜合串燒

▲三星蔥豬肉卷

招牌串燒當推「三星蔥豬肉卷」！用豬肉片包覆滿滿的三星蔥，外表烤得微焦，吃起來帶有濃濃蔥香，沒有一般蔥辣感，反而更多汁夠味！「蔥鹽雞腿」將雞腿肉烤過之後，在上方加入洋蔥與青蔥，鹹香滋味與雞油合而為一，在口中達到完美平衡，將鮮、嫩、香發揮到極致。

若想吃原味的話，那一定要點「美國牛肋條」，將牛肋條切成小塊以精準火候烤出嫩而不柴的質感，將牛肉原汁完整保留，吃起來不但香氣四溢，同時又吃得到厚實柔軟的口感。而健康取向的「金針菇豬肉」，加入大量金針菇吃起來爽脆可口，擁有豐富層次感，是重視口感族群的最愛！

▲蔥鹽雞腿

▲美國牛肋條

▲金針菇豬肉

▲活力滿滿卜卜蛤鍋

極品豪華的「活力滿滿卜卜蛤鍋」以新鮮蛤蜊為主打，煮至湯頭沸騰時，此起彼落的卜卜聲、看著蛤蜊一顆顆爆開來，不僅開得燦爛，也煮出食材的精華風味。鍋內以蔬菜打底，加入肉片與豆皮等豐富材料，而湯頭喝得到蛤蜊的清甜口感，在冬天吃上一鍋溫暖又幸福！

▲烤牛五花

▲招牌鯖魚一夜干

主廚推薦的「烤牛五花」以漂亮油花與鮮嫩質感取勝，入口帶著淡淡的牛油香氣，佐以洋蔥增添風味，最適合與啤酒一起搭配！說起下酒菜，這道「招牌鯖魚一夜干」絕對不容錯過，焦香魚皮與細緻肉質，吃起來完全沒有腥味，而且越嚼越香，加點檸檬汁更加開胃。

▲賣相極佳的「鑫村香酥雞」，外皮炸得恰到好處，而且雞肉醃漬十分入味，與九層塔一起吃更是絕配，是聊天品酒的最佳良伴！

▲鮭魚烤飯糰

▲鑫村銀絲卷

主食部份也相當親民，以大眾喜愛的口味為主，像是招牌炒泡麵、燒肉丼飯等等，還有限量鑫村滷肉飯都值得一嚐。其中「鮭魚烤飯糰」最能突顯創意，將米飯、芝麻、鮭魚融為一體，把水分收乾之後，吃起來更香更脆，美味又養生！

而小朋友最愛的「鑫村銀絲卷」則是將銀絲卷炸過之後，再淋上煉乳與花生顆粒，甜脆誘人的風味，展現出店家用心的一面。

▲食材新鮮、現點現烤

店內不定期舉辦活動，像是村民最愛的啤酒大富翁，運氣好的話也有機會免費喝生啤！不但滿足大家試手氣的慾望，又能增加不少趣味性。來到「六八鑫村」就該盡情放鬆、暢飲各式啤酒、大口享用美食，慰勞自己一整天的辛苦，好好享受無拘無束的歡聚時光，也為明天預備滿滿活力！

六八鑫村

商家地址：新竹市東區金城一路68號

商家電話：(03) 573-5068

粉絲專頁：https://reurl.cc/WqnzXy

營業時間：17:30-24:00

停車資訊：路邊停車

※酒後不開車，安全有保障。未滿十八歲禁止飲酒。





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