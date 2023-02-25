聚會、小酌、浪漫約會！新竹餐酒館推薦 今晚就用美食和微醺來犒賞自己吧
辛苦了一整週，在下班後或是到假日，當然要用美食和小酒來犒賞自己啦！而新竹，這座早已被打破美食沙漠稱號的城市，有著許多在地人口耳相傳的餐酒館，無論是朋友聚會、同事小酌還是浪漫約會都很適合，跟我們一起來看看哪些是網友大推的餐廳吧！
勝利餐酒館
「勝利餐酒館」鄰近新竹大遠百，提供多元的酒類，餐點則是以各種炒物、炸物和鍋物為主，像是酸菜白肉鍋、紅燒牛腩煲、鮮蔬嫩雞炒烏龍、鮭魚炙燒握壽司、酪梨炸蝦加州卷等料理，種類豐富且口味精緻。值得一提的是，勝利餐酒館二樓的空間還有可容納約20人的KTV大包廂，如果想找多人聚會的場地，這裡也會是很不錯的選擇。
地址：新竹市東區勝利路147號
電話：03 526 5559
營業時間：週一、三、四、日 18:00-01:00；週五～六 18:00-03:00
Barfly Baristo餐酒館
位在新竹火車站一帶的「Barfly Baristo」，環境以現代風的配色帶出俐落簡約的時尚感，而店內有德國主廚，所以餐點充滿異國風味，例如特製肉丸、屠夫梅花豬排、漁夫海鮮紙包魚、塞拉諾火腿蛤蠣義大利麵、櫻桃鴨胸佐巴沙米克紅酒蜂蜜醬、花雕酒雞翅，光是聽名字就忍不住吞口水呀！除此之外，Barfly Baristo的甜點也很令人驚艷，讓人想一訪再訪。
地址：新竹市東區信義街72號1樓
電話：03 533 5939
營業時間：11:00-14:00；17:30-01:30
Log野筏
踏進「Log野筏」，店內燈光有些昏暗，為整個用餐氣氛增添了不少神秘感！在大空間的座位區，牆面上設有投影布幕，每當轉播運動比賽時總會湧入滿滿人潮，而他們家的菜單有各式各樣的下酒菜、沙拉、主食、啤酒和調酒，肋眼牛排、蒜奶薯片、雞翅俱樂部、蒜味奶油蝦都很讚，特別推薦大家聖誕節或跨年之類的節慶來用餐，感受熱鬧的氛圍。
地址：新竹市東區公道五路二段372號
電話：03 572 8098
營業時間：17:00-24:00（週二公休）
THE BUTCHER CHEF 侍肉餐酒館
肉控看過來！「THE BUTCHER CHEF 侍肉餐酒館」擁有專業侍肉師和高規格的乾式熟成設備，更是全台唯一使用頂級9+巧克力和牛來製作乾式熟成的牛排館，讓客人優雅的享受開胃菜、前菜、湯品、沙拉到主餐。而至於酒類的部分，據悉店家每季都會更換不同產地的酒，因此每次來用餐可能都會有不一樣的驚喜，非常適合在這邊慶祝特殊紀念日唷！
地址：新竹市東區埔頂路119號1樓
電話：03 666 8901
營業時間：11:00-14:00；18:00-22:30
Go eat Tapas Dining BAR 西班牙餐酒館
位於清華大學附近的「Go eat Tapas Dining BAR」，為新竹第一間以西班牙料理為主題的餐酒館，提供烘蛋、漁夫海鮮濃湯、烤鮮魚、炭烤香料雞腿肉串、臘腸冷肉拼盤、炸牛肝菌蘑菇球佐松露、墨魚汁烤飯等西班牙最經典的風味料理，而酒單方面不僅有各式啤酒，葡萄酒和水果調酒也應有盡有，總之餐點選項極多，可能會讓你看得眼花撩亂呀！
地址：新竹市東區新源街108號
電話：03 574 0267
營業時間：週一～五 11:30-14:30；17:30-22:00／週六～日 11:30-22:00
WULI NIGHT韓式餐酒館
在韓劇或電影中，時常看到主角們於路邊攤的布帳馬車吃飯，而竹北的「WULI NIGHT」宛如複製整個場景，利用鐵皮屋和塑膠布打造出韓國街頭的用餐環境。WULI NIGHT提供韓國燒酒、拳頭飯、韓式炸雞、韓式烤肉、辣炒魷魚豬五花、馬鈴薯燉排骨湯、醬油蟹等道地的韓國料理，不用特地飛出國，就能體驗韓國人的夜生活。
地址：新竹縣竹北市環北路一段71巷2-20號
電話：0938 790 295
營業時間：17:00-00:00
13 Bistro & Bar
在芙洛麗大飯店一樓的「13 Bistro & Bar」，整體裝潢高雅且氣氛佳，有各種湯品、沙拉、炸物、排餐、義大利麵和燉飯等料理，酒單則有啤酒、特色調酒、紅酒和威士忌，且白天和夜晚的氣氛截然不同，所以帶家人吃生日大餐，或是下班跟朋友放鬆聚會都很合適。
地址：新竹市東區民族路69號1F
電話：03 623 8899
營業時間：11:30-23:00
DOCK – Pizza & Bar 道可小酒館
喜歡喝精釀啤酒的讀者，推薦可以試試看「DOCK – Pizza & Bar 道可小酒館」！道可小酒館提供來自世界各國精釀酒廠的啤酒，多層次的口感令人驚艷，若有疑問或不知道選哪種，店員都會很親切的介紹各款啤酒的風味喔！餐點部分還有義大利脆餅、羅馬披薩、雞翅、沙拉等豐富菜色，讓大家能開心地一邊小酌微醺，一邊品嚐美食。
地址：新竹市東區關新路189號
電話：03 666 7687
營業時間：17:00-12:00
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