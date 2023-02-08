邀大家走進桃園燈會富岡小鎮 陸空聯手點亮夜空

【旅奇傳媒/編輯部報導】2023桃園燈會「漫遊富岡‧光之饗宴」已盛大登場，桃園燈會首度來到楊梅富岡舉辦，一連亮燈12天(2月1日至2月12日)，共有四大燈區，包含富岡運動公園－主燈區、伯公岡公園－傳統燈區、民生池埤塘－水域燈區、富岡火車站及周邊街區－迎賓燈區。

本次燈會以「遊樂園」為佈展理念，除14公尺高的主燈「FUTU未來兔」是全台第一的巨型機器人藝術裝置外，坐落於埤塘上的「紫氣東來」燈組將伴隨夜幕降臨，與池水相映共同打造一場水上聲光秀，還有多組融入客家、鐵道、茶葉、地方信仰等在地意象的絢麗燈飾，超過40組的精采燈組都是桃園燈會期間限定，正式開幕點燈前已吸引許多民眾搶先前往觀看。

▲台日鼓樂帶來撼動的視覺聽覺演出。 圖：桃園市政府觀光旅遊局／提供

有別於歷年來主燈點燈的開幕儀式，本次桃園燈會也首度邀請新加坡「GoFlyKite」無線風箏團隊於首週（2月1日至2月5日）到場表演，為主燈秀驚喜鋪陳、暖場，更創下全台首次結合無線風箏夜空展演的元宵燈會！夜空劇場首先以祥龍與蝶翼造型、發光尾翼長7公尺的無線風箏，在「FUTU未來兔」主燈旁展開盤旋、翻轉、懸停等精彩表演，透過無線風箏由遠而近的共舞與互動，為富岡夜空帶來夢幻極光，有如祥龍來到現場為桃園燈會助陣喝采。

桃園燈會活動12天期間每日推出「富岡瘋馬戲」快閃，展現空中芭蕾、踩高蹺等精彩雜技，每晚也有不同特色的主題之夜：首週呼應元宵節慶氛圍，規劃民俗技藝表演與猜燈謎，次週則以國境解封後的跨國演出為主軸，邀請外國傳統歌舞團體到場表演，並融入客家歌曲演出，豐富富岡小鎮的古樸慢活魅力。現場更有擲筊大賽、疊杯體驗等趣味活動，邀請大家與親朋好友相約賞燈、試新年手氣，次週還有台日鼓樂聯合演出，表演節目精采可期！

桃園市政府觀光旅遊局周柏吟局長更表示：「桃園新住民及外籍移工眾多，本次桃園燈會特別新增泰文、印尼文、越南文及英文等多國語言網站，方便外籍民眾查詢燈會資訊。」 「幸福兔」小提燈也將於燈會活動期間（2月1、4、5、11、12日）每日下午5點開始發放，每日小提燈發放數量有限發完為止，發放地點位於富岡運動公園及伯公岡公園小提燈發放處，歡迎民眾依現場動線引導排隊領取。

燈會期間在楊梅、龍潭都有春節應景燈飾佈置，元宵節前有錫福宮「迎媽祖遶境活動」；元宵節當日不但有「楊梅慶元宵踩街活動」與「龍潭迎古董接財神活動」等地方信仰活動，燈會現場更有「牛汶水」客家米食點心DIY教學，為有意願深度體驗元宵傳統民俗文化的民眾提供最佳選擇。

桃園市政府觀光旅遊局針對燈會周邊景點規劃有小鎮漫遊、海濱親水、山間風光、文化探訪、職人體驗（部分需預約）等特色主題小旅行；喜愛騎腳踏車的民眾也不妨租輛腳踏車串聯三連陂、車廂土地公等，歡迎大家日遊桃園、夜賞燈會，一同來楊梅富岡作客！

由於燈會期間周邊停車空間有限，桃園市政府再次鼓勵大家搭乘火車到「富岡車站」，搭火車來賞燈就有機會抽中黃金墜飾！活動期間也有規劃接駁車從楊梅火車站、高鐵桃園站(紅線/橘線、假日行駛)及中國科大(藍線、每日行駛)至活動會場，歡迎民眾多加利用。

相關交通管制、免費接駁車及詳細活動資訊，請至2023桃園燈會活動官網 (https://tylf2023.tycg.gov.tw/) 或加入「樂遊桃園」Facebook粉絲團 (https://www.facebook.com/traveltaoyuan) 查詢。

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野