快訊

PLG／找回熱情與觀眾是主因 林書豪預告12日鋼鐵人首秀

BBC記者全程目擊…我搜救隊援土耳其強震 2445萬人「看見台灣」

別貪便宜在中國大陸買安卓手機 到別國「老大哥」仍看著你

邀大家走進桃園燈會富岡小鎮 陸空聯手點亮夜空

旅奇傳媒／ 旅奇傳媒 TR Omnimedia
桃園燈會－新加坡「GoFlyKite」無線風箏團隊熱力演出。　圖：桃園市政府觀光旅遊局／提供
桃園燈會－新加坡「GoFlyKite」無線風箏團隊熱力演出。　圖：桃園市政府觀光旅遊局／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】2023桃園燈會「漫遊富岡‧光之饗宴」已盛大登場，桃園燈會首度來到楊梅富岡舉辦，一連亮燈12天(2月1日至2月12日)，共有四大燈區，包含富岡運動公園－主燈區、伯公岡公園－傳統燈區、民生池埤塘－水域燈區、富岡火車站及周邊街區－迎賓燈區。

本次燈會以「遊樂園」為佈展理念，除14公尺高的主燈「FUTU未來兔」是全台第一的巨型機器人藝術裝置外，坐落於埤塘上的「紫氣東來」燈組將伴隨夜幕降臨，與池水相映共同打造一場水上聲光秀，還有多組融入客家、鐵道、茶葉、地方信仰等在地意象的絢麗燈飾，超過40組的精采燈組都是桃園燈會期間限定，正式開幕點燈前已吸引許多民眾搶先前往觀看。

▲台日鼓樂帶來撼動的視覺聽覺演出。　圖：桃園市政府觀光旅遊局／提供
▲台日鼓樂帶來撼動的視覺聽覺演出。　圖：桃園市政府觀光旅遊局／提供

有別於歷年來主燈點燈的開幕儀式，本次桃園燈會也首度邀請新加坡「GoFlyKite」無線風箏團隊於首週（2月1日至2月5日）到場表演，為主燈秀驚喜鋪陳、暖場，更創下全台首次結合無線風箏夜空展演的元宵燈會！夜空劇場首先以祥龍與蝶翼造型、發光尾翼長7公尺的無線風箏，在「FUTU未來兔」主燈旁展開盤旋、翻轉、懸停等精彩表演，透過無線風箏由遠而近的共舞與互動，為富岡夜空帶來夢幻極光，有如祥龍來到現場為桃園燈會助陣喝采。

桃園燈會活動12天期間每日推出「富岡瘋馬戲」快閃，展現空中芭蕾、踩高蹺等精彩雜技，每晚也有不同特色的主題之夜：首週呼應元宵節慶氛圍，規劃民俗技藝表演與猜燈謎，次週則以國境解封後的跨國演出為主軸，邀請外國傳統歌舞團體到場表演，並融入客家歌曲演出，豐富富岡小鎮的古樸慢活魅力。現場更有擲筊大賽、疊杯體驗等趣味活動，邀請大家與親朋好友相約賞燈、試新年手氣，次週還有台日鼓樂聯合演出，表演節目精采可期！

桃園市政府觀光旅遊局周柏吟局長更表示：「桃園新住民及外籍移工眾多，本次桃園燈會特別新增泰文、印尼文、越南文及英文等多國語言網站，方便外籍民眾查詢燈會資訊。」 「幸福兔」小提燈也將於燈會活動期間（2月1、4、5、11、12日）每日下午5點開始發放，每日小提燈發放數量有限發完為止，發放地點位於富岡運動公園及伯公岡公園小提燈發放處，歡迎民眾依現場動線引導排隊領取。

燈會期間在楊梅、龍潭都有春節應景燈飾佈置，元宵節前有錫福宮「迎媽祖遶境活動」；元宵節當日不但有「楊梅慶元宵踩街活動」與「龍潭迎古董接財神活動」等地方信仰活動，燈會現場更有「牛汶水」客家米食點心DIY教學，為有意願深度體驗元宵傳統民俗文化的民眾提供最佳選擇。

桃園市政府觀光旅遊局針對燈會周邊景點規劃有小鎮漫遊、海濱親水、山間風光、文化探訪、職人體驗（部分需預約）等特色主題小旅行；喜愛騎腳踏車的民眾也不妨租輛腳踏車串聯三連陂、車廂土地公等，歡迎大家日遊桃園、夜賞燈會，一同來楊梅富岡作客！

由於燈會期間周邊停車空間有限，桃園市政府再次鼓勵大家搭乘火車到「富岡車站」，搭火車來賞燈就有機會抽中黃金墜飾！活動期間也有規劃接駁車從楊梅火車站、高鐵桃園站(紅線/橘線、假日行駛)及中國科大(藍線、每日行駛)至活動會場，歡迎民眾多加利用。

相關交通管制、免費接駁車及詳細活動資訊，請至2023桃園燈會活動官網 (https://tylf2023.tycg.gov.tw/) 或加入「樂遊桃園」Facebook粉絲團 (https://www.facebook.com/traveltaoyuan) 查詢。

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

燈會 公園 元宵節

延伸閱讀

中台灣元宵燈會湧人潮 機車丟了、小孩不見有警來助

柯文哲燈會排最邊 卓冠廷爆：北市府要求

北高燈會誰「華」掀論戰 呱吉：主責中央 到底要罵誰？

把握寒假尾巴衝了 台灣燈會6處親子燈區快來玩

相關新聞

吃喝桃園！推薦大園10間平價小吃美食，你都吃過了嗎？

udn走跳美食／Ann‧榜哥‧生活事務所 提到桃園大園，想必出過國的朋友們對它絕對不陌生，因為桃園國際機場就在大園；但是來到大園就只能搭乘飛機嗎？當然還可以看飛機，我們自己就超級推薦到”

大拍特拍！苗栗「花露休閒農場」聖誕紅、波波球花園1次拍個夠

udn走跳旅遊／Ann‧榜哥‧生活事務所 周休二日去哪走跳？這次Ann和榜哥決定帶著蔬果姐妹來苗栗卓蘭走跳，帶著她們認識一下卓蘭市區；也順道走訪花露休閒農場，想不到花露農場這麼大，且一年四季

嗨逛桃園燈會！「FUTU未來兔」富岡亮起來 「幸福兔」小提燈這3日發放

【旅奇傳媒/編輯部報導】「2023桃園燈會」在楊梅富岡於2/1至2/12日開展！為期12天的燈會展期，總共有4大燈區：富岡火車站及周邊街道（迎賓藝術燈區）、富岡運動公園（主燈區）、伯公岡公園（宗教、傳

住進童話中！苗栗特色住宿5選，森林風、異國風統統有，下次出遊就選這

2月有連假，安排出遊行程之時，找個旅途中舒適的下榻處也是非常重要。今天將介紹大家5個苗栗的特色住宿，有森林風、也有異國風，各個旅宿都有各自的獨特風格，想要享受悠閒自在的假期，不妨參考一下這幾家各有特色的民宿！

沒有肉肉一樣美味不減分！桃園「Monday蔬食料理 」健康又美味 來這吃就對

udn走跳美食／老錢 現代人養生意識抬頭，都曉得肉類攝取不宜過量，適時適量地補充一些蔬食可以讓營養更均衡、身體更健康，所以今天想要跟大家分享一間我近期發現、相當優秀的蔬食料理餐廳，它位於桃園的大

桃園燈會不一樣！「2023桃園燈會」作客客家庒，大紅燈籠海、客家喜慶氛圍一次拍

喜氣大紅燈籠高高掛！2023桃園燈會將於2/1正式展開，燈籠展區包含富岡運動公園、伯公岡公園、民生池埤塘及富岡火車站等四區，即便活動尚未正式登場，富岡車站已是「華燈初上」，搭配童趣彩繪燈籠、鳥居入口，

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦