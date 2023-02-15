18隻火焰蝦麵線！隱身東門市場海鮮肉燥飯「享來點」好浮誇 小干貝、鮭魚卵直接鋪滿滿

痴吃的玩／ 文、圖／小白

udn走跳美食／痴吃的玩

今天來介紹一間小白收藏很久的新竹美食，這間享來點位於新竹市東區東門市場內，有百年歷史的東門市場有超多厲害美食小吃『享來點』就是其中一間，主打浮誇海鮮肉燥飯與海鮮麵線，最夯的18隻火焰蝦麵線及Q干貝鮭魚滷肉飯，也有滿滿都是蚵仔的肉燥飯，將台灣小吃的美味程度更上一層樓了。

『享來點』隱身在東門市場的中間處，座位不多。

享來點』旁邊都有放一些餐點照片可以做參考，裡面最吸引小白的就是足足有18隻白蝦的火焰蝦麵線及Q干貝鮭魚卵滷肉飯，直接點來品嚐。

『享來點』主打麵線、滷肉飯、炸物、飲料，其中麵線及滷肉飯都可以搭配超浮誇的海鮮，整體不只好拍還很好吃。

『享來點』剝下來的蝦頭也不浪費，用蒜頭大火把蝦頭的精華炒出來再加入蝦肉，多花一道程序讓蝦子更美味。

火焰蝦麵線 $329

好多客人都有點這碗蒜蝦麵線，先用蝦頭跟蒜頭爆炒把精華逼出來，再加入剝好殼的鮮蝦大火拌炒讓蝦肉吸附滿滿的蝦醬，把蝦子跟麵線、蒜泥、黑醋及香菜拌一拌，讓麵線每一口都有蝦醬的鹹香口感。

Q貝鮭魚卵滷肉飯 $279

香噴噴的滷肉飯擺上滿滿的Q彈小干貝，再淋上鮭魚卵，畫面整個大升級，喜歡鮭魚卵也可以加價59元升級份量加倍，滷肉飯搭著干貝及鮭魚卵讓古早味中增添了濃濃海味。

蚵仔蝦仁鮭魚卵滷肉飯 $329

店內目前的熱銷餐點，也是這陣子的新品直接獲得饕客的喜愛，一樣是古早味滷肉飯當基底，擺上剝殼蒜蝦、肥美鮮蚵、鮭魚卵及蝦卵，四種海鮮一次滿足吃起來超過癮。

三鮮台麵線燴飯 $369

想吃飯又想吃麵線點這碗就對了，用成台灣形狀的白飯倒入麵線中，再放上基隆小卷、東石鮮蚵及屏東和光蝦超澎湃，麵線跟飯(台東池上米)的組合小白蠻愛的而且更有飽足感，配上海鮮口感豐富美味。

炸湯圓 $60 胡麻花椰菜 $45 田樂燒味噌豆腐 $80

這裡也有超邪惡的炸湯圓，撒上花生粉熱熱吃嫩Q的口感很唰嘴，炸得外酥內軟的豆腐淋上特調味增醬汁香濃對味，清脆鮮甜的花椰菜配上胡麻醬吃起來清爽開胃不膩口。

享來點

新竹市東區東門市場1069號

電話：0933919977

時間：11:00~14:00 / 17:00~20:30

IG / FB

文章來源：痴吃的玩 FB：痴吃的玩

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

滷肉飯 鮭魚 海鮮 台灣小吃 古早味 新竹美食

相關新聞

18隻火焰蝦麵線！隱身東門市場海鮮肉燥飯「享來點」好浮誇 小干貝、鮭魚卵直接鋪滿滿

udn走跳美食／痴吃的玩 今天來介紹一間小白收藏很久的新竹美食，這間享來點位於新竹市東區東門市場內，有百年歷史的東門市場有超多厲害美食小吃『享來點』就是其中一間，主打浮誇海鮮肉燥飯與海鮮麵線，最

新竹有啥美食？ 聊天機器人讚「牛肉麵全台最好吃」 網笑翻：AI壞掉了！

新竹美食被機器人認證了！ 近來超夯的人工智慧聊天機器人「ChatGPT」回答一名網友問題，表示「新竹牛肉麵全台灣最好吃！」，這回答讓原PO忍不住狂笑表示「AI的味覺4壞掉了嗎？」引發熱烈討論。

航空迷必去！近在咫尺的視覺震撼　放空看飛機景點散策

把飛翔當作一個小旅行的動機，順著飛機軌跡前進桃園，迎著還沒那麼強烈的東北季風，去找飛機的滑行。在桃園國際機場的周邊坐看飛機起落，好整以暇地看機場調度的畫面，還沒出國前展開一趟悠哉之旅。

新竹城隍廟老宅雪花冰！融合在地食材手作冬暖夏涼幸福饗宴

新竹城隍廟商圈，不僅美食林立也保留了早期的傳統建築風貌，其中以老宅外貌座落於此，且融合在地食材的創意手作雪花冰【覓雪】，更為當地吃貨夏季消暑、冬季溫暖身子的絕佳去處，各位前來朝聖的旅客可萬萬不容錯過！

吃喝桃園！推薦大園10間平價小吃美食，你都吃過了嗎？

udn走跳美食／Ann‧榜哥‧生活事務所 提到桃園大園，想必出過國的朋友們對它絕對不陌生，因為桃園國際機場就在大園；但是來到大園就只能搭乘飛機嗎？當然還可以看飛機，我們自己就超級推薦到”

大拍特拍！苗栗「花露休閒農場」聖誕紅、波波球花園1次拍個夠

udn走跳旅遊／Ann‧榜哥‧生活事務所 周休二日去哪走跳？這次Ann和榜哥決定帶著蔬果姐妹來苗栗卓蘭走跳，帶著她們認識一下卓蘭市區；也順道走訪花露休閒農場，想不到花露農場這麼大，且一年四季

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦