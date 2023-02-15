18隻火焰蝦麵線！隱身東門市場海鮮肉燥飯「享來點」好浮誇 小干貝、鮭魚卵直接鋪滿滿

今天來介紹一間小白收藏很久的新竹美食，這間享來點位於新竹市東區東門市場內，有百年歷史的東門市場有超多厲害美食小吃『享來點』就是其中一間，主打浮誇海鮮肉燥飯與海鮮麵線，最夯的18隻火焰蝦麵線及Q干貝鮭魚卵滷肉飯，也有滿滿都是蚵仔的肉燥飯，將台灣小吃的美味程度更上一層樓了。

『享來點』隱身在東門市場的中間處，座位不多。

享來點』旁邊都有放一些餐點照片可以做參考，裡面最吸引小白的就是足足有18隻白蝦的火焰蝦麵線及Q干貝鮭魚卵滷肉飯，直接點來品嚐。

『享來點』主打麵線、滷肉飯、炸物、飲料，其中麵線及滷肉飯都可以搭配超浮誇的海鮮，整體不只好拍還很好吃。

『享來點』剝下來的蝦頭也不浪費，用蒜頭大火把蝦頭的精華炒出來再加入蝦肉，多花一道程序讓蝦子更美味。

火焰蝦麵線 $329

好多客人都有點這碗蒜蝦麵線，先用蝦頭跟蒜頭爆炒把精華逼出來，再加入剝好殼的鮮蝦大火拌炒讓蝦肉吸附滿滿的蝦醬，把蝦子跟麵線、蒜泥、黑醋及香菜拌一拌，讓麵線每一口都有蝦醬的鹹香口感。

Q貝鮭魚卵滷肉飯 $279

香噴噴的滷肉飯擺上滿滿的Q彈小干貝，再淋上鮭魚卵，畫面整個大升級，喜歡鮭魚卵也可以加價59元升級份量加倍，滷肉飯搭著干貝及鮭魚卵讓古早味中增添了濃濃海味。

蚵仔蝦仁鮭魚卵滷肉飯 $329

店內目前的熱銷餐點，也是這陣子的新品直接獲得饕客的喜愛，一樣是古早味滷肉飯當基底，擺上剝殼蒜蝦、肥美鮮蚵、鮭魚卵及蝦卵，四種海鮮一次滿足吃起來超過癮。

三鮮台麵線燴飯 $369

想吃飯又想吃麵線點這碗就對了，用成台灣形狀的白飯倒入麵線中，再放上基隆小卷、東石鮮蚵及屏東和光蝦超澎湃，麵線跟飯(台東池上米)的組合小白蠻愛的而且更有飽足感，配上海鮮口感豐富美味。

炸湯圓 $60 胡麻花椰菜 $45 田樂燒味噌豆腐 $80

這裡也有超邪惡的炸湯圓，撒上花生粉熱熱吃嫩Q的口感很唰嘴，炸得外酥內軟的豆腐淋上特調味增醬汁香濃對味，清脆鮮甜的花椰菜配上胡麻醬吃起來清爽開胃不膩口。

享來點

新竹市東區東門市場1069號

電話：0933919977

時間：11:00~14:00 / 17:00~20:30

IG / FB

文章來源：痴吃的玩 FB：痴吃的玩

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