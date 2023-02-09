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新竹城隍廟老宅雪花冰！融合在地食材手作冬暖夏涼幸福饗宴

聯合新聞網／ ShareLife分享生活

新竹城隍廟周圍古樸且美食林立的街道，不單是旅客前來新竹大啖美食的必訪景點，同時也是深入探訪當地歷史人文的最佳去處。而座落於此的【覓雪】手作雪花冰，除了主打結合在地食材的多款創意冰品、暖心甜品之外，保留百年歷史足跡的老宅風貌，更是建築迷、文藝青年、網美不容錯過的打卡熱點！

▲格局寬敞、明亮的用餐空間，抬頭一望可看到早期的建築美學結構，隨處可見綠意、復古小物裝點。
▲格局寬敞、明亮的用餐空間，抬頭一望可看到早期的建築美學結構，隨處可見綠意、復古小物裝點。

▲內用低消為兩人一碗雪花冰，或每人一份甜品。
▲內用低消為兩人一碗雪花冰，或每人一份甜品。

如樸質的建築風貌，【覓雪】融合在地食材創造的各式冰品、甜品均採手工製作，且無添加乳化劑、色素等化學成分，呈現天然、健康的好滋味，讓各位不僅能透過老宅穿越時空，同時也得以透過味蕾回味小時候的單純與美好。

▲各款雪花冰均由專屬風味冰磚製成。
▲各款雪花冰均由專屬風味冰磚製成。

【覓雪】旗下餐點除了四季皆有供應的品項，如台灣四季春茶、炭焙鐵觀音、格雷伯爵茶、手炒花生、黑芝麻牛奶、法芙娜巧克力、寶山黑糖麵茶等冰品之外，因應季節還會另推出季節限定風味冰品和甜品，每次前來總有不同的驚喜可挖掘！而店內多樣化的餐點，其中又以超吸睛的「寶山黑糖麵茶」、媲美日本抹茶的「台灣四季春茶」、草莓控必敗「覓雪草莓」、限量「香磨芝麻糊」為招牌。

▲各品項均附煉乳、自選配料乙份，另可再單點加購芋薯圓、白玉珍珠、硬花生、蜜紅豆、蜜軟花生、綜合堅果等配料。
▲各品項均附煉乳、自選配料乙份，另可再單點加購芋薯圓、白玉珍珠、硬花生、蜜紅豆、蜜軟花生、綜合堅果等配料。

寶山黑糖麵茶

將新竹寶山黑糖與鹿港無糖麵粉茶相互融合，並加入傳統零食爆米香增加口感，呈現口感層次豐富的經典古早風味，無論賣相還是風味都讓人為之驚艷！初次前來的朋友萬萬不容錯過！

台灣四季春茶

不同於普遍的日式抹茶，【覓雪】為使用南投在地好茶取而代之，並搭配爆米香立呈現略帶顆粒的化口滋味，香氣則兼具清香茶韻及梔子花香，是店內茶類冰品最為爽口的品項。

冬季限定｜覓雪草莓

使用新鮮大湖草莓製成的基底雪花冰，綿密口感讓人每吃一口都能感受到酸甜交織的初戀滋味，而上方的覓雪自製布蕾奶霜淋醬，則令整體風味再增一層濃郁奶香。如此療癒的幸福美味，即便是寒冷的冬季，仍吸引許多草莓控前來大快朵頤一番。

冬季限定｜香磨芝麻糊（熱）

看似簡單的「香磨芝麻糊」，為老闆每日花費一天半的時間親手小火焙炒、細緻研磨而成，口感細膩滑順且香氣濃郁，裡頭還附有每日限量的Q彈湯圓！如此滿載心意的暖心滋味讓人每吃一口都洋溢著笑容，可謂寒冬的幸福首選！

【覓雪Mixshare手作雪花冰】除了菜單與上述的品項之外，官方粉絲專頁也會不定期推出當月期間限定口味，喜愛嚐鮮的朋友快手刀追蹤關注最新消息！無論是想消暑還是取暖，相信親臨【覓雪Mixshare手作雪花冰】都能帶給你一場冬暖夏涼的幸福感受！

覓雪Mixshare手作雪花冰

店家地址：新竹市東區中央路43號

店家電話：035228058

營業時間：14:00～20:30

粉絲專頁：https://bit.ly/3vi43Ng

※週二公休

※不定期異動營業時間，請參閱粉絲專頁公告


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