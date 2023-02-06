吃喝桃園！推薦大園10間平價小吃美食，你都吃過了嗎？

提到桃園大園，想必出過國的朋友們對它絕對不陌生，因為桃園國際機場就在大園；但是來到大園就只能搭乘飛機嗎？當然還可以看飛機，我們自己就超級推薦到”飛機巷”或是”第三航廈咖啡”來看飛機，當然也還有桃園機場第二航廈觀景台可以更近距離的看飛機；而來大園也不能錯過我們有名的竹圍漁港喔！可是這一次，Ann和榜哥是要來簡單分享大園有名的小吃美食給大家參考。

桃園大園位在桃園市的西北部，鄰近周圍的區域有觀音區、蘆竹區、中壢區，而巷是中壢的大江國際購物中心及青埔高鐵特區等都算是大園及中壢的交界處所在，大園是桃園國際機場和未來桃園航空城的所在地，也是目前桃園市政府持續推展航空城物流西都心的重點發展區域。好！這次就來瞧瞧Ann和榜哥分享大園的那些小吃美食給大家參考，畢竟大園可擁有著我們夫妻倆不少過往的回憶啊！

●大園手工報紙蛋餅

大園手工報紙蛋餅鄰近大江國際購物中心，近五青路的路口，除了賣蛋餅還有賣肉羹麵線及紅茶奶茶，且由原本只賣早上場多加開了下午場次，而店家的古早味蛋餅都是手工現桿現做，有單蛋跟雙蛋可以選擇，起鍋後的蛋餅店家就直接刷醬，愛吃辣的朋友也要在點餐時告知要加辣，加完醬的蛋餅會被包成四方形的形狀再裝入袋中，外層還用著有他們報紙LOGO的紙袋裝起來！

這天點了雙蛋加辣的蛋餅來品嘗，建議要熱熱吃，能品嘗到每一口蛋香味及麵香味喔！

大園手工報紙蛋餅

營業時間：二~六05:30-10:30 14:30-18:00

日05:30-11:00

營業地址：桃園市大園區中正東路三段41號

營業電話：0972-384470

●正光照相館（米腸香腸切）

位在7-11鐵鎮門市停車場旁的貨櫃屋-正光照相館（米腸香腸切），可是前一陣子桃園網美IG打卡的熱點。取名叫照相館，卻不是拍照洗照片的店而是賣米腸香腸切的小吃美食，重點是不提供內用僅能外帶或是坐在露天的長椅上品嘗。

餐點的選則有大小份紅糟肉雙拼、米腸香腸切、冷泡茶等，這天我們點了一份大份的紅糟肉雙拼，內有紅糟肉、香腸、米腸以及洋蔥、蒜頭、泡菜等重口味的配菜，香腸是有酒香味，但烤的不就焦；米腸是有軟但外皮也不夠焦；紅糟肉處理的算不錯（外酥內嫩），推薦給喜歡打卡拍照的你們參考！

正光照相館（米腸香腸切）

營業時間：11:00~19:00（周一休）

營業地址：桃園市大園區高鐵北路三段418之1號

營業電話： 0913-398335

●Big-fooT大腳義大利麵

大園交流道附近的Big-fooT大腳義大利麵在大園可是人氣超夯的義式料理，一營業沒多久就會立即高朋滿座，太晚來可能還會碰到吃不到的狀況喔！而Big-fooT大腳義大利麵最先開始是開在桃園市區，但就算搬離市區，死忠的客人依舊都不會因為搬家而離去喔！

Big-fooT大腳義大利麵的餐點都是現點現做且用料實在、價位親民，想吃的朋友就是要花時間等候，基本上等餐都要30分鐘以上，也建議想來Big-fooT大腳義大利麵用餐的朋友，事先去電預約會比較好，以免太晚到沒位子或是碰到店家提早不收客而無法吃到喔！

Big-fooT大腳義大利麵

營業時間：12:00-14:00 17:00-20:00（周二休）

營業地址：桃園市大園區橫湳路206-1號

營業電話：03-385-9889

●不笑老闆炒麵

沒有招牌的早餐店，對不少大園人會直接稱它為無名早餐店，但也有人稱它為”不笑老闆炒麵”，想必是因為老闆做生意”都不笑”！基本上不會到大園吃早餐的Ann和榜哥，這次就來朝聖一番，主要也是Ann的同事(大園人)也向我推薦他們家的炒麵！而不笑老闆炒麵的餐點有炒麵、蘿蔔糕、蛋餅、豆漿飲品等可以選擇，不論內用外帶都可以，但內用的朋友就須自行找位子且要自行取餐。

這天點了一份炒麵加蛋及一份蘿蔔糕加蛋，炒麵加蛋的蛋是半熟蛋，將蛋黃劃開均勻攪拌後再加店家特製的辣椒真的好吃，炒麵有鍋氣且帶點甜鹹甜鹹的滋味；蘿蔔糕加蛋則是要加店家特製的蒜蓉醬就很好吃。

●祥祥炒飯功夫館

祥祥炒飯功夫館，對大園、觀音人來說肯定不陌生！每到用餐時間店內用餐或是外帶客人總是絡繹不絕的湧進。店家的服務態度不錯且店內用餐環境乾淨，餐點的選擇很多樣豐富，這統一都是吃完飯、拿到餐點後結帳，不加收服務費。

祥祥炒飯功夫館自稱不好吃炒飯而打起名號，說真的還真的不怎麼好吃，就連炒麵也都很一般，但因為平價且份量又夠大份，很實在的吃飽不吃巧的精隨就是如此！Ann也要說一下我家的月桂姐有時候懶得煮可是會指名要我們來祥祥買炒飯炒麵來打發一頓餐，這真的充滿著我們夫妻倆的回憶啊！

祥祥炒飯功夫館

營業時間：10:00-00:00

營業地址：桃園市大園區仁壽路19-4號

營業電話： 03-385-8369

●藤哥五星級便當

從早上7點營業到晚上8點的藤哥五星級便當，可充滿榜哥滿滿的回憶！以前在觀音上班的榜哥，都會特地殺到大園市區來吃便當；外出準備回公司上班也會繞到藤哥五星級便當吃便當再回到公司繼續奮鬥，也要說用餐時間來到藤哥五星級便當可是要花時間排隊喔！

藤哥五星級便當主餐的選擇非常多樣，像是焢肉、腿庫、炸雞腿、滷雞腿、鮭魚等，而配菜的選擇也是多到爆，基本上點選一份便當就是可以選3樣配菜，多選一樣加收10元，餐點真的好吃又不油膩，份量也真的夠多，他們除了便當可以選擇，一旁還有牛排可以選擇喔！

藤哥五星級便當

營業時間：07:00-20:00

營業地址：桃園市大園區仁壽路19-3號

營業電話： 03-385-3958

●肉圓伯

肉圓伯是Ann的同事推薦我下午時段要到市場這邊來買肉圓吃看看，這攤肉圓伯在大園算是老字號的點心，而且就真的只有賣肉圓，不少人一次買都是好幾份在外帶。

肉圓是油泡過，外皮蠻Q且不會過厚，內餡也是簡單，就是豬絞肉及一些筍乾，而不少人都是很推薦很喜歡肉圓伯的獨門醬汁，當然愛吃辣就要請店家加辣來品嘗，整體來說真的很不錯！

肉圓伯

營業時間：15:00-18:00

營業地址：桃園市大園區中興街42-44號

●鮮肉蔥油餅（高雄蔥油餅）

前陣子在媒體上挺夯，不認真看紅布條都還以為是頂讓！認真一看當然就是”口味絕頂穰人回味無窮”，沒錯就是這家鮮肉蔥油餅(高雄蔥油餅)！有賣早上跟下午場次，是不少人買來當點心享用的銅板小吃。

鮮肉蔥油餅算是南部小點心，餅皮內就有肉末在裏頭，品項簡單分了原味、加蛋、加蛋加菜三種，且”加蛋”跟”加蛋加菜”的價位是一樣，於是我們就點了一份加蛋加菜，一次可以吃到豬肉、蛋、小白菜、九層塔等，加辣再趁熱吃真的很不錯！

鮮肉蔥油餅（高雄蔥油餅）

營業時間：06:00-08:00 14:00-18:30（周日休）

營業地址：桃園市大園區和平東路89號旁

營業電話： 0952-310611

●下港味鴨肉羹

提到下港味鴨肉羹可有著Ann不少回憶啊！以前放假沒出門走跳，我家明叔（Ann老爸）可會特地從忠愛莊開車到大園這邊買鴨肉羹回家給我們吃。而下港味鴨肉羹也從一開始的沒店面的小吃攤，搬到現在有店面的環境給大家使用，用餐時間來可是會需要花點時間等候。

下港味鴨肉羹餐點選擇就是簡單的鴨肉羹、鴨肉羹麵（米粉、飯）、滷肉飯、乾麵、蛋可以點選，價位親民且份量大份，每碗羹的鴨肉給的都不小氣，羹湯的湯頭香甜還帶點淡淡的台南鱔魚麵的味道，滷肉飯也是肥瘦恰到好處，吃著吃著我們也直接外帶一碗鴨肉羹麵回去給明叔吃！

下港味鴨肉羹

營業時間：05:00-13:00（周一休）

營業地址：桃園市大園區和平東路48號

營業電話：0921-972384

●莊記恩典豆漿

大園市區宵夜點心非常有名且人氣非常夯的莊記恩典豆漿，真的營業時間一到就可以看到人潮在等候，因為絕大部分的餐點都是現點現做，不論內用外帶都是依序排單，只是內用的朋友可以先找位子入座等候，而莊記恩典豆漿的餐點選擇真的非常多，多到讓人會有選擇性障礙。

而我會推薦來到這一定要點蛋餅，而鍋貼以及燒餅油條、小籠包也是不錯的選擇，我們去的當天就剛好碰到燒餅賣完，等下一輪的話要等一個多小時，索性就只好放棄不點燒餅油條。而他們的蛋餅真的好吃，不是一般傳統的蛋餅皮也不是粉漿蛋餅，吃起來很軟嫩好吃，整體的價位也算合理，只是要花時間等候！

莊記恩典豆漿

營業時間：20:00-05:00（周日休）

營業地址：桃園市大園區中正東路69號

營業電話：03-385-9199

Ann和榜哥簡單的分享大園的小吃美食給大家參考，當然還有很多沒有分享到，沒關係！我們夫妻倆是桃園在地人，會一一的解鎖分享給大家參考喔！

文章來源：Ann‧榜哥‧生活事務所 FB：Ann‧榜哥‧生活事務所

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