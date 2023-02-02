住進童話中！苗栗特色住宿5選，森林風、異國風統統有，下次出遊就選這

2月有連假，安排出遊行程之時，找個旅途中舒適的下榻處也是非常重要。今天將介紹大家5個苗栗的特色住宿，有森林風、也有異國風，各個旅宿都有各自的獨特風格，想要享受悠閒自在的假期，不妨參考一下這幾家各有特色的民宿！

卓也度假小屋

圖／IG@hsuan_hsuan_chiu

進到苗栗三義的「卓也小屋」，就像是穿越時空，回到了台灣過去的農村，懷舊感十足。園區內除了能夠享用美味的餐點、參與藍染的體驗活動之外，園區內的旅宿也有很多不同的房型可供選擇，有能夠親近大自然、抬頭仰望星星的「星空泡泡屋」（限兩人入住），還有穀倉客房、雅緻客房等。如果是一大群親朋好友一起出遊，也可以預約入住六人房、十人房。入住卓也度假小屋除了能夠享受到特別的住宿體驗，園區內也有許多復古的農村景致可以欣賞、拍照，放慢步調，享受生活。

圖／IG@photographer.chu

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地址：苗栗縣三義鄉雙潭村13鄰崩山下1-5號

連絡電話：03-787-9198

慕哲哈比屋

圖／IG@chiawhn

慕哲哈比屋就像是童話之中，隱身在森林裡的小屋，搶眼可愛的圓形玻璃屋造型讓人印象深刻。這間民宿的客種房型也都和「哲學」有些關聯，像是以亞里斯多德、迪卡兒、羅素、歐瑪‧海牙姆等哲學家的名字做為部分客房的名稱，另外，也有以春、夏、秋、冬等四個季節命名的客房，各個房間各有不同的風格。另外，民宿內也有許多公共空間，客廳和廚房都能夠供客人使用，可以讓旅人之間彼此交流。

圖／IG@chiawhn

地址：苗栗縣三義鄉重河路324之12號367

連絡電話：03-787-2935

南庄橄欖樹咖啡民宿

圖／IG@asdfzxo

「南庄橄欖樹咖啡民宿」位居南庄山上，來到這棟森林之間溫馨夢幻的鄉村風民宿，猶如走進了童話或是繪本之中。仔細觀察，更能發現民宿有許多精心細緻的擺設。各種房型的風格也各有特色，分為木屋小館和山中地中海，除了有可愛的童話風之外，也有日本雜貨、美國村、峇里島等充滿異國風情的主題。木質內裝搭配窗外的綠樹群山，給人放鬆自在的感受。民宿內也有咖啡廳，可以點一杯咖啡，坐在自己喜歡的角落，細細品味、欣賞周圍的美景。

圖／IG@asdfzxo

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地址：苗栗縣南庄鄉蓬萊村42份7-6號

連絡電話：0919-822-379

藝術家莊園 ArtVilla

圖／IG@jbtravelbook

苗栗西湖的包棟民宿「藝術家莊園 ArtVilla」，宛如讓人置身南法的莊園，屋外的綠樹以及植栽營造出了悠閒舒適的氛圍，屋內典雅的布置更是增添了幾分藝術氣息。整棟民宿最多能夠有12人入住，裡面有雙人房和四人房各兩間，分別為莫內花園、米勒春天、梵谷星空、秀拉花園，各個房間內都以這些藝術家的作品為主題布置，可以和親朋好友們一起入住。民宿也有提供烤肉設備出租，如果需要使用，也可以事先預訂。

圖／IG@jbtravelbook

圖／IG@tacochang922

地址：苗栗縣西湖鄉苗栗縣西湖鄉高埔村大窩10-11號

連絡電話：0917-165-563

樹也ChooArt Villa

圖／IG@cs6950

以台語樹木「ChooArt」為名，樹也ChooArt Villa希望創造出一個能夠與自然共生的住宿環境。他們先是許多時間親近山林、復育樹木，才開始進行建造，他們的堅持與努力，更是在2017年時獲得了FIABCI（世界不動產聯盟）的環境復育類全球首獎肯定。因為強調以自然為主體，房間皆圍繞著樹木而建，如果想要享受被自然環抱的假期，或是認同他們與自然共生的理念，都可以到這間環境友善的民宿住一宿。

圖／IG@jasminechiu412

地址：苗栗縣三義鄉龍騰村五鄰外庄27-1號

連絡電話：037-881712

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