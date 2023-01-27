寶山水庫半日遊！「沙湖壢咖啡館＋漣漪書屋」竹林深處、湖景第一排，享受書香湖景不限時

我很少來新竹寶山，這次來才知道原來這裡這麼美！光是寶山水庫就夠逛半天了，加上竹林深處 湖景第一排 磚瓦老宅的沙湖壢咖啡館+漣漪書屋，充滿書與咖啡香，還有湖景可以看，重點是還不限時這麼佛，趁著年節長假來寶山半日遊很可以。

沙湖壢咖啡館+漣漪書屋｜交通位置

就位於寶山水庫旁，隔壁就是寶山吊橋、寶山水庫環湖步道等等⋯⋯剛好可以排寶山水庫半日遊，這裡停車方便，停好車後還要走一小段竹林山路。

停好車後，走到竹林深處木棧道底就是了。過了這片竹林就可以看到湖景，有一種柳暗花明又一村的感覺。

首先印入眼簾的就是這間磚瓦老宅咖啡屋，據說從日據時代就存在了，是真正老房子來著。

這裡除了是咖啡廳更是公益書屋，提供自由閱讀，也可借書回家看，傳遞ESG+的觀念一起以書會友！當然也歡迎捐書，捐書即可免費享受一杯咖啡+一份輕點心（依當日品項為主），一起募書做公益。

這裡的環境很清幽，背山面湖。

老屋改建後有把窗戶改成類落地窗，在屋內就可以看到湖景，感覺很通風。

完全就是湖景第一排，搖滾區位置，寶山水庫這裡這麼漂亮 我竟然現在才知道！

整片寶山水庫湖景一覽無遺啊。

遇到油桐花季節時更美。

環境真的太清幽了，這裡的客人也很有素質，不會太吵雜。

綠意盎然的湖光山色，偶有油桐花點綴。這裡唯一缺點就是小黑蚊比較多，店家有提供防蚊液可以使用。

書屋內真的是環繞著書與咖啡香氣，來這裡的人真的是很認真在閱讀呢。

喜歡這裡自由閱讀的概念，而且這裡的書都是捐贈居多，一種善的循環。

沙湖壢咖啡館+漣漪書屋｜MENU

目前每週一二公休，餐點供應時間11:00到16:30，提供義大利麵、燉飯、披薩、小品、咖啡飲料等⋯⋯

因為我們是吃飽後才過來，所以只有簡單點了飲料、鬆餅。

這裡消費不便宜喔，但湖景確實也是很無敵。

飲料部分沒什麼好介紹的，就那樣。蜂蜜手工鬆餅挺好吃的，以景觀咖啡廳來說。

附近可以環湖走走逛逛，防蚊液噴好噴滿就對了。

寶山水庫

隔壁寶山水庫環湖步道我是真的推薦來走一走，會經過吊橋，這裡沿途山林湖景很美，步道也都是緩坡很好走。

整個寶山水庫風景區不大，半天可以搞定。

我是去年四月桐花季節去的，當時還有跟 圖文作家 辛卡米克合作闖關打卡活動。

從環湖步道口沿路找辛卡貓打卡處，環湖闖關換好禮。

與辛卡貓來個森林遇。

步道都是緩坡，其實一般人都可以輕易攻略。

沿途尋找闖關打卡處，而且設計的好可愛，會想拍照打卡。

桐花季節的浪漫。

環湖步道真的就是環著寶山水庫繞。

湖景每個角度都有不同的美。

還可以找辛卡貓闖關打卡也不無聊。

可愛死了啦！希望可以常常辦這種活動。

吊橋也超好拍。

湖中央看到的湖景更無敵。

有機會可以帶爸媽來走走，這裡很清幽，湖光山色盡收眼裡。

雖然今天是大陰天，但因為不熱，所以走起來更舒服。冬天來更推薦，小黑蚊會少一點。

沙湖壢咖啡館+漣漪書屋

地址：新竹縣寶山鄉山湖路63號

電話：03-5760108

時間：上午10:00 – 下午6:00（每週一二公休）

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文章來源：Mika出走美食日誌 / FB：Mika出走美食日誌

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