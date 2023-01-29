慢火匠心燉熬！ 新竹光華美食「暖心牛肉麵」湯頭美味 創意皮蛋癮麵、牛腱心必嚐

座落於新竹光華商圈、鄰近湳雅大潤發的【癮-自在】，由前台北知名牛肉麵主廚返鄉後所創立，提供多款創意乾拌麵、匠心燉熬的清燉、紅燒牛肉麵、沙茶牛肉拌飯、肉燥飯、紅油抄手等國民經典美味，自搬遷過來僅一年的時間就獲得許多顧客好評，是當地居民日常不可或缺的用膳夥伴。

▲簡約舒適的用餐空間。

▲店內提供古早味紅茶、豆漿、奶茶與各式小菜可自取加購。

▲醬油、白醋、酸菜、特製辣醬等調料均採自助式服務，如需取用請佩戴好口罩。

返鄉後自立門戶的老闆，不只將畢生所學的烹調技術，以及多年累積料理心得充分的運用在店內各式餐品之中，並嚴選當令時蔬、天然辛香料、澳洲頂級牛腱心肉等食材，打造深植人心美好滋味；而多樣化的餐點內容，又以滿載心意的紅燒、清燉牛肉麵與獨家創意癮麵、特製辣油燃抄手等品項為招牌。

清燉牛肉湯麵

使用牛骨、蒜頭小火燉熬16小時製成高湯，搭配口感Q彈的手工拉麵、滷至入味的澳洲頂級牛腱心肉，每品嚐一口都可感受到鹹香四溢卻口口回甘的迷人味美，整體風味樸質、簡單卻讓人難以忘懷。

▲一頭牛只有兩顆的牛腱心，經過長時間燉煮後肉質細嫩且飽含鮮美肉汁，不須費力咀嚼就可輕鬆下嚥。

紅燒牛肉湯麵

以清燉高湯作為基底，再加入多種天然辛香料熬製的紅燒風味，除了原本的甘甜味美之外，另外多了一層蒙古清香與恰到好處的辣感，讓人越吃越涮嘴！無辣不歡的朋友萬萬不可錯過！

▲沾附表層辣油的手工拉麵，每吸允一口都是讓人直呼過癮的暢快滋味。

癮麵

彈牙的手工拉麵，再與老闆使用皮蛋、肉燥、特製辣油拌炒製成的獨門醬料充分拌勻之後，每一條麵都被鹹香四溢的醬汁所裹覆，香麻帶勁的滋味隨著每次咀嚼挑逗著味蕾，就如其名「癮麵」那般讓人越吃越上癮。

燃抄手

加入特製辣油的紅油抄手，原本白嫩Q彈的麵皮被染成豔紅色澤散發令人垂涎三尺的誘人香氣，入口時的辛辣刺激又開胃，配搭尾韻湧現的肉餡甘甜鮮美，帶給各位麻中帶辣、辣中又帶甜的暢快感受。

隨著全球邁入疫情時代，癮-自在也推出「真空包裝」宅配、外帶服務，想要一再回味老闆好手藝的饕客們，可於實體店面購買或透過官方粉絲專頁訂購；若運費超出160元，剩餘金額則由店家自行吸收。

無論餐點還是服務都充滿無限心意，讓每位來訪顧客都不禁在像家一般自在的用餐環境，以及暖心暖胃的道道佳餚中上癮，喜愛四處嚐鮮的朋友可別錯過廣受光華人所喜愛的創意麵食！

癮-自在

店家地址：新竹市北區光華街102號

店家電話：0958901453

營業時間：11:30～14:00；17:00～20:00

粉絲專頁：https://bit.ly/3Hi1Pog

※每週三固定公休





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