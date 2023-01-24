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新竹人氣韓食再現經典！搖滾飯捲、水源肋排炸雞 美味讓人直呼：瑪希妲

聯合新聞網／ ShareLife分享生活

【瑪希妲韓式餐酒館】店面鄰近竹科園區、位於關埔商圈內的金山九街上，店面裝潢混合美式餐酒館風格搭配韓式特色小物，昏黃燈光的催化下在日落後更顯微醺氣氛，讓下了班想chill一下的上班族都可在此吃到美味的道地韓食、配著酒品一起放鬆身心、填飽肚子。

【瑪希妲韓式餐酒館】主打韓國國民美食「炸雞」，光是口味就多達十幾種，同時提供石鍋拌飯、飯捲、鍋物、韓式烤串，除了復刻經典外老闆在食材的挑選、口味上的調整通通不馬虎，許多獨家的口味都有外頭吃不到的美味在。此外，大部分餐點都會附上三樣小菜，而且還可免費續！

▲三樣小菜可免費續。
▲三樣小菜可免費續。

水源肋排炸雞(小份)

此款炸雞風味的靈感來自於韓國「水源肋排」的經典，將水源肋排醬均勻裹上炸雞，鹹甜滋味無論是大啃雞腿、細咬雞翅膀，都有令人允指的美味，當作下酒菜更加合適，也是店內主打的人氣料理。

搖滾飯捲(泡菜起司豬肉)

【瑪希妲韓式餐酒館】的飯捲可不簡單，老闆會先將外皮炸過，讓入口可感受外酥內軟的口感，於咀嚼中沁出的泡菜辣搭上香濃起司與豬肉，風味與口感層次滿滿，也是店內獨家的特色料理之一。

海鮮豆腐鍋

大家可別小看這鍋，老闆用牛骨湯的湯頭為基底，加入自製特調的辣油與多款海鮮配上嫩豆腐，在暖冬吃上一鍋讓人整個身子都暖了起來，風味十足！

韓式烤牛排

嚴選上好的牛排以醬燒的方式製作，無論是配著生菜醬或是夾生菜、泡菜一起享用，都可感受牛排的嫩口與多汁風味，尤其鹹甜的生菜醬更有畫龍點睛的效果，再喝口啤酒就更對味了。

【瑪希妲韓式餐酒館】在關埔商圈已開有兩年多的時光，老闆熱愛韓食，十幾年來一路從事韓式料理的製作，屢戰屢敗到第三回終於以【瑪希妲韓式餐酒館】讓韓食特色料理能夠被更多顧客享用、品嘗、留戀。


店名「瑪希妲」也是韓語「好吃的雞肉」的意思，店內多款特色料理風味獨道，加上用料實在的用心成功擄獲許多饕客前來與推薦，下回在新竹市區想吃韓式料理，來【瑪希妲韓式餐酒館】不會讓你失望！

瑪希妲韓式餐酒館

店家地址：新竹市東區金山九街33號

店家電話：036687175

營業時間：17:00–00:00(週日公休)

粉絲專頁：https://bit.ly/3FJZsth


※未滿18歲請勿飲酒；喝酒不開車，開車不喝酒。


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炸雞 牛排 泡菜

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