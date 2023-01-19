超犯規丼飯！新竹「牛丁次郎坊」百來元開吃瀑布般肉多多丼飯

新竹棒球場重啟前，先來吃美食吧！知名的牛丁次郎坊已經試營運囉！只要百來元就可以享用瀑布般肉多多的丼飯，搭配甜美的醬汁，讓人一口接一口吃不停。其他像是大片的無骨雞腿、南蠻雞、牛排丼飯都是人氣商品，在這裡不只吃飽也可以吃好 。喜歡吃丼飯的朋友絕對不容錯過！快跟著小米一起去看看吧！

牛丁次郎坊 新竹棒球場店優惠活動

凡外帶任一丼飯就送羽鴻桂花烏龍茶兌換卷 (即日起至老闆不想送為止)，內用有自助吧Hershey’s巧克力冰沙、濃郁雞白湯喝到飽！

牛丁次郎坊 新竹棒球場店位置及停車方式

牛丁次郎坊 新竹棒球場店位於售票處旁，就在阿華刈包對面。開車的朋友可以把車停在地下停車場，附近也有白線可以臨停，對開車的朋友來說挺方便的。

牛丁次郎坊 新竹棒球場店環境介紹

用餐空間寬敞舒適，帶有日式風情。

入口處有日式攤車造型的工作區，可以讓網美們拍網美照喔！

用餐區很寬敞，有長桌、圓桌可容納1至4人以上，人多聚餐的話也可以併桌。

還有吧台座位，即使一個人用餐也不會尷尬，對單身者相當友善。期待不久球場重啟後，來看棒球吃美食是最棒了。

這面牆很有日式風格，真的超好拍的。

內用還有自助吧Hershey’s巧克力冰沙、濃郁雞白湯喝到飽耶！

用餐前先喝上一碗雞白湯暖心暖胃吧，雞白湯很濃郁，又有雞肉甜味，免費供應一定要喝上好幾碗才行。

老闆強調他們使用的是都是品質相當好的肉品， 像是原肉切片的板腱牛，光看色澤就知道相當新鮮。

搭配獨門醬料燒烤，烤出來的香氣就是特別香。每種肉品都會沾上獨門醬汁後，大火炙燒。小米光是在旁邊聞到燒烤香氣，就猛吞口水了呢！

來這邊就是要吃極盛（加大份量）的牛後腹肉丼，像這樣超多份量的肉可是有240g喔！

吃完讓人非常有滿足感！

看著大火炙燒肉品就是過癮。

炙燒後的牛後腹肉放到碗上，多到都看不見底下的飯了。真的讓小米快凍不條了啦！

牛丁次郎坊 新竹棒球場店菜單目錄搶先看

餐點以丼飯為主，有牛肉、豬肉、雞肉，有烤的也有炸的，符合大家的喜好。丼飯可加價升級套餐，也有小品可單點搭配喔。

牛丁次郎坊 新竹棒球場店用餐心得分享

來開動吧！

小米大推炙燒牛後腹肉丼/極盛（198元）。極盛就是有兩倍的肉量，足足有240g喔！喜愛燒肉的朋友絕對不容錯過。

小彤說像瀑布一樣的丼飯她最愛了。

米飯有粒粒分明的軟Q口感，淋上微甜的醬汁，光吃白飯就可以吃下半碗了。牛後腹肉使用的是品質較好的肉品，嫩中帶嚼勁的口感、油花的甘甜，搭配醬汁的甘甜和炙燒後的肉香味，讓人一口接一口吃不停。

可以單點溫泉蛋（30元），戳破蛋液增添滑溜口感，看到蛋液緩緩流出真的相當誘人。

不吃牛的朋友，小米很推薦京都次郎豚肉丼，一般份量只要138元，適合女士們享用。

炙燒後脆皮的口感加上油脂甘甜，非常下飯，吃完真的讓人很滿足。

想要吃更好一點的朋友可以點炎神炙烤霜降牛排丼（270元）。肉品使用的是板腱牛，滿滿的牛排塞滿滿連飯都看不到了，是不是超浮誇的

炙燒後肉香味特別濃郁，而且肉質很不錯，嫩又不柴，小米提醒大家趁熱吃口感最佳，冷掉後會帶有嚼勁喔！

當然要加點溫泉蛋啦，看到邪惡的半熟蛋液超爽的。

喜歡吃炸雞的朋友必點南蠻椒麻地雞丼（180元），脆皮炸雞淋上獨門南蠻醬，酸酸甜甜很解膩。

大口一咬可是有爆汁的美味，而且肉質很嫩喔。

阿昏說最喜歡南蠻椒麻地雞丼了。

喜歡吃雞肉的朋友，小米大推奈良極上炭燒雞腿丼（180元）。

超大片的無骨雞腿，經過小彤的測量差不多有10公分長喔，炙燒後脆皮的口感，加上軟嫩的肉質，非常下飯。歡丼飯醬汁多一點的朋友，可以特別跟店員提醒要淋多一點喔！

最後是加價的開胃小菜，牛丁黃金泡菜有甘甜的辣味，挺有脆度的。

胡麻時蔬有胡麻甜香搭配娃娃菜的新鮮脆甜，很解膩喔。

當然旁邊的羽鴻鮮奶茶也不容錯過！只要50元就可以喝得到添加小農鮮乳的鮮奶茶。像小彤靠著玻璃拍照就很有fu了呢！

以上是我們的心得分享，喜歡吃丼飯的朋友，絕對不容錯過新竹棒球場的牛丁次郎坊。像瀑布一樣超犯規的肉多多丼飯等你來嚐鮮。

牛丁次郎坊x深夜裡的和魂燒肉丼x新竹棒球場店

地址：新竹市北區西大路559號2店之1

電話：03 528 6099

營業時間：11:00-14:30,17:00-20:30

粉絲團：牛丁次郎坊x深夜裡的和魂燒肉丼

文章來源：跟著踢小米吃喝玩樂趣 FB：跟著踢小米寶島吃喝玩樂趣

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