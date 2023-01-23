來吧營業中拍攝地！「穿龍老屋豆腐坊」聽著流水聲、吃著現做熱豆腐、豆花及豆漿

苗栗公館美食「穿龍老屋豆腐坊」，店家使用契作臺灣無毒黃豆，採集海水日曬鹽鹵！主要販售現做熱豆腐、豆花和豆漿！也是「來吧營業中」的拍攝地，節目播出後更吸引不少外地客人來朝聖呢！文章內有店家地址、電話、營業時間、完整菜單價目表MENU供參考！

上一次造訪「穿龍豆腐坊」是2016年的事，殊不知再訪就隔了6年多！時間真的過得很快R！而這間豆腐坊就在知名的＂福樂麵店＂旁邊，也可以先去吃碗麵，再來這邊吃甜品！

他們從2012年開始，開業至今兩千多個日子，會自己製作台灣黃豆。

到店後需要先在櫃台點餐和結帳，再自己找個喜歡的位置坐下來用餐！

內用座位還蠻多的，但空間不算大，若是遇到客滿應該會蠻擁擠的。

如果天氣好，很推薦坐在半戶外的用餐區，可以聽到潺潺流水聲，VIEW也很不錯，挺愜意的！

店內的展示區還有販售一些小農產品～有興趣也可以直接跟店家購買唷！

穿龍豆腐坊｜完整菜單MENU

這是「穿龍豆腐坊」的完整菜單，供參考（實際販售品項與價格，以店家現場公告為主）

穿龍豆腐坊｜選用台灣本土大豆製作

先前到「穿龍豆腐坊」只有買他們的豆漿，這次特別來吃他們的豆腐和豆花！

【紅棗豆漿 60元】

因為紅棗是苗栗公館的名產，所以我們這天就點了杯紅棗豆漿來喝，但個人覺得紅棗的味道蠻不明顯的，不過也算是一杯順口好喝的豆漿！

【黃豆腐 60元】

鹽滷豆腐端上桌時會簡單淋上一些油膏，口感蠻紮實的，可以吃到豆香味，就是一塊很樸實的手工豆腐！

【黑糖豆花 60元】

豆花本體很細緻綿密，黑糖水搭配起來也不會太甜！但個人還是比較喜歡外面甜品店，那種可以額外加配料的豆花，畢竟單吃豆花還是覺得單調了些。

穿龍老屋豆腐坊

地址：苗栗縣公館鄉福基村福基120號

電話：037-232646

營業時間：平日09:00-13:00,假日09:00-16:00(每週一公休)

官方臉書：點我看店家粉絲團

文章來源：瑋瑋＊美食萬歲 FB：瑋瑋 美食萬歲

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