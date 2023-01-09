快訊

日主持天王「病情一度不樂觀」 驚傳強行出院、復工嚇壞師弟

花蓮晚間7點31分發生規模4.7地震 居民驚：突然震一下

不當戰狼發言人？趙立堅新職務曝光 去年底神隱洩端倪

內灣老街5大美拍景點！圓樓戲院楓紅、愛的裝置藝術和最新告白遊LOVE園1次收

大海愛上藍天旅遊日記分享／ 文、圖／大海愛上藍天

udn走跳旅遊／大海愛上藍天

好久沒來內灣老街沒想到這麼好玩，來老街可以一路吃到底，不僅可以賞楓、落羽松、Love藝術裝置、吃到各種客家美食，還有內灣吊橋可以居高臨下欣賞油羅溪的溪流景致，情人一起走過愛的吊橋，感情可以迅速增溫，這裡有許多咖啡館可以喝咖啡休憩，很適合情人或全家大小一同來遊玩。

現在正是楓紅的季節，來老街不僅可以品嚐美食還可以賞楓。

內灣老街入口處停車場充滿愛的裝置藝術。

內灣美拍景點1：內灣客家圓樓戲院，影片分享

內灣美拍景點2：內灣吊橋

內灣美拍景點3：內灣告白遊LOVE園

內灣最新景點：告白遊LOVE園

內灣客家圓樓戲院前停車場有一整排的楓葉，目前正值楓紅，超美的～

這停車場也太美了，樹上地方都是滿滿的楓葉，真是意外的驚喜

內灣老街美食一條街，超多美食的，可以從頭吃到尾。這裡也有像淡水老街一樣超長的牛奶雙淇淋30元，好吃到連蟒蛇都想吃。

內灣美拍景點4：內灣版梨泰院

走訪內灣吊橋，沿途可以欣賞美麗風景，景緻如畫。

對岸有許多咖啡可以休憩賞景喝咖啡。

還有公廁，公廁前一整排楓樹欣賞

內灣美拍景點5：楓林露營區楓紅

文章來源：大海愛上藍天旅遊日記分享 FB：大海愛上藍天

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

內灣 老街 吊橋 咖啡 客家 新竹旅遊

相關新聞

內灣老街5大美拍景點！圓樓戲院楓紅、愛的裝置藝術和最新告白遊LOVE園1次收

udn走跳旅遊／大海愛上藍天 好久沒來內灣老街沒想到這麼好玩，來老街可以一路吃到底，不僅可以賞楓、落羽松、Love藝術裝置、吃到各種客家美食，還有內灣吊橋可以居高臨下欣賞油羅溪的溪流景致，情

新竹超台的臭豆腐蛋餅臭香十足！必點超大包飯糰、古早味阿嬤鹹粥

udn走跳美食／踢小米 竹北超人氣文青早餐店「KURASHI 暮らし」的臭豆腐蛋餅，相信很多人都有嚐過。小米好幾年前就有分享過，後續也來訪多次，這次就來為大家更新一下囉。 這幾年店家做

新竹「透明圖書室」登場：春室The Pool、朋丁聯手打造，大眼烤厚片、跨領域書單等5大亮點整理

由W春池計畫攜手朋丁pon ding共同打造的「透明圖書室 a reading room for everyone」展間，於1月6日至3月19日在春室Glass Studio + The POOL展開。透明圖書室以「共學」為核心概念，除了由朋丁主理人陳依秋、設計師方序中、Simple Kaffa創辦人吳則霖等共同擴充書櫃，再邀請彡苗空間實驗設計非典型閱讀桌，藝術家「今晚我是手」則透過文字書寫思考痕跡，而春室ThePOOL則呼應研發象徵敏銳思考的「大眼睛烤厚片」，將閱讀定義為一個好玩、感受創造力的過程。

桃園蘆竹小秘境！落羽松包圍著水車池塘，還能體驗手作磚窯DIY

udn走跳旅遊／艾瑪 蘆竹竟然還有小秘境？ 這座休閒農場茶園很慢悠，免費入園沒有過度商業包裝，跟著導航來到小山路，就能看到小木屋，後花園彷彿新小秘境！落羽松包圍著池塘、水車，充滿異國風情拍

7千坪豪宅花園免費開放！苗栗落羽松秘境「品園日式花園」火紅偶像劇也在這拍，還有隱藏版嫩仙草可以吃

udn走跳旅遊／大海愛上藍天 7千坪豪宅花園免費逛，苗栗離交流道不遠，有處隱藏在頭份市區的落羽松秘境-這裡很有日式庭園的氛圍，四周種植落羽松，現在正是松紅最美的時刻，加上日式涼庭，綠樹水池倒

看見最美的台灣！苗栗馬拉邦山步道楓紅雲海之美

位於苗栗泰安鄉的馬拉邦山，是台灣著名的小百岳之一，也是當地泰雅族族民的聖山，「馬拉邦」更是泰雅語山容壯麗的意思。除了在地的代表性，馬拉邦山在百岳山友中也是「秋冬必走的賞楓行程」，因為壯麗的景色加上初冬限定的楓紅，別於其他季節更多了夢幻的氛圍，爬山之餘的賞楓行程現在就出發吧！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。