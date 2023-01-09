內灣老街5大美拍景點！圓樓戲院楓紅、愛的裝置藝術和最新告白遊LOVE園1次收

好久沒來內灣老街沒想到這麼好玩，來老街可以一路吃到底，不僅可以賞楓、落羽松、Love藝術裝置、吃到各種客家美食，還有內灣吊橋可以居高臨下欣賞油羅溪的溪流景致，情人一起走過愛的吊橋，感情可以迅速增溫，這裡有許多咖啡館可以喝咖啡休憩，很適合情人或全家大小一同來遊玩。

現在正是楓紅的季節，來老街不僅可以品嚐美食還可以賞楓。

內灣老街入口處停車場充滿愛的裝置藝術。

內灣美拍景點1：內灣客家圓樓戲院，影片分享

內灣美拍景點2：內灣吊橋

內灣美拍景點3：內灣告白遊LOVE園

內灣最新景點：告白遊LOVE園

內灣客家圓樓戲院前停車場有一整排的楓葉，目前正值楓紅，超美的～

這停車場也太美了，樹上地方都是滿滿的楓葉，真是意外的驚喜

內灣老街美食一條街，超多美食的，可以從頭吃到尾。這裡也有像淡水老街一樣超長的牛奶雙淇淋30元，好吃到連蟒蛇都想吃。

內灣美拍景點4：內灣版梨泰院

走訪內灣吊橋，沿途可以欣賞美麗風景，景緻如畫。

對岸有許多咖啡可以休憩賞景喝咖啡。

還有公廁，公廁前一整排楓樹欣賞

內灣美拍景點5：楓林露營區楓紅

文章來源：大海愛上藍天旅遊日記分享 FB：大海愛上藍天

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