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新竹超台的臭豆腐蛋餅臭香十足！必點超大包飯糰、古早味阿嬤鹹粥

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竹北超人氣文青早餐店「KURASHI 暮らし」的臭豆腐蛋餅，相信很多人都有嚐過。小米好幾年前就有分享過，後續也來訪多次，這次就來為大家更新一下囉。

這幾年店家做了一些改變，除了用餐空間移到另一邊之外，菜單也更新了。餐點不只有阿嬤鹹粥和古早味粉漿蛋餅，還新增了多種口味的飯糰，讓選擇性更多元了，在復古老宅氛圍吃著古早味早餐，不只好吃又好拍呢，快跟著小米一起去看看吧～

Kurashi 暮らし位置及停車方式

Kurashi 暮らし位於嘉興路上，靠近光明六路東二段。

開車的朋友可以把車停在附近的富山停車場，再走過來。

Kurashi 暮らし環境介紹

*******************

點餐的地方就在店前這扇復古窗口，也可以提前用Line預訂，以免現場久候喔。 lin.ee/b01G5zF

老宅店面，點綴植栽和復古擺飾，真的超好拍的，網美們來到這邊應該會拍個不停吧！

復古的巴士站牌很有fu，大家跟著小彤小米一起來「Kurashi 站」吃早餐吧。

從旁邊的小門走進去就是用餐區，有室內也有露天的座位。

老宅氛圍加上植栽點綴真的很好拍。

沒有收取服務費，醬料和餐具就自行拿取囉。店家很貼心提供打包袋，東西吃不完可以自助打包。

Kurashi 暮らし菜單目錄搶先看

來看看菜單吧～店家最早以粉漿蛋餅起家，現做的古早味粉漿蛋餅，搭配不同口味且份量多的配料，成為”很大包”的蛋餅⋯⋯（謎之聲：小米不要色色）

蛋餅口味真的非常多，一個禮拜天天來吃都吃不膩吧。阿嬤鹹粥也是招牌餐點，小米推薦一定要加上酒香豆腐乳。

現在還有台味飯糰喔，除了傳統口味以外，還有燒肉、鮪魚等多種口味。竟然還有麻辣臭豆腐口味耶！大家敢吃嗎

Kurashi 暮らし用餐心得分享

一大早跟小彤不小心手滑，點了一桌很豐盛的早餐。

小米很喜歡他們的臭豆腐蛋餅，喜歡重口味的朋友一定要加上泡菜和起司，保證讓你吃得很過癮。

泡菜起司臭豆腐蛋餅（80元）一上桌，臭香臭香的味道就飄過來了，喜歡吃臭豆腐的朋友是必點的喔！

現做的粉漿蛋餅，餅皮吃起來較為軟Q，搭配真的有臭的臭豆腐、重口味的泡菜和鹹香起司，一點都不違和 會讓人一口接一口吃不停喔！

小米特別推薦之前吃過的油條三兄弟（60元）。有油條、肉鬆、鹹蛋等配料，一口咬下外酥內脆，是大小朋友都會喜歡的口味喔。

阿嬤鹹粥是基本款，喜歡吃皮蛋的朋友可以點皮蛋鹹粥（65元），還附有鹹粥的好朋友老油條耶！鹹粥很有古早味，屬於清爽的口感。以新鮮溫體豬、八種以上的鮮蔬、小農雞蛋、在地新竹米等豐富食材熬煮，就像是小時候阿嬤煮的粥品一樣，有滿滿的愛心，而且各種蔬菜熬煮出的粥品，就是有自然的甜美滋味。

加上皮蛋後，口感和風味更多層次了， 而且老油條真的很好吃，搭配鹹粥會讓人一口接一口吃不停呢！

酒香豆腐乳 （15元）

有濃郁豆香且酒香入味的豆腐乳，鹹香但不死鹹，配著鹹粥很完美。

半熟荷包蛋飯糰 （50元）

小彤拿著飯糰說怎麼那麼大包（謎之聲：逼逼逼～不要色色了好嗎），是可愛的糖果外型飯糰啦！

不得不說真的很大一包。

除了白米以外，還加入了紅藜麥增添營養。

內餡有半熟蛋、肉鬆、酸菜和粗粗的老油條，一口咬下不只有肉鬆的甜味，還有脆口油條和滑順蛋液。小米真的很推薦喔！

紅茶鮮奶 （35元）有濃醇奶香和茶香，是女孩子最愛的。紅茶 （20元）有回甘的茶香，很解膩喔。

以上是我們的心得分享，竹北超人氣的早餐店「Kurashi 暮らし」，沒吃過的朋友一定要來吃看看。美味的臭豆腐蛋餅、阿嬤鹹粥和半熟蛋飯糰都是必點的喔！

Kurashi 暮らし

地址：新竹縣竹北市嘉興路284號

電話：03 668 3239

營業時間：06:30~11:00 （週六、日公休）

粉絲團：Kurashi 暮らし

文章來源：跟著踢小米吃喝玩樂趣 FB：跟著踢小米寶島吃喝玩樂趣

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蛋餅 早餐 古早味 復古 泡菜 新竹美食

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