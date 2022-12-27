看見最美的台灣！苗栗馬拉邦山步道楓紅雲海之美

位於苗栗泰安鄉的馬拉邦山，是台灣著名的小百岳之一，也是當地泰雅族族民的聖山，「馬拉邦」更是泰雅語山容壯麗的意思。除了在地的代表性，馬拉邦山在百岳山友中也是「秋冬必走的賞楓行程」，因為壯麗的景色加上初冬限定的楓紅，別於其他季節更多了夢幻的氛圍，爬山之餘的賞楓行程現在就出發吧！

馬拉邦山步道，百岳山友口耳相傳的秋冬必走賞楓行程，想知道他們都怎麼玩嗎？所以這篇文章小編幫大家整理出在這個季節前往馬拉邦山的三大亮點「零濾鏡浪漫楓紅」、「小百岳雲海」和「隱藏玩法採草莓」玩法，再搭配台北至馬拉邦山的專屬交通接駁車，全程還有專業登山嚮導帶領深度探索，只要空出週末一天的時間，就能輕鬆解鎖馬拉邦山的三項最美！

馬拉邦山亮點一：秋冬限定零濾鏡浪漫楓紅

在台灣登山有很多種玩法，撇除縱走和單攻等進階玩法，還有許多親民的健行活動，像是健行野餐、登山野營等，其中最熱門的莫過於「登山步道賞花」行程，每當季節轉換之際就代表出門登山的時候到了，每座山都有特定的賞花期和花種，而在這個時候的馬拉邦山上等著你的就是零濾鏡的浪漫楓紅！

馬拉邦山亮點二：新手步道解鎖小百岳雲海

而在馬拉邦山上要解鎖的第二亮點就是一望無際的雲海，雖然雲海可遇不可求，但因地勢環境及秋冬氣候過中午後易形成雲霧飄渺，所以在這個季節來看見雲海的機率最高，幸運的話也有可能在爬到山腰時就會遇見唷！另外如果天氣好能見度高的話，在三角點還有機會眺望雪山山脈、大霸尖山至雪山之間的聖稜線唷，難怪山友都說這是爬過CP值最高的小百岳!

馬拉邦山亮點三：一日登山隱藏玩法採草莓

小編這次整理出的亮點三其實是搭配馬拉邦山的一日隱藏玩法，因為如果是特地前往賞楓步道的朋友，建議不用安排一整天的登山行程，可以多留點時間在賞楓和賞景，所以推薦大家可以規劃半日較悠閒的賞楓健行為主，另外半日可以搭配一樣是苗栗冬季限定的熱門體驗「採草莓」。

每年十一月至隔年四月的「草莓季」是苗栗大湖鄉最熱鬧的時候，約半年的草莓季每個假日都會吸引各地遊客前來體驗採草莓的樂趣，滿街的草莓田和充斥空氣中的草莓香，一趟路到了苗栗怎麼能錯過，所以非常推薦安排進苗栗一日遊行程裡，讓這趟冬季小旅行的回憶和伴手禮都滿載而歸！

橘編推薦：一家草莓園

現在正是登山賞楓的好時機，但這次的賞楓行程不屬於一般健行唷，身為小百岳的馬拉邦山對於登山新手還是有一定的難度，建議大家如果想上山除了完善的行前鍛煉，也可以找專業嚮導或跟直接報名跟橘小編一起上山啦！

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