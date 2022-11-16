桃園台美料理紅惡魔醬燒雞腿飯、30cm青醬炸魷魚超罪惡！

位於桃園蘆竹的 「約哪YohNah台美好事餐廳」 ，將美式料理結合台式口味，推出一道道精緻又漂亮的餐點，漢堡、義大利麵、燉飯或炸物都相當有特色，最適合與朋友一同聚餐約會，盡情聊天暢飲，感受歡樂氣氛！

美式鄉村風的店面設計，可見吉他、公仔、啤酒瓶等創意擺飾，讓整體氛圍多了一份輕鬆自在的感覺；廚房外，偌大的黑板還畫著諾亞方舟，畫作裡的動物們活靈活現，呈現一片生機盎然樣貌，角落旁更升起一道彩虹，不論任何族群，都能對這幅畫有所感觸。

「約哪YohNah台美好事餐廳」打破常規的料理手法，讓每道菜都能發揮食材極限，在擺盤部份也能秀出五花八門的一面，同時 提供濃湯飲料免費取用 ，在價位上超值且划算！

加入死神椒的 「紅惡魔醬燒雞腿飯」 ，吃起來辣得過癮，同時帶著順口的暢快感，為燉飯注入新的靈魂！雞腿肉先炸後煎，最後再與照燒醬及辣油合而為一，肉汁四溢的香氣，入口瞬間迸發開來！

燉飯若要煮到半熟透的狀態，在料理時必須均勻受熱，透過翻鍋拌炒，重覆數次才能完成。在起鍋後加上時蔬配色裝飾，搖身一變成為小惡魔臉龐，讓這盤燉飯多了壞壞的感覺，可愛又逗趣！

號稱30公分的炸魷魚，足足比夜市大魷魚還多一碼，遇上義大利麵就變成這道 「青醬香酥起司魷魚麵 」 ，超大份量的魷魚幾乎佔點整個盤子，看起來霸氣十足！

灑上芝麻海苔粉、堅果橄欖油，再放上辣椒絲，讓視覺外觀更加鮮艷之外，口感與調味也相當完美，香氣濃郁的青醬與麵條天衣無縫，兩者形成極佳搭配，更是目前的人氣必點。

此食材是國外漁船捕撈到魷魚之後，會以急速冷凍的方式來保存，進貨時仍保留冰凍狀態，到備料時才將魷魚退冰，不但能讓口感更鮮脆，同時吃到新鮮有彈性的肉質。

提到美式料理，當然就要點上一份 「雙層經典起司培根堡」 ，以5.2盎司純牛肉做成的漢堡排，肉質多汁夠味，散發出的油質越嚼越香，再加上培根、起司、生菜、番茄、洋蔥等鮮蔬，讓人不計形象大口咬下，美味當頭怎能錯過？

一般美式餐廳裡的漢堡，吃完之後總是有一種意猶未盡的感覺，一片漢堡肉實在太過單薄，「約哪YohNah台美好事餐廳」特別以雙片加倍的份量製作，吃起來厚實又滿足，把握起司流下的瞬間，加上培根一起吃，簡直就是人間美味的天花板啊！

其它部份像是義大利麵也分為清炒系、粉紅系、白醬系、紅醬系，不論喜歡什麼口味通通一手包辦，而免費濃湯以南瓜、蘿蔔、洋蔥入料，再用義大利香料提味，與任何餐點搭配都非常適合，百元價位的超值享受，在物價高漲的年代裡也相當難得。

體恤疫情期間最辛苦的醫護及機組人員們，特別提供內用外帶折扣優惠，除此之外，家裡有零至兩歲幼童還可加入約哪寶寶會員，享有不限金額免費外送及獨家折扣，享受美食又能省荷包，讓大人小孩都開心！





下次聚餐要約哪？不如就來約哪！

約哪YohNah台美好事餐廳

店家地址：桃園市蘆竹區南順五街8號

店家電話：(03) 311-1295

粉絲專頁：https://reurl.cc/QWppL5

營業時間：

週一至六 11:00-14:30、17:00-20:30

週日12:00-15:30、17:00-20:30

週二公休

停車資訊：路邊停車





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