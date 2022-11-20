中壢忠貞市場美食攻略！推薦13間人氣排隊美食，一次品嘗道地異國料理的好地方

每每提到忠貞市場，Ann總是有說不完的回憶！小時候最期待周末假日的到來，因為月桂姐都會和她好朋友到忠貞市場採買蔬果以及不少雲南、泰國的小吃美食回家；自己會開車後，偶爾也會載著月桂姐到忠貞市場逛逛；而前幾年工作的公司也在忠貞市場附近，每每中午用餐時也會和榜哥到這來覓食。在這竄了這麼多年，就來分享我們常吃的忠貞市場內小吃美食囉！

而忠貞市場會有著小聯合國之稱，主要是過去在第二次國共內戰時，待在雲南、泰國、緬甸這一帶邊界的國民黨軍隊在戰況失利後，跟著國民黨撤向台灣，而在滇緬的軍隊以及眷屬們則被安排在現今中壢區龍岡的忠貞新村這一帶居住，也因為軍隊的眷屬先前接觸過這些滇緬泰的飲食文化，就慢慢的製作且銷售這些異國料理的經濟活動。這一次就來簡單分享忠貞市場人氣排隊美食、特色美食給大家參考。

●黑妞泰式涼拌木瓜

黑妞泰式涼拌木瓜是Ann我從小吃到大的涼拌木瓜絲，月桂姐說以前黑妞泰式涼拌木瓜是在市場內擺攤，後面才搬到現在這個位子，而我們吃了這麼多家的涼拌木瓜絲，真的覺得她是全忠貞市場內最好吃的涼拌木瓜絲！

每份價位是100元，內有木瓜絲、青芒果、牛番茄、小黃瓜、小蝦米等，這些蔬果可都是每日現切現刨，黑妞泰式涼拌木瓜可客製化調整酸辣程度，愛吃辣的Ann每次一定都點中辣以上來吃，買回家先放在冰箱再冰鎮一下會更加好吃。

黑妞泰式涼拌木瓜

營業時間：06:00-中午（周一公休）

營業地址：桃園市中壢區龍東路204號

營業電話：0926-820290

●阿箴越南法國麵包

忠貞市場人氣夯店之一的阿箴越南法國麵包，除了賣越南法國麵包還有賣越南春捲、泡菜等，但大多來的朋友們都是排隊買他們家的越南法國麵包。

阿箴越南法國麵包，只有一種口味可以點選，分為辣跟不辣，他們的辣是有辣度，因為是生辣椒而非一般辣椒醬，內餡有小黃瓜、滷蛋、醃蘿蔔絲、胡蘿蔔絲、豬肉等，算是很豐富飽滿，口感也算是清爽型，偶爾吃還算不錯！

阿箴越南法國麵包

營業時間：06:00-中午（周一公休）

營業地址：桃園市中壢區龍東路210號

營業電話：0926-820290

●忠貞甩餅

Ann我為了找這家甩餅真的找很多年，忠貞甩餅可是月桂姐以前常常會買回家給我們吃且都是買煉乳口味，一吃我就愛上了這味道跟口感，以前在這附近上班時，常常來這找都找不到，殊不知他們只營業假日，難怪平日我會找不到！

忠貞甩餅的口味有招牌奶油煉乳、奶油砂糖、花生煉乳、巧克力煉乳、咖哩豌豆、打拋雞肉等，我最常吃的就是招牌奶油煉乳，餅皮就是蔥抓餅弄得酥脆鬆鬆且帶點嚼勁，再配上奶油煉乳，真的很棒，買回家當下午點心真的超級適合！

忠貞甩餅

營業時間：假日07:00-中午

營業地址：桃園市中壢區龍東路204號

營業電話：0975-567732

●泰茶枋

泰茶枋是Ann和榜哥在忠貞市場內喝過最好喝的泰式奶茶！之前買來喝的時候還沒有正式的中文名字，最近再去買發現它換(有)了新LOGO，名字就叫”泰茶枋”。

泰茶枋飲品的價位大多都是60元，飲品選項也很多樣且都是現點現做，還可調整甜度冰量等，遇到人多就需要花點時間等候，而我們最常買的就是泰式奶茶跟泰式奶綠，兩者相比我又更愛奶綠，且會要求甜度不要太甜，所以茶味會比較重，一喝真的會愛上它！

泰茶枋

營業時間：08:00-13:00（周一公休）

營業地址：桃園市中壢區龍東路204號（前龍街巷口）

營業電話：0930-411951

●皓皓的店飯糰專賣店

Ann和榜哥在這附近上班時，朋友來探班時就有買過皓皓的店飯糰專賣店的飯糰給我們吃，真的還不錯耶！飯糰份量大，口味的選擇性超多，超過10多種口味，甚至還可以客製化飯糰，當然也有賣早餐所要喝的飲品，飯糰還有分大、中、小小！

這天我們僅買了一份招牌（大）的飯糰，內餡給得十分多，有菜脯、榨菜、肉鬆、花生粉、油條等，因為小孩要吃所以就沒加辣來吃，真的要說這一顆大飯糰早餐吃完可以飽到中午以後。

皓皓的店飯糰專賣店

營業時間：05:30-12:30

營業地址：桃園市中壢區龍東路344號

營業電話：03-4657616

●申哥胡椒蔥餅

申哥胡椒蔥餅也可說是忠貞市場周圍假日排隊名店，太晚來還會碰到買不到的狀況，但5、6點來是不太需要花太多時間等候，且各個品項都買得到來吃，標準的那句話”早起的鳥兒有蟲吃”。申哥胡椒蔥餅又可稱為中式早餐店，餐點選擇有蛋餅、烤饅頭、胡椒蔥餅以及豆漿、米漿。

沒吃過申哥胡椒蔥餅的朋友，來這可以直接點胡椒蔥餅、烤饅頭的全餐，裏頭包含了蛋、起司、培根，胡椒蔥餅、烤饅頭各有各的特色，但我更加喜歡烤饅頭的口感跟嚼勁及麵香味。

申哥胡椒蔥餅（中式早餐店）

營業時間：05:00-10:30（周一公休）

營業地址：桃園市平鎮區龍德街67號

營業電話：03-4565223

●大鬍子米干

來到忠貞市場又怎能錯過吃米干呢？來到這可一定要來吃看看隱身在巷弄內的大鬍子米干，因為他跟其他家的綜合米干不太相同，沒有肉塊（條）、豬肝，就只有蔥花、蛋，這可是大鬍子米干的靈魂。

大鬍子米干無論內用外帶統一都是要排隊等候，內用的朋友，建議可以派一人排隊另一人去找位子。大鬍子米干他們就只賣米干還有冰箱內的飲品，米干有大小碗之分，加蛋另外加10元，有吃辣的朋友記得要跟店家說要加辣喔！

大鬍子米干

營業時間：05:30-中午

營業地址：桃園市中壢區龍平路173號.

●洋洋雲南辣麵

洋洋雲南辣麵鄰近忠貞市場的中山路，除了辣麵以外還有販售不少自製的家常菜等，而雲南辣麵算是闆娘的招牌。

麵體算是拉麵，所以吃起來不會覺得很軟爛或是覺得糊糊的，而整體的味道就有點像是醬油乾拌，但不會讓人覺得很鹹，上層的油蔥、花生等要均勻攪拌，愛吃辣的朋友辣椒一定要加，這還可以買回家放在冷藏兩天，不需微波加熱就可以吃，辣麵還是能保有Q度喔！

洋洋雲南辣麵

營業時間：上午-中午

營業地址：桃園市平鎮區中山路（忠貞市場尾端）

●阿秀米干

忠貞市場的米干真的超級多間，但我必須承認阿秀米干是我近期的最愛！以前還真的沒來吃過阿秀米干，但一吃就愛上了。阿秀米干可內用或是外帶，菜單統一看牆上然後直接點餐，餐點選擇算多樣，價位標示清楚明瞭，內用的朋友可以免費拿取一盤泡菜，但第二盤就要收費。

這天點了一份綜合米干以及一份碗豆粉，阿秀米干的碗豆粉是店家自己做的，吃起來的口感跟外面市售的不太一樣，更加的細嫩滑順；而綜合米干內有滑蛋、肉、豬肝，而豬肉店家有醃製過，口感很嫩很好吃，有機會來忠貞一定要來吃阿秀米干。

阿秀米干

營業時間：05:00-14:30假日延長至19:00（周二公休）

營業地址：桃園市中壢區龍平路209號

營業電話：03-4661457

●阿含thai

真心推薦來忠貞市場吃吃喝喝的朋友一定要來最美的泰國餐廳-阿含thai吃飯！

阿含thai的裝潢設計十分有泰國風味，主要是以白色為主的簡約裝潢設計，用餐環境明亮不顯擁擠，且後院從一開始只是庭院，現在也搖身一變多了幾組座位給客人用餐；且營業時間一到，店內立馬高朋滿座，晚到就是要排隊等候，因為他們不接受電話預約，統一都是直接到現場來登記、等候。

阿含thai的餐點份量夠又很有泰國道地的口味，Ann很推他們家泰式炸雞翅，沾著店家提供的沾醬真的好好吃，當然其他品項也都很不錯喔！

阿含thai

營業時間：平日10:00-14:00 17:00-20:00 假日10:00-20:00(周一公休)

營業地址：桃園市中壢區龍平路251號

營業電話：0931-077-228

●宏珍雲南過橋米線

宏珍雲南過橋米線可是Ann和榜哥以前在附近上班時常常買來當中餐晚餐的店家，但大多時候我們都會選擇外帶，大多外帶都會選擇豌豆粉、涼拌米干、涼拌米線、綜合米干、大薄片等。

這次來用餐同樣也是點了我最愛的豌豆粉，還有綜合米線、過橋米干，內用的豌豆粉會比外帶大盒少了些；綜合米線同樣有蛋、肉、豬肝等配料；而過橋米干有大薄片、下層還有豆苗、豆皮等配料，真心會推薦分享這家主要是他們的綜合米干（線）、過橋米干（線），超級大份且價位便宜，所以用餐時間不論內用外帶就是要排隊等！

宏珍雲南過橋米線

營業時間：06:00-20:00（周一公休）

營業地址：桃園市中壢區龍東路18號

營業電話：03-4362288

●隱泰Halal

隱泰Halal算是2022年下半年度在忠貞新開的餐廳，餐點分為米飯類、單點、飲品，可內用或是外帶。

來隱泰Halal用餐，Ann是蠻推薦一定要點泰式海南雞飯，米飯不會過硬也不會過軟，雞肉軟嫩不乾柴，調味的比例也很剛好，而愛吃辣的朋友建議可以調整中辣以上的辣度來品嘗！泰式奶茶的話則是偏淡了些。

隱泰Halal

營業時間：11:00-14:00 17:00-20:00（周一公休）

營業地址：桃園市平鎮區中山路29號後段

營業電話：0907-874-416

●國旗屋米干

在忠貞市場提到國旗屋米干店絕對是無人不曉無人不知，也是許多遊客會慕名而來，附近有付費停車場，基本上停車沒什麼煩惱！

來到國旗屋米干店用餐，絕對可以感受到濃濃的愛國氣息，店內店外掛滿了青天白日滿地紅的國旗，這也是大家來這打卡的原因，而在每年國慶日都還會舉辦升旗典禮，升旗典禮可是這裡每年的盛事。而國旗屋米干的餐點選擇也是很多，好不好吃見仁見智，不介意政治觀感的朋友可以來這用餐順便參觀。

國旗屋米干

營業時間：平日05:00-15:00 假日05:00-19:00（周四公休）

營業地址：桃園市中壢區龍平路215號

營業電話：03-46666879

Ann和榜哥推薦分享以上這麼多家忠貞市場周圍的小吃美食，當然還有很多沒分享到，像是忠貞市場內超有名的忠貞誠、排隊小吃-祖傳小籠包等等，真心推薦大家想吃道地的滇緬泰越料理的朋友們，可以安排時間來忠貞市場吃吃喝喝，再到附近的景點去走走，像是龍岡清真寺、龍岡大操場、馬祖新村文創園區、桃園光影電影節等，若嫌不夠豐富，沒關係！大家還可以再到大溪老街走走，來一趟中壢大溪一日遊，保證讓你吃飽又喝足。

文章來源：Ann‧榜哥‧生活事務所 FB：Ann‧榜哥‧生活事務所

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