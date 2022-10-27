桃園萬聖城10/29魔幻登場！Matzka等12組藝人接力開唱

【旅奇傳媒/編輯部整理】2022搞怪盛會－桃園萬聖城將於10月29日周六在桃園藝文廣場開幕，活動共計9天到11/06，假日中午12點，平日下午4點開城，晚間均對外服務到10點。

不僅有5大裝置藝術，每晚的驚魂馬戲團動畫秀，29日開城當天下午3點由多位知名原民歌手帶來原樣之夜暖身，王宏恩、巴大雄為開城原聲獻唱，晚間5點半由魔術創意玩家文沛然魔幻開城，帶領大家走進驚魂馬戲團的現場！接著晚間6點半由Matzka、O.S.T泰雅的後代、舞炯恩、阿布絲、DJ汝妮等原民藝人輪番變裝上陣演出，在萬聖夜前夕邀請大家一起進城感受原聲樂舞的舞台魅力，一起變裝享受萬聖-原樣之夜！

▲桃園萬聖城活動從10/29至11/6止。 圖：桃園市政府觀光旅遊局／提供

10/30日萬聖COSER踩街 ㄚ桃園哥和日本千葉君一起登台

本周(30)日下午則是不可錯過的萬聖踩街，以「我有一個Coser 夢」為主題，歡迎coser玩家們以自己自豪的角色點亮萬聖城，也邀請大小朋友變裝成自己喜歡的造型參與，ㄚ桃園哥也將換上知名服裝設計師潘怡良所設計，以「2023世界客家博覽會」為主題的裝扮，與千葉君一起參加「桃園萬聖城－COSPLAY踩街大遊行」，炒熱萬聖氛圍，晚間更有這個CIRCUS很派的舞台活動，跟著同理Zunya、DJ和泡泡一起搖擺，歡迎大家一起讓桃園藝文廣場及周邊的商圈有如一座變裝魔幻城。

此外，桃園吉祥物「ㄚ桃園哥選物店」，推出萬聖節專屬限定商品包含蠟筆、色筆、T恤、絨毛玩偶等多樣商品，另外還有ㄚ桃園哥x國巨洋傘預購優惠，周末更有吉祥物主題親子彩繪課程！

為預告2023世界客家博覽會的到來，萬聖城現場還有一座不可錯過世客博-嗨咖（HAKKA）博覽會藝術裝置，10/29-30兩日到世客博裝置藝術拍照打卡棒棒糖就送給你！現場還有民間合作贊助商的萬聖搞怪車盒也來到現場，走進藝文廣場和綠2公園大道有如進入馬戲團嘉年華，有吃、有玩，幸運者還有限量萬聖城小禮物可以兌換。

▲桃園萬聖城活動有免費接駁車。 圖：桃園市政府觀光旅遊局／提供

萬聖主題之夜 MOMO、YOYO帶來周末驚喜

為期9天的桃園萬聖城活動，平日晚上推出不同主題變裝活動，跟著主題變裝可兌換限量萬聖節小禮物，10/31日萬聖夜當日晚間6點半邀請大家到萬聖節會場，跟著主持人一起沿街要糖果！ 11/5-6第二個周末兩天邀請MOMO家族、YOYO家族的偶像明星們輪番帶來系列舞台帶動唱，此外還有難得一見的特技雜耍秀，讓萬聖的第二個周末無疑是專為小朋友量身打造的活動！此外，本次活動還有桃園專屬的「紅利桃子」點數好康送！更多活動詳情可以上「2022桃園萬聖城」官網或「樂遊桃園」Facebook粉絲專頁查詢。

▲桃園萬聖城活動有規劃汽車轉乘免費接駁。 圖：桃園市政府觀光旅遊局／提供

搭乘公車入城省時又方便 開車族請停新永和市場轉搭免費接駁車

桃園萬聖城首次移師桃園藝文廣場，周邊好買好逛，還有超多美食餐廳，進城的方式很多種：首推從桃園後火車站，或是前站的統領百貨搭乘桃園市公車GR、151、168、188、302、707串聯到會場（中正藝文特區站牌、南屏中正路口站牌），另外經國轉運站方向也有189、220、302和707等路線可抵達萬聖活動會場，相關公車動態請上桃園公車動態資訊系統（https://ebus.tycg.gov.tw/ebus/）或下載「桃園公車」APP查詢。 外地來的民眾，汽車請導航至「新永和市場」停車場，再轉搭萬聖免費接駁專車到達會場，接駁車中間停靠民光東路(近音樂之林公園處)。

騎機車的民眾假日會場周邊的機車格位數有限，10/29、30和11/5、6等4日開放同德五街部分路段（中茂新天地前）、新埔六街（同安公園前）紅黃線路段停放機車，周末4日也增設慈文國小、同德國小和同安國小供機車停放，民眾可有效利用，但務必愛護校園環境遵守停放規定，校園僅開放至晚間10點半（違規者將拖吊），機車也可停放新永和市場停車轉乘接駁。再次鼓勵大家多多搭乘桃園火車站出發的公車，不妨變裝上公車，讓公車上的乘客為您的打扮投以驚喜又驚嚇的眼光吧！

「2022桃園萬聖城」活動官網 https://2022halloweencity.tycg.gov.tw/

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