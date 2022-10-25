桃園中壢人氣早午餐！綿花糖與鮮奶茶相遇，漫遊夢幻雲端
位於桃園中壢的「雲朵Cloud」以精湛的料理手法，做出一道道美味的義大利麵與早午餐，同時推出舒芙蕾、PIZZA、炸物等多樣化的選擇，其平易近人的百元價位，讓客人一來再來、百吃不厭，是當地最有特色的餐廳之一。
清新的用餐環境，不論窗邊吧檯空間或一般座位區都相當舒適，以色彩繽紛的抱枕搭配簡約牆面，採用新潮設計的燈具再加上植物點綴，整體給人一種放鬆的感覺，每個角落都很適合拍照打卡。
餐點部份，超人氣的焗烤麵飯口味十分豐富，有普羅旺斯雞腿排、漁夫鮮蝦、德式香腸、烏斯特經典肉醬等主食，以奶油、青醬或茄汁拌炒入味，還可加價升級雙倍起司，讓人吃過讚不絕口！
早午餐也來勢洶洶，份量十足的「炙尊牛肉班尼蛋」，以麵包為基底，放上焦香軟嫩的牛肉，再加上吹彈可破的水波蛋，搭配生菜沙拉與薯條，整體配色鮮艷誘人，是經典早午餐最有代表性的一道。
有點熟又不會太熟的水波蛋，一刀劃開蛋黃如瀑布般傾洩而下，滋潤了牛肉與麵包，吃起來更加濕潤；多汁可口的牛肉帶著焦香氣息，有完美比例的油花分佈，以及富含彈性的肉質，無須多餘調味就可以很好吃！
與眾不同的雲朵特色餐也不可錯過，驚為天人的「義式奶香牛肉串麵包盅」，將整支牛肉串夾入麵包裡，豪邁吃法散發濃郁奶香，每一口都帶來震撼的味覺享受！除此之外，主廚秘傳酥烤脆皮德國豬腳與蝦皇酥皮千層麵也是一大特色，吃膩了千篇一律的義式料理，不妨試試新口味。
店家主打的「酥皮海鮮起司燉飯」，以黃金酥皮覆蓋住整個燉飯，上面還有生食級干貝與鮭魚卵，淋上濃稠起司之後更加好吃。
像是漫步在雲端般的「雲朵棉花糖鮮奶茶」，夢幻指數五顆星！優雅倒入鮮奶之後，棉花糖慢慢溶化成為糖份，讓鮮奶茶更加濃香夠味。其它飲品還有水果茶、泡泡飲及奶蓋系列，都是搭配主餐不錯的選擇喲！
在「雲朵Cloud」吃早午餐是很幸福的一件事，美味料理與極佳的用餐環境，最適合與家人朋友們一起享受美好的晨間時光，帶著滿足微笑，迎接豐富又精彩的一天。
雲朵Cloud 義大利麵 早午餐
店家地址：桃園市中壢區環中東路145號
店家電話：(03) 453-5316
營業時間：11:00-21:00
停車資訊：路邊停車
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