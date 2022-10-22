全台唯一24小時日式岩盤浴！「新竹福湯」日式風情超舒服享受，還有巨無霸剉冰？

新竹福湯岩盤浴環境介紹

全台首間24小時營業的岩盤浴會館，位於新竹大魯閣湳雅廣場B1，廣場除岩盤浴外還有TSUTAYA BOOKSTORE蔦屋書店、商家及美食餐廳、兒童遊樂園等，體驗完岩盤浴還能在廣場內逛逛吃東西，十分方便。

新竹福湯岩盤浴佔地寬敞，整體呈現一致的日式風情，入口處兩側以燈籠、櫻花做裝飾，場內則以木紋設計為主，共有三大休憩區及五間不同主題的岩盤浴房型。座位區的每個位子皆有附設插座，體驗岩盤浴之餘也可以坐著閱讀、替手機充電，甚至是用筆電追劇。

圖/IG@dancebaby422

座位區隔壁是沙發區，掛著兩個大吊床，可以同時躺兩個人，並提供數個單人及雙人沙發床，岩盤浴出來靠坐在軟中帶有支撐力的枕頭和床墊上，吹著涼爽的空調，疲勞彷彿如汗水排出，眼睛忍不住闔上而進入夢鄉。

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另一側是擁有超過5000冊書籍的「悅書閣」，各式各樣的暢銷書籍、漫畫等可自由挑選，揀一本想看的書，躲進個人艙中，累了還能小睡片刻，在福湯岩盤浴裡面待一整天都沒問題。

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岩盤浴體驗流程

1.淋浴更衣

開始體驗岩盤浴前需先將身體沖洗乾淨並換上浴衣，不得不稱讚福湯岩盤浴的淋浴空間，每一間都有兩道門，乾濕分離的設計，不用擔心衣物被噴濕。

2.毛巾使用方式

更衣後帶著入場時提供的一條大毛巾及兩條小毛巾即可進入浴場，大毛巾鋪在岩盤床上，小毛巾鋪在枕頭上，防止灼傷同時也保持衛生，另外一條小毛巾則擦汗使用。

3. 盤浴休憩

每次躺浴約15分鐘，可依個人喜好伸展或躺坐閉目養神，15分鐘後再到休憩區補充水分，休息5-10分鐘，重複3-4次。

4.更衣離場

體驗岩盤浴後，不建議沖澡，可保留皮膚分泌的皮脂膜，防止皮膚水份流失。

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岩盤浴主題房間介紹

福湯岩盤浴一共有五間不同溫度主題房，並提供三種建議體驗順序，分別是快速排汗、樂活紓壓、急速爆汗，也可依個人喜好自行安排體驗順序，像是從溫度最低開始等等。

潤竹

芳蘭浴桑拿房溫度70-80度，是所有體驗房型中溫度最高的，因此不適合攜帶手機入內，可放置於門外附有鑰匙的手機置物櫃。木質設計和三溫暖烤箱有點相似，散發著木香，溫度隨著階梯式座位由下往上遞增，不到三分鐘汗水快速排出，促進血液循環、新陳代謝。

鳳綠

以青玉石和白玉石打造棋盤式交錯地板，鳳綠約40-50度屬於中間值溫度，是多數人較能適應的房型，適合在裡面瑜珈，也可拉筋板可伸展肌肉，為疲憊的身心注入新活力，除血液循環外，還有空氣淨化及美膚效果。

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赤鹽

房內溫度約55-60度，由淡粉色及赤色喜馬拉雅山的玫瑰岩鹽鋪成，含有礦物質及負離子作用，運用石塊形狀及透光特性，打造出溫暖的氛圍，躺在溫熱的岩鹽上雖有顆粒感，但只要輕輕按摩穴道，僵硬的身體就能得到舒緩。

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墨夜

昏暗的空間，溫度約50-55度，選用日本空運來台的神黑石，打造出閃爍的滿天星，彷彿躺在安靜星空下欣賞美麗夜景，舒緩繁忙生活帶來的壓力，暫時抽離快速的生活步調，享受靜謐悠閒時光。

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映雪

映雪應該是大家眼睛最為之一亮的房型，中間是仿雪機，會不定時飄雪，猶如一碗超大雪花冰，外圍擺了一圈座椅，房內溫度約10度。體驗完溫度較高的岩盤浴後，到冷卻房使躁動的心回歸平靜，冷熱交替下還能促進毛細孔收縮。

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體驗完一輪岩盤浴之後，身體彷彿輕盈了一些，放鬆之後滿血復活，肚子餓了也能到新竹城隍廟口吃美食，下次休假就到新竹福湯岩盤浴紓壓一下吧！

地址：新竹市北區湳雅街91-2號B1

電話：03-542-5017

營業時間：24小時營業

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