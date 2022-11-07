飽到天靈蓋！平價好吃又新鮮的日式壽司專賣店「鮨之屋」，10貫壽司只要250元超划算

新竹市科學園區美食推薦！

這間♥鮨之屋♥是我們這次新竹小旅行的美食第一站，隱身在住宅區中的平價壽司店中午用餐時間生意還不錯，只是因為全都是板前座位,加上師傅只有兩個人所以等餐度會稍微久一些。內用就提供味噌湯喝到飽，握壽司選擇多又不貴，甚至還提供插座讓你充電，三個人吃下來不用一千塊還飽到爆炸真的很推薦喔！

鮨之屋的地點位於金山六街上，旁邊就是科學園區，這排感覺是住家居多，隱身在住宅區裡的日式小店連招牌都小小的很難發現。

店休依現場公告為主，門口還貼了一張公告說老闆有時候會睡過頭請見諒，也太有趣了，哈哈哈。

店內座位不多，全部都是板前座位，大約十個左右，所以用餐時間若客滿就要在外面等候囉！

內用就有免費的熱茶和味噌湯可以享用。

在舀湯的時候看著正前方的勸世文忍不住都立正站好了。

然後他們家的味噌湯很好喝

裡面還有鮭魚頭、魚肉等，總之盛了就要喝完，不要浪費OK！？(老闆上身)

我們這天是平日中午造訪，還好沒有等太久就有位置，裡面就是兩位師傅，壽司都是現點現做，所以需要等一下，人多的時候會等更久～請大家有點耐心啊～

主要料理區前的冰櫃當然就是滿滿的新鮮食材。

其他座位就是有各種公仔可以欣賞？？

這些霹靂布袋戲的公仔可不便宜耶！！！雖然我只認得葉小釵，哈哈哈。

然後不愧是園區附近的店，居然連吃壽司都有這麼高規格的充電插座，USB還可以充兩個喔。

每個座位都會先貼心放好點餐單和筆，填寫完直接拿到前方平台可以了。

附上MENU給你們參考，價位真的都很親民有沒有，如果不知道要怎麼點的話也可以直接選最右邊的組合也很OK。

隱藏版料理可以直接看電視底下的白板，包括漲價價格也直接寫給你看，現在海膽缺很大，所以三寶都漲價也是合理啦！

照慣例，座位前方也有很多規矩條文請好好遵守。本店不收取服務費也不販售服務，我只賣壽司。嗯～但師傅也沒有到不親切，人家就是認真捏壽司而已啊～哈哈哈哈哈。

第一盤先上桌的是超人氣9貫$370

裡面包含蝦三味/鮭三味/濃郁三寶，鮭三味包含鰻醬、焦糖、七味/咖哩口味（最左邊那排）

蝦三味包含赤蝦、甜蝦、熟蝦

甜蝦還是直接給你三隻疊疊樂，又甜又鮮。

三寶包含鮭魚卵、海膽、蟹膏

不得不說我光吃這盤就飽了啊，雖然底下的海苔因為放得有些久，所以軟掉扣了一點點分數。

但是這樣只要$370真的很可以耶～而且你看這海膽真的給的不手軟～～～是兩層！兩層喔！！不是那種只有一小坨就打發你的海膽壽司，咱家球哥看到眼睛都發亮了，哈哈哈。

炙燒精選10貫 $250

第二超值的組合就是這組了，包含三貫炙燒鮭魚肚、三貫焦糖鮭魚、兩貫花飛（鯖魚）和干貝。

前面那盤都還沒吃完這一盤又緊接著上桌，不知怎麼的看到這盤有點飽。

握壽司每一顆的份量都不少，底下的醋飯表現也還不錯。

小菲自己很喜歡吃焦糖鮭魚，覺得這組和超搭的，吃起來還有些脆脆的焦糖顆粒，配上甜香炙燒鮭魚肉很麻吉。

看了一堆握壽司那就來個綜合刺身吧，這樣一份13片$300也是很可以，不過讓我比較意外的是居然沒有鮭魚，反而是以鮪魚為最大宗，之前看過日本綜藝節目說迴轉壽司中鮪魚其實偏貴食材的說，哈哈哈。

因為師傅製作料理的表情真的頗嚴肅，我們也不太好意思過問到底這盤子上的都是些什麼，哈哈哈。吃懂得大概就是鮪魚、中腹段、炙燒鮪魚、旗魚。

重點是都很新鮮而且很甜，生魚片新不新鮮其實看顏色就知道了，不過私心希望下次可以加入鮭魚啊～畢竟我就是鮭魚人。

你以為這樣三盤就沒了嗎？不不不～我們因為搞不清楚分量還點了第四盤，哈哈哈。

炙燒鮭魚肚 $40 X 2

大赤蝦佐松葉蟹膏 $70

日本3A海膽 $160

大赤蝦佐松葉蟹膏 $70

這貫也是小菲覺得很超值的，彈牙蝦肉佐以鮮甜蟹膏，鮮上加鮮的滋味只有幸福兩個字可以形容啦！

為了愛吃海膽的球哥又另外點了一貫日本3A海膽，雖然一貫就要$160但我覺得非常值得。記得之前去某間串燒店點了一隻海膽手卷就要$260，然後海膽還只有一點點而已～內心真的很想翻桌，哈哈哈哈。日本3A馬糞海膽果然就是甜，直接給你疊兩層是不是很有誠意，然後照慣例球哥只有把上面的海膽吃光下面的飯就交給爸爸處理了（笑）

冰銅鑼燒卡士達 $30

吃完壽司小菲已經飽到無法動彈，咱家球哥因為飯都交給爸媽？所以還有預留肚子空間繼續把甜點吃完，銅鑼燒上桌的時候已經直接對半切，裡面的卡士達醬就像冰淇淋一樣的口感，球哥三兩下就吃光光，應該是不錯吃啦，哈哈哈。

不得不說這次造訪這間鮨之屋真的有被他們家的CP值給嚇到，這樣吃下來不用一張小朋友但三個人差點飽到吐出來，只能說我們在點餐的時候根本就沒有看清楚人家的組合餐裡面有什麼就亂點一通真的很母湯啊，哈哈哈。

總之，喜歡吃握壽司的朋友來到新竹可別錯過這間平價又新鮮的壽司專賣店啦！

鮨之屋

電話：03-5770987

地址：新竹市東區金山六街81號

營業時間：11:30-13:30 17:30-21:00

文章來源：加小菲愛碎碎唸 FB：加小菲愛碎碎唸

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