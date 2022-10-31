超人氣排隊餐車～桃園中壢「黃董麵線」販售好吃麵線、甜不辣和油飯！

瑋瑋＊美食萬歲／ 文、圖／瑋瑋

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桃園中壢美食「黃董麵線」，位於中山東路上晚場限定的排隊餐車美食，小小攤販只有老闆一人服務，需要耐心等候！除了招牌的麵線以外，還有甜不辣、油飯、各式湯品可以購買，店家無內用區僅供外帶！文章內有店家地址、電話、營業時間、完整菜單價目表MENU供參考！

經過7年後再訪「黃董麵線」他依然歷久不衰，這天是平日晚間時段，客人很多，因為店家的電話都無人接聽，所以我到現場排隊大約也等了20分鐘才拿到餐，生意很好！

「黃董麵線」就是一台小餐車，這裡沒有提供內用座位，來購買的客人都是外帶回家吃～

整間店就只有老闆一個人忙進忙出！老闆要負責點餐、出餐、包裝、收錢！一人分飾多角，非常忙碌，但態度還是很好！所以會花比較多時間等候～還請大家多擔待呢！

黃董麵線｜完整菜單MENU

以上是「黃董麵線」的完整菜單，供參考（實際販售品項與價格，以店家現場公告為主）。

白板上面會寫著當日供應的隱藏版菜單，有各種口味的麵線和油飯！

黃董麵線｜排隊20分鐘的外帶晚餐

這天去台北做完高層次超音波後實在太累了，只想在外面買買回家吃，殊不知在黃董麵線也是排了20分鐘才買到

全加麵線（大） 95元

全加麵線裡面有九種配料～有蚵仔、花枝、魷魚、蝦仁、蛤蜊、大腸、肉羹、貢丸、香菇～雖然一碗要價95元不便宜～但是配料種類很多～用料還挺豐富的！

綜合甜不辣（大）65元

綜合甜不辣裡面有番茄、蘿蔔、高麗菜、玉米筍、甜不辣、糖心蛋等配料，配料種類蠻多的，但我覺得醬料的味道有點淡，比較偏向在吃日式關東煮的感覺！

香菇油飯

這碗油飯裡面有老闆滿滿的愛心啊！老闆還免費幫我加了幾塊鹹豬肉和香腸，有夠大心的！但其實他們單純的香菇油飯就很好吃了～如果想要吃的更澎派一些～也可以把配料加好加滿！

最讚的是他們的油飯還可以免費加小黃瓜片！多了小黃瓜片後更清爽解膩！

綜合魚丸湯 40元

其實我們這天想喝的是四神湯，但老闆說已經售完了，所以就改喝綜合魚丸湯！是說這碗魚丸湯一碗40元也太超值，裡面的魚丸給的很多，還加了白蘿蔔和高麗菜，喝起來很鮮甜！很值得點

整體來說，這間「黃董麵線」開業多年依舊生意非常好，平日晚上肯定要排隊才能吃得到，而且老闆一個人作業，實在忙到無法接電話訂單，只好親自到現場排隊點餐！這天吃到的香菇油飯和綜合魚丸湯很超值！麵線我覺得配料太多有點複雜，下次會選比較單一口味的蚵仔麵線或大腸麵線來吃就好。

黃董麵線

地址：桃園市中壢區中山東路三段31號

電話：0938-550-300

營業時間：週一至週日17:00-22:30

官方社團：點我看店家臉書社團

文章來源：瑋瑋＊美食萬歲 FB：瑋瑋 美食萬歲

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