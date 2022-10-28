四款餅乾無限取用！ 北埔老街百年歷史「古厝體驗客家擂茶DIY」 香濃擂茶搭配得剛剛好

到北埔老街除了逛逛老街喝擂茶外，找家順眼的店體驗擂茶也是不錯的活動，北埔老街上有不少家茶坊都有提供擂茶DIY的體驗，天水茶房是其中之一，以木造為主的門面，看起來相當古樸又復古。

天水茶房保留舊有結構，風格古色古香，宛如回到鄉下阿嬤的房子般親切。

純粹喝茶喝飲料配茶點或是DIY擂茶都可以，擂茶體驗DIY一人是150元，一行人四大兩小店員建議可以點三人份，份量上綽綽有餘。

一開始先端上三人份的材料，服務人員會講解怎麼擂擂茶。

茶點可自行取用，無限供應，等於喝擂茶還有餅乾吃到飽耶。

花生、白芝麻、黑芝麻、南瓜子等，都是香氣四溢的食材。

要擂到好需要不少時間跟體力，大家可以輪流擂。

要擂到都看不到顆粒，呈現膏狀的程度才算OK喔～完成後請服務人員來加水，分次加總共要三次。

途中會加入米麩和糖，攪拌均勻後再加最後一次水。

最後加入冰塊跟米香就可飲用囉，勞動後覺得實在是太香濃順口。

常常到北埔老街買擂茶，但很少自己DIY，有時間的話體驗一下蠻不錯的，雖然很累但有成就感，親子一起體驗好玩又有趣。

天水茶房

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電話：03-5804429

地址：新竹縣北埔鄉北埔街35號

營業時間：11:00–17:00（週六週日延長至19:30）

文章來源：Irene's 食旅．時旅 FB：Ireneの吃喝玩樂

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