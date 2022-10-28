快訊

「他帶陳時中闖是一大敗筆」 沈富雄批綠營打選戰從上到下不及格

丁允恭臉書PO親密合照算性騷擾 二審判更重理由曝光

國台辦證實救「團團」 大陸2專家辦理赴台手續中

聽新聞
test
0:00 / 0:00

四款餅乾無限取用！ 北埔老街百年歷史「古厝體驗客家擂茶DIY」 香濃擂茶搭配得剛剛好

Irene's 食旅．時旅／ 文、圖／Irene

udn走跳美食／Irene

到北埔老街除了逛逛老街喝擂茶外，找家順眼的店體驗擂茶也是不錯的活動，北埔老街上有不少家茶坊都有提供擂茶DIY的體驗，天水茶房是其中之一，以木造為主的門面，看起來相當古樸又復古

天水茶房保留舊有結構，風格古色古香，宛如回到鄉下阿嬤的房子般親切。

純粹喝茶喝飲料配茶點或是DIY擂茶都可以，擂茶體驗DIY一人是150元，一行人四大兩小店員建議可以點三人份，份量上綽綽有餘。

一開始先端上三人份的材料，服務人員會講解怎麼擂擂茶。

茶點可自行取用，無限供應，等於喝擂茶還有餅乾吃到飽耶。

花生、白芝麻、黑芝麻、南瓜子等，都是香氣四溢的食材。

要擂到好需要不少時間跟體力，大家可以輪流擂。

要擂到都看不到顆粒，呈現膏狀的程度才算OK喔～完成後請服務人員來加水，分次加總共要三次。

途中會加入米麩和糖，攪拌均勻後再加最後一次水。

最後加入冰塊跟米香就可飲用囉，勞動後覺得實在是太香濃順口。

常常到北埔老街買擂茶，但很少自己DIY，有時間的話體驗一下蠻不錯的，雖然很累但有成就感，親子一起體驗好玩又有趣。

天水茶房

粉絲頁

電話：03-5804429

地址：新竹縣北埔鄉北埔街35號

營業時間：11:00–17:00（週六週日延長至19:30）

文章來源：Irene's 食旅．時旅 FB：Ireneの吃喝玩樂

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

老街 DIY 吃到飽 餅乾 復古 新竹美食

相關新聞

四款餅乾無限取用！ 北埔老街百年歷史「古厝體驗客家擂茶DIY」 香濃擂茶搭配得剛剛好

udn走跳美食／Irene 到北埔老街除了逛逛老街喝擂茶外，找家順眼的店體驗擂茶也是不錯的活動，北埔老街上有不少家茶坊都有提供擂茶DIY的體驗，天水茶房是其中之一，以木造為主的門面，看起來相

桃園中壢人氣早午餐！綿花糖與鮮奶茶相遇，漫遊夢幻雲端

平時忙碌的你，偶爾也想好好迎接早晨的美好，來到桃園「雲朵Cloud」餐廳享受一杯咖啡、一份早午餐，用從容不迫的步調來迎接新的一天，心情也變得更好了呢！

「找一個地方」充滿人文靜謐！ 有浪漫歐洲街景、香港舊樓長梯景，每個地方都是展示台 不只喝杯咖啡而已

udn走跳美食／艾瑪 不是喝杯Coffee那麼簡單！ 想飛旅行先別衝動，這間咖啡給你滿滿風情，有浪漫歐洲街景、香港舊樓感，「找一個地方」真的需要找一下，國內咖啡市場競爭激烈，這間讓人特別印象深

全台唯一24小時日式岩盤浴！「新竹福湯」日式風情超舒服享受，還有巨無霸剉冰？

以前出去玩總喜歡把旅遊行程排得滿滿的，難得去一趟當然要把想去的景點、想吃的美食都一網打盡，但現在反而喜歡沒有太多安排、隨興的行程，像是新竹一日遊只為了岩盤浴，放鬆紓壓之餘依當下的心情、喜好找些附近美食，看似平淡卻能讓人充飽電，又有力氣迎接新的星期，你也不妨試試看！

日台全新合作「山野森活」豪華露營登場！50坪玻璃球型帳篷 + 1泊4食超吸睛

疫情解封，豪華露營體驗再次回溫。這回日台全新合作推出的「Glamping Hygge Hill 山野森活」正式在台登場囉，園區一萬坪加上擁有50坪球型帳篷，更狂的是還有輕鬆包辦的1泊4食，絕對能在繁華都市中舒壓療癒。

打開文化之窗！ 走逛大漢溪孕育美麗木藝小鎮　在木器行品私房料理

桃園最初的發展就從大溪開始，商船循著美麗的大漢溪駛向淡水河進行貿易，造就大溪市鎮的繁華，大溪老街（和平路）、新南老街（中山路）商號林立，氣派的店舖山牆與石柱，融合了閩南傳統風格與日治大正時代盛行的巴洛克元素，訴說歷史的脈絡、見證時代的變遷，歷史老屋經過細心整修，重新打開大溪的文化之窗。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。