「找一個地方」充滿人文靜謐！ 有浪漫歐洲街景、香港舊樓長梯景，每個地方都是展示台 不只喝杯咖啡而已

不是喝杯Coffee那麼簡單！

想飛旅行先別衝動，這間咖啡給你滿滿風情，有浪漫歐洲街景、香港舊樓感，「找一個地方」真的需要找一下，國內咖啡市場競爭激烈，這間讓人特別印象深刻，整間木工裝潢、陶藝、花草植栽裝飾與甜點，皆是一家人自己來，手工英式胡蘿蔔蛋糕味覺好豐富，沒有讓人害怕的紅蘿蔔味，闆娘利用季節性開花落葉做成免費書籤，一來就愛上這．．．．

找一個地方 在哪？

找一個地方在桃園楊梅區裕成路上，沿著導航山坡地形一路往上開，剛好看到白線可停，所以我們走了一段路，沿路都是住宅，一直懷疑真的是這裡嗎？直到看到指標才確定位置沒錯，這離楊梅愛買車程約3分鐘，離景點楊梅雅聞魅力博覽館約7分鐘，附設停車位。

〖第一停車位〗

導航：裕成路158巷2弄57號。

往右看有兩個停車位，走下一層階梯後即可抵達。

〖第二停車位〗

導航：裕成路158巷2弄33號。

欄杆旁白線部份可停放車子，步行3分鐘後即可抵達。

桃園市楊梅區裕成路110-2號3樓

營業時間：13:00～18:00

公休：星期日、星期一

度假旅行 偽出國

跟著指標往下走一層樓就到了！上半部樓梯有整理過，加上漂流木門牌、花卉植物與假木門貼壁點綴，讓人錯覺在國外旅行，真的很難想像這竟然有咖啡館～

浪漫歐洲街景

找一個地方 Cafe

我們找到後第一個反應都是好低調！

“找一個地方”其實2019年就開幕，因為遇到疫情暫停營業，接著覆業又暫停，真的是相見恨晚。

舊房樓超長樓梯

從下往上走是一道的長樓梯！沒想到台灣也有這樣的設計建築物，樓梯真的很長，左右兩邊都有住戶，如果不是右邊指示牌與招牌，真的會誤會走錯地方，舊房樓牆與樓梯都很有班駁感，一到三樓的樓梯未整理，比較窄舊步行請小心。

香港舊市建築感

一走進店裡根本是世外桃源，原來這以前是間藝術展示中心，店內木工裝潢都是老闆自己來，包含藏在後方陶藝展示空間，也是老闆手作品，老闆娘興趣花草植栽，加上手作烘焙，這間真的比我想像中有趣～

每個地方都是展示台，連角落也不放過，傳統工藝陶藝結合園藝植物，不是只有美美的花才能當主角，奇特的葉子也能成為受矚目的焦點。

充滿人文靜謐的Cafe

咖啡館的裝潢從地板、桌椅到櫃子，都使用大量木頭元素，提供好幾疊免費書籍可供翻閱，充滿人文與藝文風情，裡面約有15個位置，座位有限建議假日真的要早點到，菜單有咖啡飲品、手工甜點與小披薩。