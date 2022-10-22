「找一個地方」充滿人文靜謐！ 有浪漫歐洲街景、香港舊樓長梯景，每個地方都是展示台 不只喝杯咖啡而已
udn走跳美食／艾瑪
不是喝杯Coffee那麼簡單！
想飛旅行先別衝動，這間咖啡給你滿滿風情，有浪漫歐洲街景、香港舊樓感，「找一個地方」真的需要找一下，國內咖啡市場競爭激烈，這間讓人特別印象深刻，整間木工裝潢、陶藝、花草植栽裝飾與甜點，皆是一家人自己來，手工英式胡蘿蔔蛋糕味覺好豐富，沒有讓人害怕的紅蘿蔔味，闆娘利用季節性開花落葉做成免費書籤，一來就愛上這．．．．
找一個地方 在哪？
找一個地方在桃園楊梅區裕成路上，沿著導航山坡地形一路往上開，剛好看到白線可停，所以我們走了一段路，沿路都是住宅，一直懷疑真的是這裡嗎？直到看到指標才確定位置沒錯，這離楊梅愛買車程約3分鐘，離景點楊梅雅聞魅力博覽館約7分鐘，附設停車位。
〖第一停車位〗
導航：裕成路158巷2弄57號。
往右看有兩個停車位，走下一層階梯後即可抵達。
〖第二停車位〗
導航：裕成路158巷2弄33號。
欄杆旁白線部份可停放車子，步行3分鐘後即可抵達。
- 桃園市楊梅區裕成路110-2號3樓
- 營業時間：13:00～18:00
- 公休：星期日、星期一
度假旅行 偽出國
跟著指標往下走一層樓就到了！上半部樓梯有整理過，加上漂流木門牌、花卉植物與假木門貼壁點綴，讓人錯覺在國外旅行，真的很難想像這竟然有咖啡館～
浪漫歐洲街景
找一個地方 Cafe
我們找到後第一個反應都是好低調！
“找一個地方”其實2019年就開幕，因為遇到疫情暫停營業，接著覆業又暫停，真的是相見恨晚。
舊房樓超長樓梯
從下往上走是一道的長樓梯！沒想到台灣也有這樣的設計建築物，樓梯真的很長，左右兩邊都有住戶，如果不是右邊指示牌與招牌，真的會誤會走錯地方，舊房樓牆與樓梯都很有班駁感，一到三樓的樓梯未整理，比較窄舊步行請小心。
香港舊市建築感
一走進店裡根本是世外桃源，原來這以前是間藝術展示中心，店內木工裝潢都是老闆自己來，包含藏在後方陶藝展示空間，也是老闆手作品，老闆娘興趣花草植栽，加上手作烘焙，這間真的比我想像中有趣～
每個地方都是展示台，連角落也不放過，傳統工藝陶藝結合園藝植物，不是只有美美的花才能當主角，奇特的葉子也能成為受矚目的焦點。
充滿人文靜謐的Cafe
咖啡館的裝潢從地板、桌椅到櫃子，都使用大量木頭元素，提供好幾疊免費書籍可供翻閱，充滿人文與藝文風情，裡面約有15個位置，座位有限建議假日真的要早點到，菜單有咖啡飲品、手工甜點與小披薩。
- 內用低消：一杯飲料
利用大片玻璃窗門投射自然光，加上窗邊三盞吊燈提升氣氛，感覺很舒服，就像回到家一樣。
這看似古董珠寶盒！沒想到它竟是一個“古董藍芽音響”，有標籤售價。
打卡送樹苗
楓樹長新芽闆娘就會移到小盆栽，只要消費打卡，就送一棵小楓樹苗耶！數量有限送完就沒有囉。
開放式廚房讓人好喜歡，中間有一個小型中島桌，可愛風扇不停運轉，剛烤好的蛋糕吹涼中。
老闆娘女兒正在切夾蛋糕，這的蛋糕甜點都是手工自製，製作過程沒有添加化學與人工香料，看看側面這蛋糕好實在！
今日三款手工甜點～海鹽奶蓋杏仁蛋糕、巴斯克乳酪、英式胡蘿蔔蛋糕，手工蛋糕120元～150元之間。
免費書籤 請珍惜
老闆娘喜歡採花插花，錫葉藤紫色花枯乾會轉變成綠色，利用季節性開花落葉做成書籤，有需要的朋友可以自己拿。
這邊也有其它異業結合，這位明信片創作家，有幫家中寵物作畫，有興趣朋友可以自己看～
山楂青梅醋
醋飲原料皆是天然水果製成，特別選擇南投信義鄉玉山酒莊生產，加點水與冰塊除了酸爽沁涼，還能感受到健康滿分。
英式胡蘿蔔蛋糕
胡蘿蔔蛋糕在不是那麼常見！畢竟不是每間都好吃，忍不住嚐上一口，除了沒有讓人害怕的胡蘿蔔味，蛋糕體微濕潤不乾口，蛋糕多種風味，卻絲毫不衝突，加上層奶油乳酪糖霜與核桃碎，堅果香在口中漸漸散開，是一款會被稱讚的好味道。
海鹽奶蓋杏仁蛋糕
這款蛋糕等的時間稍久，主體海綿蛋糕非常軟綿，濕潤有彈性不會乾口，淋上自己煮的自製奶蓋，撒點現烤杏仁片點綴，鹹甜交織奶蓋醬有醇厚奶香，這款蛋糕也挺不錯！
在閒暇的午後～來找一個地方沉靜心靈，用相機記錄這溫暖的一刻。
陽光灑落 戶外陽台
戶外花園陽台陽光灑落，映入眼簾的是自然豐富的山景，因地形地勢較高，雖然只是三層樓高，但這視野景觀遼闊，很適合發呆放空一下，除了山景還能看到遠處的楊梅市，加上各種植栽、香草與多肉，大量綠化陽台真的好用心，麻雀雖小卻五臟俱全，很好拍照～
這洗手台也太屌啦！是老闆自己改裝做的，獨一無二外面買不到喔～
漂流木的多肉挺美，植物融入了自然感，還有毛毛蟲能近距離觀察～
＊從下往上走長樓梯有香港舊樓感，從上往下走像歐洲某街景，來這能暫時一圓國外旅行衝動，咖啡館市場競爭挺激烈，去過那麼多間，這間讓人印象特別深刻，整間店木工裝潢、陶藝、花草植栽裝飾與甜點，皆是一家人自己來，手工甜點滿推薦，雖然滿遠但很值得介紹～
找一個地方
電話：0912-981165
地址：桃園市楊梅區裕成路110-2號3樓
營業時間：13:00～18:00
公休：星期日、星期一
粉絲專頁：找一個地方
文章來源：艾瑪・享受吃喝玩樂札記 FB：艾瑪 吃喝玩樂
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