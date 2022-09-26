歡度2週年！火炎山下與溫泉有約 來一趟享沐美人湯之旅

位於苗栗的享沐時光莊園渡假酒店，除了有潤滑的美人湯更可眺望海線景致。 圖：享沐時光莊園渡假酒店／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】隨著時序入秋，來個暖心又治癒的溫泉之旅，緩解生活壓力，是最理想的秋日養生提案！來到中台灣，位於火炎山山腳下的享沐時光莊園，其溫泉泉質為碳酸氫鹽泉，屬PH8.2-8.3 弱鹼性的碳酸氫鹽泉，也就是大家熟知的美人湯，對於肌膚很有潤滑感，溫泉出水溫度高達70度，是不加溫、不回收、無色無味天然的湧泉。

有別於深山溫泉，享沐時光地勢之便，居高臨下可飽覽沖積扇平原，還可眺望海洋與風力發電風車，地理位置匯聚了農漁村之美，每個房間皆有獨立溫泉湯池，更以原木色系與建材，打造低調高雅景致，更洋溢檜木香氣，是苗栗海線地區高品質溫泉渡假之選，提供喜愛溫泉假期的朋友們，與眾不同的選擇。

▲歡慶2週年，透過FB抽獎幸運者可得享沐套房住宿招待。 圖：享沐時光莊園渡假酒店／提供

歡慶兩週年！住宿、餐飲與泡湯券抽獎大放送

於2019年底試營運、2020年10月正式開幕，即將迎來兩週年的享沐時光莊園渡假酒店，為慶祝兩年來粉絲與消費者支持，將提供各項好禮抽獎大放送，獎項超過60種，頭獎為定價NT$36,000享沐套房住宿招待券，讓大家能一同歡慶兩週年快樂共襄盛舉的好時光。

享沐時光於10月整個月份舉辦FB粉絲專頁抽獎，總共分為兩梯次抽獎模式。

第一梯：10/01 10:00起 -10/15 23:59止。（10/17下午14點公開直播抽獎，直播結束公開於粉絲專頁上，請得獎主與2022年10月18日下午17點之前聯繫粉絲專頁，超過期限視同放棄。）

第二梯：10/16 10:00起 -10/31 23:59止。（11/01下午14點公開直播抽獎，直播結束公開於粉絲專頁上，請得獎主與2022年11月02日下午17點之前聯繫粉絲專頁，超過期限視同放棄。） 邀請粉絲們在抽獎文章下按讚、分享，Tag五位好友留言 #歡慶享沐時光兩週年快樂。（並需按粉絲專頁讚）

※頭獎抽獎資格如上規定外需額外在自己本人臉書公開上傳於享沐時光相關照片打卡才符合資格。（PS.相關照片為親臨享沐時光時拍攝的園區照片、館內房間照片，任何一角即可）

▲裸湯風呂。 圖：享沐時光莊園渡假酒店／提供

抽獎總獎品包含：

頭獎：享沐套房住宿券與時尚客房住宿（各1名）

二獎：享沐時光紅酒（24名）

三獎：雙人套餐券（6名）

四獎：個人套餐券（10名）

五獎：露天風呂/裸湯風呂券（20名）

▲時尚客房。 圖：享沐時光莊園渡假酒店／提供

低調雅緻 11種房型滿足溫泉玩家期待

在場地與房型規劃上，享沐時光有90間客房，共11種房型，包含10間湯屋，每間寬敞舒適客房都擁有獨立溫泉湯池，提供旅人在房內就能享受泡湯樂趣，其他則有湯屋、裸湯風呂、露天風呂及戶外游泳池，滿足住房旅客多元需求；更有250坪宴會廳，活動式隔間牆的設置可靈活彈性做空間調整，總容納60張宴會桌或者150人會議。

餐點方面，除了有自助餐外，寬敞的「時漫」咖啡廳典雅設計與馬卡龍沙發椅點綴夢幻氣息，是網美不可錯過、非拍不可的打卡景點的咖啡廳。位於6樓的戶外露臺是佔地廣大的公共區域，沿著玻璃欄杆放置多組桌椅供人歇息。這裡適合孩子們奔跑嬉戲；成年人相邀合影暢聊；年長者悠閒散步享受寧靜時刻。

▲客房內每個房間皆有獨立溫泉湯池。 圖：享沐時光莊園渡假酒店／提供

善用溫泉聯盟住宿券 一次暢遊9大頂尖溫泉飯店

現在透過「台灣溫泉飯店聯盟聯合住宿券」，可一次暢遊9間全台頂尖溫泉飯店，聯合住宿券面額NT$3,500，讓喜愛溫泉的玩家們自由選擇各自需求的溫泉旅遊假期規畫，替溫泉玩家省下荷包又能以溫泉為首輕鬆暢遊環島泡湯旅遊，更加認識台灣各地溫泉的優點與美好。

台灣溫泉飯店聯盟全台9家飯店：苗栗享沐時光莊園渡假酒店、台北北投春天酒店、台北陽明山天籟度假酒店、三峽大板根森林溫泉酒店、苗栗泰安觀止溫泉會館、台中惠來谷關溫泉會館、台中日光溫泉會館、台東知本金聯世紀酒店、台東鹿鳴酒店溫泉飯店，相關聯合住宿券訊息，可參考優惠連結（https://reurl.cc/A7v7DK）。

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