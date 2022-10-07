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晚來買不到！ 大溪市場超狂美食推薦「無名炸雞攤」 五隻雞翅100元 一營業就排好排滿

加小菲愛碎碎念／ 文、圖／加小菲

udn走跳美食／加小菲愛碎碎念

桃園大溪市場美食推薦

是不是每個菜市場都會有一間厲害的炸雞攤！（笑）隱身在大溪市場的無名炸雞攤是小菲的好姐妹強力推薦。上次來的時後撲了個空，這次終於讓我插旗成功。聽說每天一早剛開攤就很多人排隊，可能是因為今天下著大雨所以不用排。雞翅五隻一百，大家都是五隻十隻的買，他們家的炸雞酥香多汁入味不死鹹，帶回家用氣炸鍋復熱一樣好好吃啊！！！

無名炸雞攤

335桃園市大溪區民權路29號

營業時間：08:00–13:00（周一公休）

身為一個忠實的市場炸雞狂粉～到哪都想找好吃的市場炸雞！！！之前和好姊妹來大溪工作的時候，她就強力推薦我這間無名炸雞攤，結果我整個市場走來又走去怎樣都沒看到，原來是因為運氣很好沒有開（哭倒）

這次再訪大溪剛好遇到狂風暴雨，往市場這邊逛過來的時候忽然想起搞不好這間炸雞攤有開，還好因為下雨人潮不多，接近中午時分居然還有賣~實在是太讓人開心了啦！看別人的食記以前來這裡賣炸物也是要先搶先贏。

現在因為疫情的關係改成直接跟老闆點單就好，雖然等候速度會久一點但相信我等待是值得的啊！！！看了一下檯面上有價位的包括大腿 $60棒腿 $40雞翅5隻 $100

大腿就是一整隻的雞腿，一隻才$60有夠便宜，聽在地人說這間在拜拜的時候生意都爆炸好的。

除了雞肉之外其他還有花枝圈、地瓜薯條、喜相逢等，因為買完炸雞下一個行程就是要去吃飯，低頭看了看圓滾滾的小腹，最後只買了三隻棒棒腿和五隻炸雞翅，回來翻照片覺得很後悔～聽說他們家的喜相逢都是有蛋的耶（抱頭痛哭！！！）

顧不得剛剛才吃完油飯～還是買了香噴噴的炸雞，一口咬下卡滋卡滋的黃金酥香外皮超級加分。

醃漬入味的雞腿肉不會油膩又好Juicy！！！要不是晚一點要吃中餐我自己就可以吃三隻沒問題。

然後炸雞翅也很可以，不會炸到乾巴巴，然後裡面的肉肉也很飽滿，邊追劇邊啃雞翅是不是非常可以。簡單分享這家位於大溪市場內的人氣市場炸雞，來到大溪老街除了吃豆干也別忘了來吃厲害的炸物喔！

無名炸雞攤

335桃園市大溪區民權路29號

營業時間：08:00–13:00（周一公休）

文章來源：加小菲愛碎碎唸 FB：加小菲愛碎碎唸

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炸雞 炸物 大溪老街 薯條 地瓜 桃園美食

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