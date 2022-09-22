超人氣必吃！精選12間新竹美食，誰說新竹是美食沙漠，在地高評價美食隨你選

相信不少人都聽過新竹是美食沙漠這番話，甚至還有人說是雷區！小編不是新竹人，但是聽到這樣的話還是會不禁懷疑：啊真的有那麼慘嗎？答案是真的沒那麼慘！仔細蒐集，新竹的在地美食還真不少，而且評價也都很高，今天小編就為大家整理12間新竹必吃美食，證明沙漠中還是有綠洲的！

廟口鴨香飯

廟口鴨香飯。 圖／IG, mina.yen.c

每次經過總是大排長龍的廟口鴨香飯，是許多人來新竹必吃的美食之一。而他們家的鴨香飯，選用的鴨肉部位都是皮薄油脂少的部分，在鋪上白飯後，還會淋上獨門的秘製醬汁，最後再加上油蔥與醃漬小黃瓜，鹹香的滋味中帶有一點酸甜的風味，真的是百吃不膩～小編也建議大家可以多點一份香煎半熟蛋搭配著吃，滿滿的蛋香與鴨肉香，一口吃下簡直不要太幸福！

營業時間：週一～週日11:00-15:00；15:30-21:00（週二、三公休）

地址：新竹市北區中山路142號

電話：(03)5231190

原夜市鴨肉麵

原夜市鴨肉麵。 圖／IG, wei_worktoeat

位在城隍廟旁的原夜市鴨肉麵，是許多在地人從小吃到大的鴨肉麵店。店內主打的湯頭，主要是由大骨與鴨肉熬煮而成，喝起來非常清甜且不油膩～而他們的鴨肉，是帶有煙燻風味的，整體吃起來軟嫩不乾柴，也能依食量點選半隻或1/4隻，再搭配著脆甜的小黃瓜一起吃，整個超解膩。另外，小編也很推薦炒鴨血，以烏醋與韭菜下去快炒，軟嫩的口感真的超級開胃，有經過的朋友，絕對不能錯過！

營業時間：週一～週日10:30-22:30

地址：新竹市東區中央路30號

電話：(03)5231862

阿婆早餐麵店

阿婆早餐麵店。 圖／IG, jordan____foodie

阿婆早餐麵店位在新竹高中對面，以超高的cp值受到當地學生喜愛。而店內餐點也超多元，不只有蛋餅、油條、包子、豆漿，還有各式經典麵類像是陽春麵、炸醬麵、牛肉麵以及炒手麵，每種分量都超實在！其中小編最喜歡的就是原味炒手麵，以Q彈的麵條加上皮薄餡多的炒手，搭配著醬汁一起吃，真的超級滿足～所以現在就跟著小編一起體驗不一樣的早晨吧！

營業時間：週二～週日6:00-14:00

地址：新竹市東區東山街6號

電話：(03)5730765

木木食堂

木木食堂。 圖／IG, guufoodie

位在竹北的木木食堂，是間充滿文青質感的傳統餐館。他們家的餐點主要以傳統家常菜為主，麵食、米食、特色湯品以及各式小菜等，其中曼谷打拋飯更是熱門餐點之一，在天然的檸檬葉下去調味後，檸檬的清香與豬肉的香氣簡直完美融合，在與半熟蛋搭配著吃，豐富又層次的滋味，真的超幸福～另外他們家的胡椒豬肚雞湯與蒜頭蛤蜊雞湯也是必吃的招牌美食，若想品嚐不同的家常料理，那木木食堂絕對是你的最佳選擇！

營業時間：週一～週日11:30-14:00；17:00-20:30

地址：新竹縣竹北市文興路二段162號

電話：(03)6681877

JiNHer 今鶴-義式餐酒館

JiNHer 今鶴-義式餐酒館。 圖／IG, i_can_eat_more

位在新竹高鐵站附近的今鶴義式餐酒館，是今年新開幕的複合式餐酒館。店內主要以木質現代風格打造，加上氣派的水晶吊飾，使整間店充滿高級奢華感。餐點選擇上也非常豐富多元，像是早午餐、義大利麵、燉飯、排餐、PIZZA、開胃小點及糕點舒芙蕾等，滿足各式需求！店內人氣招牌「泡澡熊飲品」，以立體拉花的形式呈現小熊泡澡的模樣，讓飲品變得更加誘人，真的超級療癒！喜歡拍照跟品嘗美食的朋友，一定要試試～

營業時間：週一～週日11:00-21:00

地址：新竹縣竹北市嘉豐五路二段68號

電話：(03)6676808

Musha Musha

Musha Musha。 圖／IG, ning01212

Musha Musha是間位在新竹東門市場內的咖哩專賣店，店內的咖哩主要加入新鮮蔬菜與鮮肉低溫熬煮48小時而成，濃郁的口感，吃起來跟一般的咖哩不太一樣，比較偏向印度咖哩的感覺～再加上多力多滋碎片、蔥花與半熟蛋增添口感，整體吃起來超有層次！他們家的咖哩本身就帶有微辣，如果不敢吃辣的朋友可能要斟酌一下，至於喜歡重口味的朋友，也能依據喜好調整辣度，是不是非常心動呀～

小編小提醒：因為店內有時會不定期公休，想前往的朋友可以先上官網確認時間呦！

營業時間：週一～週日12:00-14:00；17:00-20:30（週四公休）

地址：新竹市東區中央路102巷19號

電話：0908680760

沐嵐 · Moonlight

沐嵐 · Moonlight。 圖／IG, hsinpeih

位在南門市場裡的沐嵐，是間日式老宅的咖哩定食專賣店。一進店就能看見吧檯上擺滿的12種老闆自製醬料，有四川麻辣、咖哩油蔥、麻辣炸醬、蒜蓉辣椒、韓式麻油與柚子桂花等豐富的秘製醬料，每種都能依據喜好搭配著餐點一起品嘗。而主餐的部分，小編最推薦的就是美國舒肥牛咖哩，滿滿的舒肥牛排，在大火香煎後炙燒，牛肉的甜味與香氣，搭配著日式咖哩真的超級下飯！非常推薦給喜歡特色咖哩的朋友，絕對讓你沒齒難忘！

營業時間：週一～週日11:00-14:30；17:00-21:30（週二公休、週三17:00-21:30）

地址：新竹市東區西大路247號南門市場第0012店鋪

電話：0905350281

微生咖啡 Float Dept.

微生咖啡 Float Dept.。 圖／IG, miruku.life

位在新竹巨城附近巷弄裡的微生，是間老宅改造的文青咖啡廳。主要販售早午餐、飯糰、煎餃、咖哩及各式飲品，豐富的餐點非常適合家庭聚餐或是情侶約會～其中豪華飯糰套餐更是店內的熱門餐點，不僅有季節飯糰，還有各式小菜、開胃湯品與酥脆炸雞，店家也會不定時更換飯糰口味，讓大家都能品嘗到充滿驚喜的特色料理！店內除了正餐以外，也有提供茶及咖啡，就算只是路過也能進來喝杯咖啡享受悠悠的休閒時光～

營業時間：週一～週日10:00-18:00

地址：新竹市東區民權路111巷23號

電話：(03)5153788

火車站梅花雞蛋糕

火車站梅花雞蛋糕。 圖／IG, ayu_eatwhat

置身於火車站對面的梅花雞蛋糕，是許多在地人從小到大必吃的古早味小點心。每到起鍋時刻，就能看見滿滿的人潮與隊伍。梅花造型的蛋糕包覆著香醇不膩的奶油餡料，整體吃起來酥脆又柔軟，香香甜甜的就算冷掉也超好吃！比較特別的是，這裡的雞蛋糕主要採取自助式，老闆除了負責製作雞蛋糕以外，其餘付錢、裝袋，甚至是拿著扇子替雞蛋糕弄涼都是自己來～也是滿有趣的吧！

營業時間：週一～週日10:00-18:00

地址：新竹市東區中正路28號

立晉傳統豆花

立晉傳統豆花。 圖／IG, mooon.a.round

立晉傳統豆花是清華大學附近的老字號甜品專賣店，不管是夏天還是冬天，都有季節限定的專屬品項，像是夏天主要販賣冰和冬瓜茶，冬天則是販賣薑母茶、燒仙草與紅豆湯。而他們家最特別的就是自製糖水冰沙，將冰沙代替糖水，使整體口感大大提升，吃起來不僅綿密還不會過於甜膩，放在豆花與佐料上層真的超級大加分！炎炎夏日來上一碗，絕對超幸福的呀～

營業時間：週一～週日11:30-23:50

地址：新竹市東區建功一路6號

電話：(03)5728389

黑瓦鬆餅HEYWOW

黑瓦鬆餅HEYWOW。 圖／IG, milife999

竹北知名的鬆餅販賣店黑瓦鬆餅，從早期創始於東海大學內就小有人氣，不僅提供多達40種的創意鬆餅及各式飲品，老闆娘更是堅持採用東海大學鮮乳製作，全程不加任何一滴水，使鬆餅皮吃起來格外香濃可口。而店內的鬆餅除了是每日現調漿外，餐點內的水果也都是當季嚴選的新鮮水果，自製的果醬裡面也完全不添加除了果肉、糖及檸檬以外的東西，從裡到外的天然無負擔～現在就好好放鬆心情，來份好吃不甜膩的鬆餅吧！

營業時間：週二～週日11:30-18:30（週六、日10:30開始營業）

地址：新竹縣竹北市嘉豐五路一段100巷5號

電話：(03)6675262

覓雪Mixshare手作雪花冰

覓雪Mixshare手作雪花冰。 圖／IG, bear_eat_seal

位在城隍廟附近的覓雪，是間手作雪花冰店。店外木質色調的大門加上店內明亮寬敞的設計，給人滿滿復古的樸實感～而餐點方面，主要販售特色雪花冰及季節雪花冰，其中小編最推的就是寶山黑糖麵茶冰，以新竹寶山黑糖製成的冰磚，再加上鹿港在地無糖麵茶，冰甜的口感中帶有香濃的麵茶香氣，吃起來完全不甜膩！若有喜歡茶香的朋友，也能試試炭焙鐵觀音，濃郁的茶香裡帶有淡淡的奶香味，每吃一口就能感受到滿滿的茶香，喜歡吃冰的朋友，一定要來試試～

營業時間：

週一～週四14:00-20:30（週二公休）

週五14:00-21:00；週六13:00-21:00；週日13:00-20:30

地址：新竹市東區中央路43號

電話：(03)5228058

看完以上小編的介紹，是不是很心動呀～不管是小吃、餐廳還是下午茶，全都是來新竹必吃的美食，所以別再說新竹是美食沙漠啦～現在就趕快安排一場新竹之旅，跟著小編一起從早吃到晚～

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