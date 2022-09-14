新竹雪霸國家公園健行步道推薦，最熱門好爬的三條路線：榛山登山步道、檜山巨木群步道、觀霧瀑布步道

這次橘子貓，要介紹的是「新竹雪霸國家公園」內最熱門、好爬的三條步道，分別為榛山登山步道、檜山巨木群步道、觀霧瀑布步道，這三條步道坡度平緩，適合沒有登山經驗的人前往。暑假結束了，9-10月雲海健行季即將來臨，跟朋友相約高山相見，挑個喜歡的步道活動筋骨，讓汗水釋放生活的忙碌，傍晚還可以到山莊內的咖啡店享用熱騰騰的黑咖啡，當晚入住觀霧山莊，從日出到日落，靜靜地感受雪霸八景的迷人之處，兩天一夜充實地體驗台灣高山世外桃源的森林魅力。雪霸八景：迷霧、雲海、晚霞、日出、森林、巨木、星空、聖稜線。

步道介紹

榛山登山步道

登山口距離觀霧山莊：很近

全程時間：4小時

全程長度：4.3公里

榛山登山步道口就位於觀霧山莊旁，林道平緩好走，雨天起霧後的森林感MAX!

檜山巨木群步道

登山口距離觀霧山莊：開車約20分鐘/遊客可開車前往樂山林道6k處，再步行進入步道

全程時間：3小時

全程長度：4公里

觀霧國家森林遊憩區內有多條登山步道，要屬最具表代表性的非巨木群步道不可，因為觀霧最有名的就是巨木群，短短2.8公里的路程，在這條步道可以欣賞到多棵巨木、隱藏版仙境吊橋和眺覽雪霸聖稜，加上這條路線平常沒有健行習慣的人也能輕鬆駕馭，非常適合長輩和小朋友一同前往！

觀霧瀑布步道

登山口距離觀霧山莊：很近

全程時間：1.5小時

全程長度：1.5公里

觀霧瀑布步道，沿途都是高大的針闊葉樹林，大約走45分鐘就會抵達步道終點，奔落谷間的觀霧瀑布即映入眼簾。

步道難易度排名

(簡單)觀霧瀑布步道

(簡單)檜山巨木群步道

(入門)榛山登山步道

台灣好行交通資訊(新竹高鐵>觀霧山莊)

單趟票價：300元

路線圖

圖片來源：台灣好行

時刻表

圖片來源：台灣好行

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橘貓加碼：觀霧山莊透明咖啡小屋

若糧食準備不足，步道內的觀霧山莊內有一間便利商店供你採買各種糧食補給品，180度全落地窗，觀霧森林之美盡收眼底。橘編推薦路線可以這樣安排：午餐後挑一個短的經典步道走走揮灑汗水，在傍晚時再來份咖啡加鬆餅，坐在窗邊享受森林的鳥語花香，人生一大享受！生活的壓力頓時獲得解放！

▲觀霧山莊內的便利店 Photo by 觀霧山莊 Guanwu Villa

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