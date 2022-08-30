年代感滿分！桃園迷你涮涮鍋、咖啡簡餐30年老店屹立不搖 老饕才知道的年代感台味

隨著年紀增長，越來越有感於時間過得飛快，每天都被日子推著走的感覺，而這種時候若能有回到往日舊時光氛圍的空間，是否顯得彌足珍貴？如果你跟我一樣是桃園人，或是決定移居到桃園展開新生活的話，有機會不妨前往以下這兩家歷史悠久，至今仍保持著當年開業模樣的餐廳，感受店家親切的服務態度，以及年代感十足的台味風格吧！

我愛蜜蜂｜藏於南門市場，令人安心的懷舊感

來到人聲鼎沸的南門市場，叫賣聲可說是此起彼落，不自覺也產生了源源不絕的活力，而這邊有間開店逾三十年，悄悄隱身於二樓，一不小心就可能錯過的咖啡簡餐店——我愛蜜蜂。沿著樓梯踏進店內，首先映入眼簾的是阿姨們在吧台忙前忙後的身影，接著便可以看到整體裝潢略帶洋風，燈光、牆面和桌椅都有令人安心的懷舊感，靠窗的位置還能窺見市場川流不息的人潮，與店內的平靜形成強烈的對比。

圖／＠ReadyGo編輯SUMMER WU

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至於餐點的部分，我愛蜜蜂提供嫩煎豬排飯、脆皮雞腿飯、蝦仁佐蛋飯、糖醋排骨飯、宮保雞丁會返、咖哩雞肉燴飯等膾炙人口的台式佳餚，其中又以青椒牛肉飯最受熟客歡迎。起初覺得咖啡廳的招牌是青椒牛肉飯有些突兀，但聽說在早期，這其實是很多咖啡廳會販賣的餐點之一！若是不討厭青椒，建議大家點份青椒牛肉飯，愛吃辣的則可以加辣，再加點一顆荷包蛋，以及隨餐附的配菜、湯和飲料（推薦選奶茶），好吃、老派又滿足。

圖／＠ReadyGo編輯SUMMER WU

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除了主餐、單品咖啡與果汁等飲品之外，我愛蜜蜂還有提供三明治和吐司之類的輕食，而當中看起來簡單到不行的奶油吐司，沒想到也超級好吃！我想阿姨們都有神之手吧，使用復古的熱壓吐司機，將烤吐司拿捏得恰到好處，吃起來是酥脆又香甜，足以讓人享受到單純的美味。

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地址：桃園市桃園區中山路226號2樓

電話：03-3323500

營業時間：11:30-20:00（週三、四公休）

豆豆龍迷你涮涮鍋｜坐在U字型吧台座位，品嘗時光靜止的味道

連鎖火鍋店一家接著一家開，但是偶爾也想回到小時候與家人，那種有U型吧台座位能與爸媽並肩坐著，一起好好吃飯的時光！鄰近桃園觀光夜市周邊，「豆豆龍迷你涮涮鍋」是難得一見可以從晚餐吃到宵夜和早餐的傳統小火鍋店，其褪色的菜單看板，以及牆面上滿滿來自各行各業的名片，都顯示出店家在當地為屹立不搖的老牌美食。

圖／＠ReadyGo編輯SUMMER WU

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豆豆龍的湯底可選擇原味、麻辣、泡菜或味噌口味，以及牛肉、羊肉、豬肉、雞肉和海鮮等食材，另外還能單點魚下巴、斑鳩、秋刀魚、雞腿等烤物，而菜盤的部分給的豐富，並且清洗得相當乾淨。特別的是，當客人一入座後，店員阿姨便會詢問醬料要不要加辣，隨後馬上端出由沙茶醬、醬油和蔥調配而成的特製醬料，是自己絕對調配不出來的黃金比例呀！

圖／＠ReadyGo編輯SUMMER WU

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不僅肉片大片而新鮮，由昆布和食材熬煮的湯頭也鮮甜好喝，除此之外還有熱的洛神烏梅汁、冰紅茶和冰淇淋可免費無限吃到飽。而我也好喜歡豆豆龍的U型吧台座位設計，店員阿姨會偷偷觀察每個客人的火鍋狀況，及時詢問要不要加湯，再搭配店內背景循環播放的不屑紀念、匿名的寶貝、髮如雪和製造浪漫等七八年級生熟悉的懷念金曲，更加有種時間在這靜止的奇妙氣氛。

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地址：桃園市桃園區中正路621號

電話：03-3552512

營業時間：18:00-06:00

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