快訊

「軒蘭諾」轉強颱南方又有熱帶低壓形成 恐出現藤原效應

張善政15年前研究計畫涉抄襲？宏碁發聲明回應

日本「經營之聖」稻盛和夫去世 享耆壽90歲

年代感滿分！桃園迷你涮涮鍋、咖啡簡餐30年老店屹立不搖 老饕才知道的年代感台味

聯合新聞網／ ReadyGo出發前
圖／＠ReadyGo編輯SUMMER WU
圖／＠ReadyGo編輯SUMMER WU

隨著年紀增長，越來越有感於時間過得飛快，每天都被日子推著走的感覺，而這種時候若能有回到往日舊時光氛圍的空間，是否顯得彌足珍貴？如果你跟我一樣是桃園人，或是決定移居到桃園展開新生活的話，有機會不妨前往以下這兩家歷史悠久，至今仍保持著當年開業模樣的餐廳，感受店家親切的服務態度，以及年代感十足的台味風格吧！

我愛蜜蜂｜藏於南門市場，令人安心的懷舊感

來到人聲鼎沸的南門市場，叫賣聲可說是此起彼落，不自覺也產生了源源不絕的活力，而這邊有間開店逾三十年，悄悄隱身於二樓，一不小心就可能錯過的咖啡簡餐店——我愛蜜蜂。沿著樓梯踏進店內，首先映入眼簾的是阿姨們在吧台忙前忙後的身影，接著便可以看到整體裝潢略帶洋風，燈光、牆面和桌椅都有令人安心的懷舊感，靠窗的位置還能窺見市場川流不息的人潮，與店內的平靜形成強烈的對比。

圖／＠ReadyGo編輯SUMMER WU
圖／＠ReadyGo編輯SUMMER WU

圖／＠ReadyGo編輯SUMMER WU
圖／＠ReadyGo編輯SUMMER WU

至於餐點的部分，我愛蜜蜂提供嫩煎豬排飯、脆皮雞腿飯、蝦仁佐蛋飯、糖醋排骨飯、宮保雞丁會返、咖哩雞肉燴飯等膾炙人口的台式佳餚，其中又以青椒牛肉飯最受熟客歡迎。起初覺得咖啡廳的招牌是青椒牛肉飯有些突兀，但聽說在早期，這其實是很多咖啡廳會販賣的餐點之一！若是不討厭青椒，建議大家點份青椒牛肉飯，愛吃辣的則可以加辣，再加點一顆荷包蛋，以及隨餐附的配菜、湯和飲料（推薦選奶茶），好吃、老派又滿足。

圖／＠ReadyGo編輯SUMMER WU
圖／＠ReadyGo編輯SUMMER WU

圖／＠ReadyGo編輯SUMMER WU
圖／＠ReadyGo編輯SUMMER WU

除了主餐、單品咖啡與果汁等飲品之外，我愛蜜蜂還有提供三明治和吐司之類的輕食，而當中看起來簡單到不行的奶油吐司，沒想到也超級好吃！我想阿姨們都有神之手吧，使用復古的熱壓吐司機，將烤吐司拿捏得恰到好處，吃起來是酥脆又香甜，足以讓人享受到單純的美味。

圖／＠ReadyGo編輯SUMMER WU
圖／＠ReadyGo編輯SUMMER WU

地址：桃園市桃園區中山路226號2樓

電話：03-3323500

營業時間：11:30-20:00（週三、四公休）

豆豆龍迷你涮涮鍋｜坐在U字型吧台座位，品嘗時光靜止的味道

連鎖火鍋店一家接著一家開，但是偶爾也想回到小時候與家人，那種有U型吧台座位能與爸媽並肩坐著，一起好好吃飯的時光！鄰近桃園觀光夜市周邊，「豆豆龍迷你涮涮鍋」是難得一見可以從晚餐吃到宵夜和早餐的傳統小火鍋店，其褪色的菜單看板，以及牆面上滿滿來自各行各業的名片，都顯示出店家在當地為屹立不搖的老牌美食。

圖／＠ReadyGo編輯SUMMER WU
圖／＠ReadyGo編輯SUMMER WU

圖／＠ReadyGo編輯SUMMER WU
圖／＠ReadyGo編輯SUMMER WU

豆豆龍的湯底可選擇原味、麻辣、泡菜或味噌口味，以及牛肉、羊肉、豬肉、雞肉和海鮮等食材，另外還能單點魚下巴、斑鳩、秋刀魚、雞腿等烤物，而菜盤的部分給的豐富，並且清洗得相當乾淨。特別的是，當客人一入座後，店員阿姨便會詢問醬料要不要加辣，隨後馬上端出由沙茶醬、醬油和蔥調配而成的特製醬料，是自己絕對調配不出來的黃金比例呀！

圖／＠ReadyGo編輯SUMMER WU
圖／＠ReadyGo編輯SUMMER WU

圖／＠ReadyGo編輯SUMMER WU
圖／＠ReadyGo編輯SUMMER WU

不僅肉片大片而新鮮，由昆布和食材熬煮的湯頭也鮮甜好喝，除此之外還有熱的洛神烏梅汁、冰紅茶和冰淇淋可免費無限吃到飽。而我也好喜歡豆豆龍的U型吧台座位設計，店員阿姨會偷偷觀察每個客人的火鍋狀況，及時詢問要不要加湯，再搭配店內背景循環播放的不屑紀念、匿名的寶貝、髮如雪和製造浪漫等七八年級生熟悉的懷念金曲，更加有種時間在這靜止的奇妙氣氛。

圖／＠ReadyGo編輯SUMMER WU
圖／＠ReadyGo編輯SUMMER WU

地址：桃園市桃園區中正路621號

電話：03-3552512

營業時間：18:00-06:00

延伸閱讀>>桃園美食｜異國料理集結地！忠貞市場6間東南亞美食大比拼

想知道更多熱門主題旅遊內容，請上「ReadyGo出發前」　

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

咖啡廳 吐司 火鍋

延伸閱讀

張善政搶鐵路地下化功勞？ 鄭運鵬競辦：雨天收傘他貢獻

鄭運鵬稱桃捷是綠政績 藍酸：張善政多次幫鄭文燦協調

2022國家卓越建設獎 桃園27件作品獲獎

桃園+2087例 開學在即籲學童儘速完整接種疫苗

相關新聞

年代感滿分！桃園迷你涮涮鍋、咖啡簡餐30年老店屹立不搖 老饕才知道的年代感台味

隨著年紀增長，越來越有感於時間過得飛快，每天都被日子推著走的感覺，而這種時候若能有回到往日舊時光氛圍的空間，是否顯得彌足珍貴？如果你跟我一樣是桃園人，或是決定移居到桃園展開新生活的話，有機會不妨前往以下這兩家歷史悠久，至今仍保持著當年開業模樣的餐廳，感受店家親切的服務態度，以及年代感十足的台味風格吧！

雜貨店變成漢餅咖啡館！年輕闆娘傳承80歲師傅好手藝 開花餅口感好特別 飲料30元起

udn走跳美食／艾瑪 傳統雜貨店躍變漢餅咖啡館！ 午後總喜歡找家咖啡館，辦公、放空或耍廢都好，平時不是蛋糕咖啡就是鬆餅店，現在又多了家新選擇「一格 une pâtisserie」，年輕闆娘

觀霧國家森林遊樂區森林步道 老少閒宜的二日遊路線

位於新竹五峰鄉和苗栗縣泰安鄉交界處的「觀霧國家森林遊樂區」，海拔約2000公尺，最廣為人知的景色，就是雲霧繚繞的仙境美景。園區內有許多老少閒宜的步道，尤其推薦檜山巨木群步道與榛山步道，適合待個兩天一夜欣賞日出、日落、星空，享受雲霧森林之美。

桃園南平路低調的湯包店，皮薄肉汁多，內餡吃的到蔥香，記得先預訂否則要等很久

udn走跳美食／Irene 有次到桃園拜訪老妹新家時，發現附近這家四季香手作湯包，網路評價不錯，評語也蠻好的，剛好也喜歡吃湯包，就找了機會來試試看，營業時間蠻短的，太晚起床或太晚到就買不到了

在地熱賣40幾年！ 樹林「三輪車 大腸包小腸」碳烤古早味 各種創意口味想怎麼搭都可以

udn走跳美食／Mika出走美食日誌 這一家位於工業區內的大腸包小腸，真的是很好吃欸。碳烤古早味很香，而且環境整理的還蠻乾淨的，選擇也比較多，反正主角就是大腸跟米腸，至於你想怎麼搭，甚至不加任何

超消暑！苗栗「良美豆花」在地冰品老店推薦 古早味豆花+香濃黑糖挫冰 手工配料自己選

udn走跳美食／涼子是也 昨天天氣超好，正中午出門熱到我汗流浹背，當VC問我想吃什麼午餐的時候，我一心一意只想著：吃冰吃冰吃冰，所以一吃完中餐立馬往良美豆花前進。 良美豆花是苗栗卓蘭在地的

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。