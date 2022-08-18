在地熱賣40幾年！ 樹林「三輪車 大腸包小腸」碳烤古早味 各種創意口味想怎麼搭都可以

這一家位於工業區內的大腸包小腸，真的是很好吃欸。碳烤古早味很香，而且環境整理的還蠻乾淨的，選擇也比較多，反正主角就是大腸跟米腸，至於你想怎麼搭，甚至不加任何配料都可以，很客製化。

三輪車 大腸包小腸｜交通位置

真的是位於工業區內，位置比較偏遠但好停車。

在地人來買居多，平日下午雖然沒有排隊人潮，但客人也是沒斷過。

記得週日公休喔。

據說這一家搬過幾次，以前真的是三輪車攤子，現在改裝成這樣比較乾淨衛生。

三輪車大腸包小腸｜MENU

反正主角就是大腸包小腸含三種配料，至於你要怎麼搭配都可以。

還有生香腸可以買。

蒜頭自取。

包裝成方便吃的樣子，想吃的時候從底部往上推即可。咖啡色是有加辣，白色則是沒加辣。

是的，就是這樣！我買了大腸包小腸正常版本，還有香腸包香腸各一。含三種配料，有菜餔、香菜、薑片，然後我建議加辣。

大腸包小腸

碳烤香腸本身調味偏甜，然後瘦肉比例比較多，米腸很鹹香，軟糯軟糯的很Q，外皮都因為碳烤過的關係，有點脆脆的。

配料給的也很多，但搭配的剛剛好，不搶味還很解膩，而且可以堆疊出不同層次的香氣與口感，就連菜脯都不會過鹹還帶甘甜。薑片則是有微辣感，搭配香菜獨特的香氣，三種配料感覺缺一不可。

菜脯給的蠻多的，增添鹹香脆感。我其實有加辣但吃起來一點都不辣。

香腸包香腸

配料是一樣的，差別在於米腸換成香腸而已。適合喜歡香腸不愛米腸的朋友，好客製化喔。

香腸調味真的偏甜，然後碳烤的微焦脆帶香氣。我是覺得瘦肉比例比較多，所以雖然吃多也不覺得膩口。這香腸包香腸會建議搭配蒜頭會更夠味，但我還是喜歡大腸包小腸就是了。

三輪車 大腸包小腸

地址：新北市樹林區俊興街162號

電話：02-29921639

時間：中午12:00 – 晚上9:00（週日公休）

文章來源：Mika出走美食日誌 FB：Mika出走美食日誌

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