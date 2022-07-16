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7、8月暑假限定！ 名字裡有這4個字、同音也可以「巧克力共和國」免費入園

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者皓小月
圖／巧克力共和國官方粉專
圖／巧克力共和國官方粉專

為了迎接大小朋友們的暑假，位在桃園的「巧克力共和國」觀光工廠舉辦了「可可嘉年華」，只要名字中有：可、嘉、年、華，即可免費入園(同音字也有一樣的優惠)，設籍於雙北、桃園地區的民眾，以及桃園市市民卡友，也都能免費入園，快趁暑假來趟香甜之旅～

圖／巧克力共和國官方粉專
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圖／巧克力共和國官方粉專
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圖／巧克力共和國官方粉專
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園方特別規畫新的巧克力DIY課程、小小巧克力大師-職業體驗、可可綠手指體驗等活動，帶大家從不同層面認識香甜可口的巧克力；巧克力DIY課程一天裡有11：00、13：30、14：30、15：30、16：30五個場次，需要提前到櫃檯劃位報到；最讓人期待的、週末限定限名額的「小小巧克力大師-職業體驗」，是讓小朋友們穿上小小大師專屬圍裙，使用瑞士進口的空心震盪機，製作「空心立體巧克力」，由老師帶著孩子們認識巧克力知識玩樂，活動結束將頒贈結業證書；還有運用生產完巧克力的花生膜廢料製成的再生蚯蚓土、親手種出可可小盆栽，了解綠色永續循環的重要性。

圖／巧克力共和國官方粉專
圖／巧克力共和國官方粉專

圖／巧克力共和國官方粉專
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巧克力共和國還擁有北台灣唯一一座可可樹溫室，園內還有自然綠生態區，暑假每週六日還精心安排互動表演，有精彩泡泡秀、親子說故事，還有變臉、氣球人，甚至還有魔術及歡樂腹語表演，商店更有滿額抽獎活動；8/20起還會舉辦「巧巧微光市集」活動，一連串親子同歡的活動內容超級豐富，煩惱著暑假不知道該帶小孩去哪玩的爸媽們，快安排一趟知性趣味兼具的巧克力之旅吧！

圖／巧克力共和國官方粉專
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圖／巧克力共和國官方粉專
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巧克力共和國

主題巧克力DIY課程–巧諦可蒂Fun暑假

每天11:00、13:30、14:30、15:30、16:30
開課5分鐘前至櫃台完成結帳、報到、劃位，逾時不候
參加費用：320元/份(1大人+1小孩入場)

小小巧克力大師職業體驗

活動時間：7、8月每週六日、上午10:30~12:00一場
參加資格：6歲～12歲小朋友，每場限量8名，額滿為止
線上報名：週二至週五17:00前私訊粉專小編、並完成線上付款
現場報名：週六、日
參加費用：399元/人

可可綠手指體驗

7月每週六、日15:30各一場
每場限量20組(1大人+1小孩入場)，額滿為止
參加辦法：憑當日館內商店消費100元以上發票報名。

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巧克力 觀光工廠 DIY 市集

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