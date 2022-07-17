野餐賞花、漫步歐風街頭！ 桃園大溪一日遊推薦 午後細品宏都拉斯咖啡

說到桃園大溪，不外乎就是聯想到吃豆花、買豆乾、逛老街和老茶廠的觀光客路線，但其實有機會也可以試著避開人群，感受在地生活樣貌。這次，ReadyGo為大家安排了非典型的大溪一日遊行程，與我們一起前往一個綠手指可以挖寶的好地方，以及宛如置身在歐洲的咖啡館等私房景點，漫步走進大溪人的日常吧！

大溪花市｜好逛又好買的後花園

第一個行程，就先出發到園藝店逛逛！2020 年開幕的「大溪花市」，提供免費停車場和超便宜盆栽，光是這點就很吸引人了，不過其實大溪花市並不是假日花市，而是一間規模較大的園藝店，裡頭舉凡果樹、花卉、多肉植物、觀葉植物、盆器和肥料等你想得到的園藝產品可說是應有盡有，徹底滿足各種類型的需求，此外也有不少人會特意前來這邊散步，就像是大溪人後花園一樣的存在啊！

圖／IG@yuko018

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地址：桃園市大溪區瑞安路一段474號

營業時間：08:00-21:00

宏豆咖啡｜一秒置身於歐洲街頭

接著，來到擁有大片綠地的大溪埔頂公園，周圍有一家隱身在住宅區的「宏豆咖啡」，猶如鄰里間一道和諧的風景。

圖／IG@_juneat

當初會成立宏豆咖啡，是由於店主在喝過來自宏都拉斯自家莊園的咖啡之後，有感於跟一般市售咖啡完全不同的餘韻，為此展開宏都拉斯的深度之旅。透過參訪當地咖啡小農的莊園，並且了解採收和生產的過程後，店主於 2020 年回台創辦宏豆咖啡，引進宏都拉斯精品等級的咖啡，起初主要專賣濾掛咖啡與咖啡豆，後來則正式開設咖啡館。

圖／IG@_juneat

飲品方面提供精品莊園手沖咖啡、義式咖啡、有機花茶以及牛奶類飲料，甜點為手工製作的巴斯克乳酪蛋糕、核桃肉桂卷、提拉米蘇、珍珠糖布朗尼等點心，品項不定期更換，每次去都可能吃到不同的甜點！至於店家的內用區，採純白簡約的牆面搭配木質家具，而在後門的外帶窗口還有一桌戶外用餐區，坐在這邊享用咖啡，可以沐浴在樹葉間灑落的陽光之中，頓時會讓人有種身在歐洲街頭的錯覺呢。

圖／＠ReadyGo編輯SUMMER WU

地址：桃園市大溪區仁善二街13號

營業時間：09:00-17:00

大溪河濱公園｜野餐賞花的絕佳秘境

吃完下午茶，差不多接近傍晚的時候，就到腹地廣大的「大溪河濱公園」走一走吧！大溪河濱公園鄰近大漢溪，有寬闊的綠草地之外，還設置了裝置藝術、兒童遊樂場、湖濱觀景台、水岸廣場等公共設施，除此之外更種植了大片的落羽松森林，所以每當時序邁入秋冬，落羽松轉紅之際，總會有很多民眾到這裡野餐兼賞花，感受季節的變化。

圖／IG@debbykyo

圖／IG@155_812

地址：桃園市大溪區大鶯路60巷89弄75號

Ba Nai 品味藝術料理｜美味的中式無菜單料理

最後，來到「Ba Nai 品味藝術料理」吃晚餐！Ba Nai 主廚具有多年的掌廚經驗，不久前回到家鄉，將這間老宅改造為無菜單料理店，且裝潢細節上充滿巧思，還特別將用餐空間分為工業風、客家風、中式風以及原住民風的設計，營造的氣氛相當好。

圖／IG@阿全的世界拼圖

圖／IG@fooddiary_foodie

用餐方式很簡單，只要告知店家用餐人數，店家就會針對人數提供不同價位的當日菜單。至於餐點的部分，由於主廚本身是原住民的關係，所以不少餐點會使用馬告來增加香氣，而菜色方面為中式料理結合一些主廚的創意，像是百花芝麻大蝦、乾鍋宮保里肌肉、黃飛鴻骰子牛、鹽烤山泉活鯛魚、客家酸菜悶鮮筍、古法炭火私房燉湯等等，不僅種類樣式多、份量足夠，口味上也有不同層次的感受，連擺盤也十分講究，為一天畫下完美的句點。

圖／IG@fooddiary_foodie

圖／IG@阿全的世界拼圖

地址：桃園市大溪區儲蓄路49號

營業時間：11:00-14:00，17:00-21:00（週三公休）

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