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超鯊登陸新竹巨城！台灣首場「鯊魚先生快閃店」好療癒 200款呆萌鯊魚商品逛好逛滿

聯合新聞網／ 旅遊美食綜合報導
圖／鯊魚先生快閃店提供
圖／鯊魚先生快閃店提供

看一眼就療癒！ LINE人氣貼圖上榜常客「鯊魚先生」，在台灣打造第一場限定快閃店，首站選在新竹巨城上岸，必看亮點包含超大型3D立體鯊魚打卡公仔、200款鯊魚先生全新周邊小物，獨家限定拍貼機、扭蛋機台等，絕對不能錯過。

圖／鯊魚先生快閃店提供
圖／鯊魚先生快閃店提供

2022暑假檔期最鯊的快閃店來了，新竹巨城「鯊魚先生快閃店」，於7/1至8/9全程免費入場讓粉絲買好買滿，特別設置夏日感滿滿的鯊魚先生衝浪造型3D立體大型公仔，一入場就超好拍，現場還有許多可愛的鯊魚打卡牆，各種鯊魚在海邊嬉戲玩耍的熱鬧場景，讓你不用到海邊就可以享受到滿滿夏日氛圍。

圖／鯊魚先生快閃店提供
圖／鯊魚先生快閃店提供

今夏最鯊的鯊魚先生商品大集合，獨家限定鯊魚先生冷氣毯、造型抱枕首度曝光，還有杯墊、萬年曆等各種桌面小物，一共多達200款首波限定周邊商品，讓你一次購足。

除了居家實用小物，還有雨季必備的鯊魚先生晴雨兩用傘、鯊魚T恤、肩背包等時尚單品，以及7-ELEVEN預購造成搶購熱潮的鯊魚先生兩用抱枕毯及防疫必備鯊魚先生造型口罩。超級鯊的是，粉絲大力敲碗的絕版品再開「鯊魚先生40cm立體絨毛娃娃」快閃店獨家首波預購中！

圖／鯊魚先生快閃店提供
圖／鯊魚先生快閃店提供

圖／鯊魚先生快閃店提供
圖／鯊魚先生快閃店提供

鯊魚先生巨城快閃店

日期：7/1-8/9免費入場

地點：新竹BigCity遠東巨城購物中心 5F

時間：週日-週四 11:00~21:30 / 週五-假日前一天 11:00~22:00

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