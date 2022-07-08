一泊四食全包！ 入住雲霧之上「星空豪華營地」 超放鬆懶人露營、還能吃龍蝦海陸BBQ

【圖／文：寶寶溫，文章載於《行遍天下》6月號第355期】

位在五峰鄉海拔1180公尺的愛上喜翁露營區，打造高海拔豪華營區，提供一泊四食全包的露營，讓你吃到龍蝦海鮮BBQ，純白的頂級帳篷，典雅的擺設，讓你有如山中的貴族，衛浴也是五星級的，滿足你想輕鬆露營的心。

▲入夜的童話風格帳篷透著光影洋溢溫馨氣氛。





感受高海拔一日四季變化

愛上喜翁露營區從竹東上山，一直往清泉部落方向前進，抵達張學良文化園區前，左轉喜翁道路一直直行，雖然都是山路，路況基本上都不錯，快抵達前有柳暗花明又一村的感覺。其實「上喜翁」是個地名，就是雲霧之上的意思，號稱一日之中能感受四季的變化，山上氣候變化很快，記得多帶件外套，以免受涼。

愛上喜翁有3種住宿帳棚及木屋，使用比利時品牌帳篷，特殊科技棉材質冬暖夏涼且能保持乾燥與舒適，木屋則是用頂級檜木打造，聞得到木頭清香。純白帳篷在夜色下特別醒目，之前入住免搭帳都是神殿帳或狩獵帳居多，第一次住到大型的皇宮帳，真的是與眾不同，冷暖氣機、除濕機、電暖器一應俱全，淋浴間的規劃更是號稱六星級，沐浴備品吹風機都有準備。愛上喜翁同時也是寵物友善營區，可以把家中的毛小孩帶來，營區可租借毛孩的小帳篷。

▲獨立包區的皇宮帳，發呆躺椅區紓壓最佳去處。

▲愛上喜翁獨有的法式裝潢，給人浪漫異國風情。





一泊四食吃飽飽多樣活動好充實

愛上喜翁露營區一泊四食超豪華方案，包含下午茶、晚餐、宵夜、早餐，建議下午兩點前就抵達，先來一壺熱喜翁茶暖暖身，再品嚐精緻的法式下午茶點，接著漫步園區眺望山林，捲起衣袖做果醬，換上獵人裝練習射箭，DIY體驗會不定期更換，可以玩到不同的東西。

晚餐是期待已久奢華的海陸BBQ大餐，能在高海拔吃到頂級海鮮、牛肉，真的很幸福，看著烤盤被龍蝦、干貝、鮑魚佔滿，這畫面真的太療癒了，享用完晚餐，營區廣場升起營火，準備來烤棉花糖，宵夜有提供紅酒， 拿著紅酒去營火邊享用，真的好放鬆。愛上喜翁真的很適合約好幾組親朋好友一起來，拎著行李箱直接出發到深山裡盡情放空，保證讓工作的疲累通通都忘掉。

▲高海拔山區吃到超豐盛的早餐套餐，讓一天的開始超有活力。





【體驗活動】

愛上喜翁除了吃得好，也規劃了好玩的DIY體驗，可以做鮮果果醬當伴手禮帶回家，換上原住民獵人裝射箭打靶獵山豬，晚上還會升起營火烤棉花糖，讓你從白天玩到晚上。





【美味料理】

豪華海陸BBQ燒烤全餐上桌，有大龍蝦、干貝、鮑魚、花枝等，肉品部分有頂級牛肉及豬肉，露營最好玩之處就是晚上可以燒烤，家人間可以聊聊天聯繫感情。早餐也很豐盛，就像在咖啡館吃早午餐，兩天一夜吃得好飽足。





營區資訊

愛上喜翁

地址：新竹縣五峰鄉竹林村4鄰忠興93號

網址：www.xiong-glamping.com

電話：03-658-3152、0933-290-500

費用：雙人帳9,600元、四人帳15,960元、六人包區32,620元