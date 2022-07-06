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苗栗秘密花園「夢幻紫薇花秘境」免費拍！百棵唯美粉色樹徑超浪漫

聯合新聞網／ ShareLife分享生活
圖片來源：攝影師徐世超
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在苗栗苑裡有處私人的花園種滿了上百棵紫薇花的樹種，一棵棵平行排列過去有如一道粉色花徑般相當浪漫，彷如童話故事裡的睡美人在森林裡穿梭時找到的一處秘密花園，可以讓人在此處漫步、抬頭欣賞紫薇花的嬌豔。

圖片來源：攝影師徐世超
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紫薇花開正逢夏秋少花的時節，顏色有淡紫色、紅色、紫紅色等多種品種，園區內即可見粉色、紅色、白色、紫色的花串交錯其中相當豔麗，花期從6月份可一直持續到9月份，而現在正是最佳的賞花期。

圖片來源：攝影師徐世超
圖片來源：攝影師徐世超

圖片來源：攝影師徐世超
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此處的賞花秘境是由佛心園主鄧大哥所用心栽種的紫薇花園，也希望在盛夏的時節與民眾一道分享紫薇花海的浪漫，因此園區是免費入園參觀的，一旁也有提供茶水都可自取，若希望支持老闆的這份用心也都可隨意樂捐。

圖片來源：攝影師徐世超
圖片來源：攝影師徐世超

詳細花況可在「苗栗苑裡紫薇花園」粉絲專頁看見，也提醒民眾當個有公德心的「護花使者」，切勿攀爬、隨意折損花木、亂丟垃圾，好好維護環境讓此處夢幻的紫薇花園能讓更多人看見。


苗栗苑裡紫薇花園

賞花地址：苗栗縣苑裡鎮358號


延伸閱讀>>彰化田中賞花秘境！「紫薇花夢幻花徑」粉色花絮炸開超療癒

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賞花 秘境 花海

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