超Chill田野風情！ 桃園平鎮「HAKKAFE'哈嘎廢」 客家懷舊老宅翻修咖啡店

HAKKAFE'哈嘎廢是一間鄉村風老宅咖啡廳，因為HAKKAFE'哈嘎廢是開在傳統的客家村庄，所以融合傳統客家元素的現代咖啡廳，周圍的田園風光景緻，用餐起來也很Chill唷！

HAKKAFE'哈嘎廢位在台北商業大學桃園校區附近，66快速道路下金陵路路口很快就可以抵達HAKKAFE'哈嘎廢，HAKKAFE'哈嘎廢有附設停車場，不用擔心停車問題，HAKKAFE'哈嘎廢門前的有大片草地，也可帶寵物來唷～

HAKKAFE'哈嘎廢有分室內和室外的用餐區，HAKKAFE'哈嘎廢沒有訂位的服務，抵達餐廳需自行找座位再去點餐唷！戶外區天氣熱記得要找遮蔽區，不然會很熱～好在我們還沒營業前就到，先搶了三角帳篷區，而三角帳篷區是HAKKAFE'哈嘎廢近期才有的佈置喔！之前最夯的就是竹籐椅區，也是非常好拍照～

HAKKAFE'哈嘎廢新的佈置還有這裡～戶外蚊蟲多～店家櫃台有提供防蚊液。

HAKKAFE'哈嘎廢還有獨立小木屋，好像需要預約～

HAKKAFE'哈嘎廢內用區有擺放古物和乾燥花點綴～

HAKKAFE'哈嘎廢的菜單是在櫃台，菜單拿好選好座位再到櫃台點餐即可。

HAKKAFE'哈嘎廢也有賣童年的零食。

HAKKAFE'哈嘎廢每日限量供應甜點。

HAKKAFE'哈嘎廢自助區提供開水和餐具。

HAKKAFE'哈嘎廢的完整菜單，每人低消120元，餐點有輕食、鹹食、鬆餅、甜點和飲品，單價80-320元之間，不收服務費唷！如果有點選鹹食主餐，搭配飲品任選折30元，毛孩隨行室內需使用推車或寵物籃，室外要繫牽繩。

同行友人竟然還帶了野餐行李箱，真是太搭這裡的環境，我覺得坐在室外真的很好拍，你們一定要搶戶外的座位～

香煎培根藍莓辣根醬可頌 $260

可頌麵包整體味道是蠻不錯的～只是入口真的很重鹹，一旁還有薯片和優格可以搭配享用喔！

客家松阪鹹豬肉飯咖哩肉醬 $300

鹹食餐點比較特別是客家風味飯，幾乎每桌來都會必點唷～也是店家的特色餐點啦！

松阪鹹豬肉吃起來很Q彈～搭配的肉醬有點微微的辣感，比較可惜肉醬配白飯吃久挺乾的。

法芙娜可可歐蕾 $170、葡萄莓果蘇打 $150

法芙娜可可歐蕾這杯有點誇張！！幾乎一半都是奶泡，吃完飯想喝飲料只剩下半杯～巧克力喝起來有點偏甜，葡萄莓果蘇打，唯一這杯我比較喜歡～ 酸酸甜甜很清爽。

HAKKAFE'哈嘎廢整體用餐下來，是會讓我再回訪的餐廳，餐點表現算是不錯～只不過他們的出餐順序有點混亂，我們當天的餐點還被送錯，這部分需改善～

地址：桃園市平鎮區福龍路一段560巷16號

營業時間：平日11:00-19:00；

假日11:00-20:00（週二、三公休）

文章來源：Panda's paradise FB：Panda's paradise

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