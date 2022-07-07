風景無敵！ 苗栗三義地形獨特「火炎山小百岳登山步道」輕鬆健行

自從看了孫藝珍主演的韓劇《三十九》之後，豬飛決定學女主角孫藝珍一樣，在今年給自己一個「安息年」，簡單的說就是充電提昇自己，暫時離開現在的工作讓自己好好休息做想做的事情。但⋯⋯我怎麼可能不上班啦，現在還沒財富自由哩！所以今年我開始安排休閒活動、進修學習、定期運動，總之就是幫自己設定一些目標，不管是心靈還是身體，都在往更好的路上前進。

跟好友BLUE、SUNNY約了要去爬山健行，我們的爬山純粹是幼幼班經驗而已，沒有重裝備，簡單的2-3小時來回。這次選擇被喻為苗栗最潮網美景點的「火炎山」，聽說網美都是火辣辣的裝扮來登山，當然⋯⋯看不到火辣辣的我們啦（笑）。

火炎山停車場

開車前來的朋友建議直接停到收費停車場，單次50元不限時間，或者一高橋下可以免費停車。google map直接搜尋：火炎山登山口，旁邊的縣道140就可以看到停車場入口囉。

車子停好後往紅色涼亭方向走，就可以看到「登山」兩大字。順著路邊走很快就可以到登山口囉。

火炎山 登山口

位在苗栗三義與苑裡交界的火炎山， 最高處的北峰海拔614公尺，也是台灣百岳之一。最大特色是石礫、紅土交錯，初次來這裡，對於登山小白的我算是輕鬆好走的行程。

我們預計走2.4K，再原路下山，接著上班去。下次希望安排一整天時間走完全程，大約6.4K路程。這裡更設立「苗栗三義火炎山自然保留區」在往來國道一號的高速公路上，就可以清楚看見顏色火紅獨特的火炎山地形。

火炎山 沿路風景

火炎山算是中部熱門的爬山點，沿路都會遇到山友們，當天還遇到來自台北、高雄的熱血山友。最近天氣春暖花開，假日來爬山的人更多了，如果想要舒服一點不壅擠，建議平日來比較好。

眼前看到的長長道路是高速公路，之前都是在高速公路看火炎山，現在是從火炎山看高速公路車潮，感覺好奇妙啊。

沿途有不少像這樣的石階，雖然是很原始的山區，但算是好走的，可以穿一雙舊鞋來走就好，因為走完一趟鞋子會變成灰紅色，沾滿塵土。

經過0.5K處開始看到所謂的火炎山獨特地勢！天啊～～～光一個角落就美的讓我拍不停。

終於看到1K的標示了，全長6.4K，山友分享走完一趟時間大約五小時。

有一種走在原始森林裡面的感覺，跟之前爬台中大坑完全不一樣，這裡的風景很原始，連走的路徑都沒有太多硬體設備。天氣好的時候很好走，下雨天建議別來了，肯定滿地泥濘，而且很容易滑倒。

聽說網美都是去「三角點」拍照！不過我們這次打算到大峽谷就好了。三角點留給下次再完成。

沿路第一個目標出現了，終於看到大峽谷、三角點的石頭，跟著人潮走就對啦！

沿途部分路段設有繩索，但是紅土夾帶大小石頭，很多邊坡都是土質鬆軟狀態，盡量不要靠近邊坡比較安全。上網搜尋火炎山，登上幾次新聞都是來登山的人不小心滑落，雖然很美，但隱藏不少危機。

山路上的樹木很高聳，也有倒塌在路上的樹幹，就成了特殊拍照點。

我們後面的風景實在無敵美！壯闊的風景實在好拍，要站在繩索範圍內喔，因為邊坡土質鬆動，有危險度的。

終於來到「大峽谷」，站在邊坡上往下看實在很壯觀！很難想像這是在台灣耶，有美國大峽谷的氣勢，難怪吸引很多人來火炎山拍下一張張美照。經過日積月累的侵蝕，聽友人說每次來的景色都不一樣，加上邊坡掏空嚴重，拍美景之外，還是要再次提醒小心為妙！

在「大峽谷」的地標打個卡！距離三角點還有1.8K，雖然很想一口氣完成，但⋯⋯還是要乖乖上班去。想要看「三角點」有多美的朋友，可以去IG搜尋『火炎山三角點』，超多網美跟美照。

我們在大峽谷滿足的拍完100張照片（笑），趁著中午前趕緊折返下山。

不管是上山還是下山的路，對於新手來說挺好走的，也推薦帶小孩來體驗，沿路遇到不少家長帶小孩一起爬山，短暫離開喧囂城市體驗不同風景也是一種幸福。

下山的路上發現小岔路，順著山友推薦，我們走小岔路回到停車場。

這趟行程花費3小時，從早上9點到中午12點，我們邊走邊拍照只有走一半的火炎山，整路算是輕鬆達成。火炎山特殊的地形樣貌，每年吸引不少網友前來， 土壤鬆軟也是潛藏危機的，想來一趟究竟的話，請格外小心行走喔。

火炎山怎麼去？

建議直接google map搜尋：火炎山登山口

注意事項：穿好走的鞋子前來、因為土石鬆軟，晴天登山比較安全、沿途算輕鬆好走可以隨身攜帶水瓶補充。

文章來源：豬飛小姐的彩色生活 FB：豬飛小姐

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