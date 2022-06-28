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吃炸雞要拚手速！苗栗苑裡菜市場的「秒殺雞塊」　耕牛園炸雞一出爐人人搶夾

Mika出走美食日誌／ 文、圖／Mika

udn走跳美食／Mika出走美食日誌

這家每天只賣5小時的耕牛園炸雞，別名『秒殺雞塊』，每半小時出爐一次，因為沒分發號碼牌，也不用排隊，反正就努力擠進搖滾區等炸雞一出爐，比手速搶夾就對了，能搶多少是多少，沒搶到就要再半小時等下一爐。所以身為一個苑裡人，逛菜市場是日常，搶炸雞是基本技能。

苑裡菜市場 耕牛園炸雞

地址：苗栗縣苑裡鎮大同路108號（地圖

電話： 0932-531046

時間：上午9:00 – 下午1:30（每週一固定公休）

粉絲團：苑裡市場〝秒殺炸雞〞 | Facebook

就在苑裡菜市場裡面，大同路和建國路口附近。看到很多人擠在一個小攤販前的應該就是了。

平日這樣擠在攤子前的情況也是挺常見的，假日會更多人。來這裡真的不要傻傻排隊，你要不就擠到最前面拿到夾子預備，要不就直接到老闆娘旁邊跟她說妳要買什麼，讓老闆娘幫忙搶就好。

老闆每天採用當日現宰溫體雞再用醬油膏代替醬油醃製入味，吃起來味道比較甘甜。而且老闆不同於其他家炸雞採用兩次回炸方式，而是堅持整鍋現炸，不但很搶酥更可以減少油膩感還成功鎖住鮮甜肉汁。

當然好吃炸雞的醃製方法更是重要！老闆採用黑白胡椒加上蒜泥調味，就連放的順序也很講究，也就是這種堅持，才能讓炸雞塊可以這麼好吃。

每當炸雞一起鍋，搖滾區前拿著夾子等很久的客人就忙著搶炸雞大戰！但相信我，你怎麼搶也搶不過老闆娘的。所以我每次都乾脆跟老闆娘說我要買什麼，然後悠閒的等吃就好了。不過如果第一次來的朋友，還是建議可以體驗一下在搖滾區前搶炸雞的樂趣啦。

手起夾落，這是戰爭！通常炸雞一放入，不到幾秒就馬上被夾光。手速慢一點的，真的只能等下一鍋炸雞出爐，至少半小時⋯⋯

看影片就知道大家手速有多快老闆娘才是真正的王者，那手速簡直絕了。

炸雞都是用秤重計價的。

耕牛園（秒殺雞塊）｜MENU

我就是那種在旁邊等老闆娘夾給我的在地人，畢竟這種搶炸雞的戰爭讓外地人去體驗就好，在旁邊看也很有樂趣。

老闆堅持一次炸也是為了搶酥，追求酥脆的口感而不是硬。所以他們家的炸雞，就算放到下午還是依舊酥脆好吃，隔天氣炸也很香。

外酥脆內還能保留鮮甜肉汁。重點是那吃起來鹹香的胡椒香氣也是一種特色。

雞翅也很推薦，但其實最好吃的是最難買的炸雞腿啊啊啊啊啊啊！酥脆感依舊但一咬下去肉汁就這樣給它流下來，更別提肉質有多滑嫩了。是說炸雞腿連我都很難搶到，更何況外地人如你們呢。

想看更詳細資訊可以看非凡大探索的介紹，真的拍的很好。雖然是九年前的採訪了，天啊～～～時間怎麼可以過這麼快呢。

苑裡菜市場 耕牛園炸雞

地址：苗栗縣苑裡鎮大同路108號（地圖

電話：0932-531046

時間：上午9:00 – 下午1:30（每週一固定公休）

粉絲團：苑裡市場〝秒殺炸雞〞 | Facebook

文章來源：Mika出走美食日誌 FB：Mika出走美食日誌

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炸雞 苗栗美食 炸物

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